Mahindra Thar Roxx का नया Star Edition हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Mahindra ने अपनी Mahindra Thar Roxx पर आधारित Thar Roxx Star Edition को लॉन्च किया है. इसकी शुरुआती कीमत 16.85 लाख रुपये है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition
Mahindra Thar Roxx Star Edition (फोटो - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 24, 2026 at 10:51 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra Thar Roxx पर आधारित एक नया स्पेशल एडिशन बाजार में उतारा है, जिसका नाम Thar Roxx Star Edition रखा गया है. इसकी शुरुआती कीमत 16.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. Thar Roxx Star एडिशन में स्टैंडर्ड SUV से कुछ कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसे रियर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में पेट्रोल और डीज़ल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जा रहा है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition की कीमत

Thar Roxx Star Edition के वेरिएंटकीमत (एक्स-शोरूम)
पेट्रोल ऑटोमेटिक 4x217.85 लाख रुपये
डीजल मैनुअल 4x216.85 लाख रुपये
डीजल ऑटोमेटिक 4x218.35 लाख रुपये

Mahindra Thar Roxx Star Edition का एक्सटीरियर
कार के एक्सटीरियर डिजाइ की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा अंतर सिट्रिन येलो पेंट फिनिश है. यह कलर ऑप्शन स्टैंडर्ड Thar Roxx में नहीं दिया जाता है. इसके अलावा, संभावित ग्राहक टैंगो रेड, एवरेस्ट व्हाइट और स्टेल्थ ब्लैक कलर ऑप्शन में भी इस स्पेशल एडिशन को चुन सकते हैं.

नए एक्सटीरियर कलर के अलावा, इस स्पेशल एडिशन में पियानो ब्लैक ग्रिल और 19-इंच के अलॉय व्हील्स जैसे ब्लैक-आउट कॉस्मेटिक डिटेल्स भी दिए गए हैं. इसके अलावा, इस स्पेशल एडिशन में C-पिलर पर वेरिएंट-स्पेसिफिक बैजिंग भी देखने को मिलती है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition का इंटीरियर
स्पेशल एडिशन के केबिन की बात करें तो अंदर स्टैंडर्ड SUV के आइवरी व्हाइट या मोचा ब्राउन के बजाय स्वेड एक्सेंट के साथ ब्लैक लेदरेट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलती है. फीचर्स की बात करें तो, स्पेशल एडिशन में सभी लेटेस्ट फीचर्स दिए गए हैं, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच की टचस्क्रीन, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और सभी LED लाइटिंग मिलती है.

Mahindra Thar Roxx Star Edition का पावरट्रेन
मैकेनिकल तौर पर इस स्पेशल एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. स्पेशल एडिशन सिर्फ़ रियर-व्हील-ड्राइव स्पेसिफिकेशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.2-लीटर डीज़ल इंजन दोनों ऑप्शन के साथ उतारा गया है. पहला वाला सिर्फ़ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है, जबकि डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल या ऑटोमैटिक दोनों का ऑप्शन मिल सकता है.

