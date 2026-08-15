ETV Bharat / technology

Mahindra Scorpio Lifestyler पिकअप ट्रक का खुलासा, कीमत होगी 19.79 लाख से कम

Mahindra Scorpio Lifestyler पिकअप ट्रक का खुलासा ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: Mahindra ने आधिकारिक तौर पर Mahindra Scorpio Lifestyler के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल अप्रैल 2027 से पहले भारतीय बाज़ार में आ जाएगा. इस लाइफस्टाइल ट्रक की शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम होने वाली है. गौरतलब है कि Scorpio Lifestyler को पहले अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' के तौर पर दिखाया गया था. महिंद्रा का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में इस मॉडल को 'Mahindra Lifestyler' के नाम से बेचा जाएगा, लेकिन भारत में इस गाड़ी पर 'Scorpio Lifestyler' की बैजिंग होगी. युवाओं के लिए एक लाइफ़स्टाइल पिकअप ट्रक

Scorpio Lifestyler, Scorpio-N प्लेटफ़ॉर्म पर बनी एक मज़बूत, डबल-कैब लाइफ़स्टाइल पिकअप ट्रक है. महिंद्रा का कहना है कि इस गाड़ी को सुरक्षा, मज़बूती और परफ़ॉर्मेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसे मुंबई में Mahindra के इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो में डिज़ाइन किया गया और चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में डेवलप किया गया. Mahindra Scorpio Lifestyler (फोटो - Mahindra & Mahindra) कंपनी का कहना है कि Scorpio Lifestyler को ऐसे नए तरह के पिकअप खरीदारों के लिए बनाया गया है, जो रोज़मर्रा के आराम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बेहतरीन ऑफ़-रोड क्षमता भी चाहते हैं. कंपनी इसे 'पे-लोड और प्ले-लोड' दोनों के लिए बनी गाड़ी बताती है, जिसका मतलब है कि यूज़र्स इस गाड़ी का इस्तेमाल सामान ढोने के साथ-साथ ऑफ़-रोडिंग के मज़े के लिए भी कर सकते हैं.