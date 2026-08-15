Mahindra Scorpio Lifestyler पिकअप ट्रक का खुलासा, कीमत होगी 19.79 लाख से कम
महिंद्रा की प्रोडक्शन-रेडी लाइफ़स्टाइल पिकअप ट्रक 'Scorpio Lifestyler' Scorpio-N के प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है. यह तीन अलग-अलग एडिशन में आती है.
Published : August 15, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: Mahindra ने आधिकारिक तौर पर Mahindra Scorpio Lifestyler के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को पेश किया है. कंपनी का कहना है कि यह मॉडल अप्रैल 2027 से पहले भारतीय बाज़ार में आ जाएगा. इस लाइफस्टाइल ट्रक की शुरुआती कीमत 19.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से कम होने वाली है.
गौरतलब है कि Scorpio Lifestyler को पहले अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में 'ग्लोबल पिक-अप कॉन्सेप्ट' के तौर पर दिखाया गया था. महिंद्रा का कहना है कि ग्लोबल मार्केट में इस मॉडल को 'Mahindra Lifestyler' के नाम से बेचा जाएगा, लेकिन भारत में इस गाड़ी पर 'Scorpio Lifestyler' की बैजिंग होगी.
युवाओं के लिए एक लाइफ़स्टाइल पिकअप ट्रक
Scorpio Lifestyler, Scorpio-N प्लेटफ़ॉर्म पर बनी एक मज़बूत, डबल-कैब लाइफ़स्टाइल पिकअप ट्रक है. महिंद्रा का कहना है कि इस गाड़ी को सुरक्षा, मज़बूती और परफ़ॉर्मेंस के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसे मुंबई में Mahindra के इंडिया डिज़ाइन स्टूडियो में डिज़ाइन किया गया और चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली में डेवलप किया गया.
कंपनी का कहना है कि Scorpio Lifestyler को ऐसे नए तरह के पिकअप खरीदारों के लिए बनाया गया है, जो रोज़मर्रा के आराम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बेहतरीन ऑफ़-रोड क्षमता भी चाहते हैं. कंपनी इसे 'पे-लोड और प्ले-लोड' दोनों के लिए बनी गाड़ी बताती है, जिसका मतलब है कि यूज़र्स इस गाड़ी का इस्तेमाल सामान ढोने के साथ-साथ ऑफ़-रोडिंग के मज़े के लिए भी कर सकते हैं.
तीन संस्करण, तीन व्यक्तित्व
Mahindra Scorpio Lifestyler को तीन अलग-अलग एडिशन में पेश किया गया, जिनमें Valley Edition, Reef Edition, और Trail Edition शामिल हैं. Valley Edition उन खरीदारों के लिए है, जो काम और कम्फर्ट का सही तालमेल चाहते हैं.
आर्टेमिस ग्रे कलर में फिनिश किए गए, इस मॉडल के बारे में कंपनी का कहना है कि यह रंग हरे-भरे बागानों से प्रेरित है और इसे तीनों एडिशन में सबसे बेहतरीन वर्जन के तौर पर पेश किया गया है.
वहीं, Reef Edition 'एक्वारीफ़' फ़िनिश में आता है, जो समुद्र के बदलते रंगों की झलक देता है. कंपनी का कहना है कि इसे उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें बाहर घूमना-फिरना पसंद है और जो हमेशा नई जगहों की खोज में रहते हैं.
इसके अलावा, 'सहारा बेज' फ़िनिश वाला Trail Edition, तीनों एडिशन में सबसे मज़बूत और रग्ड वर्जन है. भारतीय कार निर्माता का कहना है कि इस एडिशन का लुक और फ़ील रेगिस्तानी नज़ारों से प्रेरित है, जो इसे एडवेंचर पसंद करने वाले खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है.
ग्लोबल मार्केट में एक मज़बूत दावेदार
कंपनी, 'Mahindra Lifestyler' को ग्लोबल मिड-साइज़ पिकअप सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार के तौर पर पेश कर रही है. यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, साउथ अफ़्रीका, बाकी अफ़्रीका, मिडिल ईस्ट और लैटिन अमेरिका के बाज़ारों को टारगेट कर रही है.
कंपनी का मानना है कि इन इलाकों में एक ऐसे दमदार और सही कीमत वाले पिकअप की काफ़ी मांग है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता हो. लॉन्च होने पर, इसका इंडियन वर्जन 'Scorpio Lifestyler', देश में मौजूद दूसरी लाइफस्टाइल पिकअप ट्रकों जैसे कि Isuzu D-Max V-Cross और Toyota Hilux को टक्कर देगा.