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महिंद्रा जून 2027 तक भारत में लॉन्च करेगी 4 नई SUVs, एक EV भी होगी शामिल

Mahindra Electric SUVs ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: देसी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने साल 2027 तक बाजार में कई नए उत्पाद पेश करने की योजना बनाई है. जानकारी के अनुसार साल 2027 की पहली छमाही तक, घरेलू कार निर्माता कंपनी भारत में चार SUV लॉन्च करने की तैयारी में है.

इस एसयूवीज में NU-IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई SUV, एक पूरी तरह से नई बैटरी-इलेक्ट्रिक SUV, एक 'लाइफस्टाइलर' पिकअप ट्रक और मौजूदा मॉडल का एक नया (फेसलिफ्ट) वर्ज़न होने वाला है. इसके अलावा, Mahindra जून 2027 तक एक लाइट कमर्शियल वाहन भी लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है.

Mahindra & Mahindra के ऑटो और फार्म बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO राजेश जेजुरिकर ने कहा कि, "कंपनी 2027 की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च करने की तैयारी में है." उन्होंने कहा कि, "हम 2027 कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च की उम्मीद कर रहे हैं. इनमें NU-IQ प्लेटफॉर्म पर एक नया प्रोडक्ट, एक पूरी तरह से नई बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक 'लाइफस्टाइलर' (Lifestyler) वाहन, एक रिफ्रेश मॉडल और एक नया LCV शामिल है." Mahindra & Mahindra की बिक्री

कंपनी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY27) की पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, Mahindra ने 1,83,000 यूनिट्स कारें बेचीं. इनमें कंपनी ने 23,345 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री. बता दें कि Mahindra के EV पोर्टफोलियो में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें शामिल हैं. इन कारों में Mahindra XEV 9e और XEV 9S जैसे मॉडल शामिल हैं.