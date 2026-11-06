महिंद्रा जून 2027 तक भारत में लॉन्च करेगी 4 नई SUVs, एक EV भी होगी शामिल
Mahindra ने साल 2027 तक बाजार में कई नए उत्पाद पेश करने की योजना बनाई है. इन कारों में चार SUV शामिल होंगी.
Published : November 6, 2026 at 11:51 AM IST
हैदराबाद: देसी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने साल 2027 तक बाजार में कई नए उत्पाद पेश करने की योजना बनाई है. जानकारी के अनुसार साल 2027 की पहली छमाही तक, घरेलू कार निर्माता कंपनी भारत में चार SUV लॉन्च करने की तैयारी में है.
इस एसयूवीज में NU-IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई SUV, एक पूरी तरह से नई बैटरी-इलेक्ट्रिक SUV, एक 'लाइफस्टाइलर' पिकअप ट्रक और मौजूदा मॉडल का एक नया (फेसलिफ्ट) वर्ज़न होने वाला है. इसके अलावा, Mahindra जून 2027 तक एक लाइट कमर्शियल वाहन भी लॉन्च करने की भी तैयारी कर रही है.
Mahindra & Mahindra के ऑटो और फार्म बिजनेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और CEO राजेश जेजुरिकर ने कहा कि, "कंपनी 2027 की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च करने की तैयारी में है." उन्होंने कहा कि, "हम 2027 कैलेंडर वर्ष की पहली छमाही में पांच बड़े लॉन्च की उम्मीद कर रहे हैं. इनमें NU-IQ प्लेटफॉर्म पर एक नया प्रोडक्ट, एक पूरी तरह से नई बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक 'लाइफस्टाइलर' (Lifestyler) वाहन, एक रिफ्रेश मॉडल और एक नया LCV शामिल है."
Mahindra & Mahindra की बिक्री
कंपनी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार, चालू वित्त वर्ष (FY27) की पिछली तिमाही (जुलाई-सितंबर) में, Mahindra ने 1,83,000 यूनिट्स कारें बेचीं. इनमें कंपनी ने 23,345 इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बिक्री. बता दें कि Mahindra के EV पोर्टफोलियो में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें शामिल हैं. इन कारों में Mahindra XEV 9e और XEV 9S जैसे मॉडल शामिल हैं.
वित्त वर्ष 27 की दूसरी तिमाही (Q2) में, Mahindra की कुल पैसेंजर कारों की बिक्री में इलेक्ट्रिक SUV का हिस्सा 12.7 प्रतिशत का रहा. इस बारे में बात करते हुए, जेजुरिकर ने कहा कि, "कंपनी मांग को पूरा करने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही है." जेजुरिकर ने कहा कि, "हम अपनी पूरी क्षमता, या असल में कहें तो उससे भी थोड़ा ज्यादा क्षमता के साथ काम कर रहे हैं... हमारे आंकड़े बताते हैं कि क्षमता की कमी आ रही है."
बता दें कि Mahindra ने हाल ही में अपनी मासिक पैसेंजर व्हीकल उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 68,000 यूनिट कर दिया है. अब, कंपनी का लक्ष्य वित्त वर्ष 27 के अंत तक उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 82,000 यूनिट तक ले जाना है. इसमें 70,000 पेट्रोल और डीजल मॉडल, और 12,000 इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होंगे.
कंपनी की कुल क्षमता में से 14,000 यूनिट उन नए उत्पादों के लिए रखी जाएंगी, जिन्हें अगले साल लॉन्च किया जाएगा. जेजुरिकर ने कहा कि, "हमारे पास कई नए उत्पादों की योजना है, और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ, हमें पूरा भरोसा है कि इससे हमें चौथी तिमाही और FY28 में काफी मजबूत गति मिलेगी."
इसके अलावा, देश की अन्य कार निर्माता कंपनियों की तरह ही Mahindra & Mahindra ने भी अपनी SUV की कीमतों में औसतन 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. बता दें कि कंपनी Mahindra Scorpio-N, Scorpio Classic, Thar और Thar Roxx का उत्पादन कर रही है. कंपनी बताया कि वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) में उसका टैक्स के बाद का मुनाफा, एक साल पहले की इसी अवधि के मुकाबले 12.9 प्रतिशत बढ़कर 5,102 करोड़ रुपये हो गया है.