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Mahindra ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ की साझेदारी, पूरे भारत में बनाएगी EV चार्जिंग नेटवर्क

इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियों का कहना है कि यह पार्टनरशिप इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर बदलाव की प्रक्रिया को तेज़ करने में मदद करेगी. इस पार्टनरशिप के तहत लगाए जाने वाले चार्जर 180 kW तक की पीक चार्जिंग की सुविधा देंगे.

बता दें कि HPCL मौजूदा समय में पूरे देश में 24,400 से ज्यादा फ्यूल स्टेशनों के साथ-साथ अपने इन-हाउस ब्रांड 'e-Charge' के तहत 5,400 से अधिक EV चार्जिंग स्टेशनों का संचालन करता है.

हैदराबाद: स्वदेशी SUV निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने पूरे देश में अपने फ़ास्ट चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने की योजना बनाई है. इसके लिए Mahindra ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी की है. इस साझेदारी के तहत, Mahindra पूरे देश में HPCL आउटलेट्स पर चार्जिंग पॉइंट्स स्थापित करके अपने Charge_iN फ़ास्ट चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करेगी.

ये चार्जर Mahindra द्वारा पहले से स्थापित Charge_iN चार्जिंग स्टेशनों के अनुरूप ही है. बता दें कि इस कार निर्माता कंपनी ने पिछले साल के आखिर में अपने Charge_iN फ़ास्ट चार्जिंग स्टेशनों का उद्घाटन किया था, और साल 2027 तक पूरे भारत में 1,000 चार्जिंग पॉइंट लगाने की योजना बनाई थी.

बता दें कि Mahindra भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने का काम कर रहा है. इसी के चलते इस माह की शुरुआत में Mahindra ने अपनी Mahindra XEV 9e का नया Cineluxe Edition बाजार में उतारा था. कंपनी इस SUV को 29.35 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेच रही है.

स्पेशल एडिशन में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 79 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह फुल चार्ज होने पर 500 km से ज़्यादा की रेंज प्रदान कर सकती है. इसका पावर आउटपुट 210 kW है, और पीक टॉर्क 380 Nm है. अभी तक, इसका सिर्फ़ रियर-व्हील ड्राइव वर्शन ही बाजार में पेश किया गया है, और ऑल-व्हील ड्राइव वर्जन उपलब्ध नहीं है.