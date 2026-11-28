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अगले 6 महीनों में चार नई कारें लॉन्च कर सकती है Mahindra, जानें लिस्ट में है कौन से मॉडल

Mahindra Thar Roxx ( फोटो - Mahindra Auto )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto आने वाले महीनों में भारत में चार नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इन मॉडलों में अपडेटेड SUV, इलेक्ट्रिक वाहन और एक नया पिकअप ट्रक शामिल हो सकता है. इस नई रेंज में अपडेटेड Mahindra Thar Roxx, XEV 9e Sporteq, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Mahindra BE 07 और Mahindra Scorpio Lifestyler शामिल हो सकते हैं.

कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये लॉन्च अगले छह महीनों में किए जा सकते हैं, और नए मॉडल अप्रैल 2027 तक पेश किए जा सकते हैं. इनमें से कुछ मॉडलों के लॉन्च की जानकारी कंपनी पहले ही कर चुकी है, जबकि अन्य मॉडलों के बारे में जानकारी और समय-सीमा रिपोर्टों और उम्मीदों पर आधारित है.

अपडेटेड Mahindra Thar Roxx और XEV 9e Sporteq

सबसे पहले जिस मॉडल में अपडेट मिलने की संभावना जताई जा रही है, वह Mahindra Thar Roxx है. जुलाई 2024 में लॉन्च हुई इस 5-डोर SUV के सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव किए जा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, Mahindra इसमें 'DaVinci dampers' शामिल कर सकती है, जिन्हें अपडेटेड थ्री-डोर Mahindra Thar में पेश किया गया था. Mahindra Scorpio Lifestyler (फोटो - Mahindra Auto) ये डैम्पर्स सड़क पर होने वाली अलग-अलग तरह की हलचलों को नियंत्रित करके, सफर के दौरान आराम और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इस अपडेट से SUV के ओवरऑल डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. इसके अलावा, Mahindra Thar Roxx को चलाने में ज़्यादा आरामदायक बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है, और ख़ास तौर पर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बेहतर प्रदर्शन करेगा. Mahindra ने अभी तक इस अपडेट की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है.