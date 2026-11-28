अगले 6 महीनों में चार नई कारें लॉन्च कर सकती है Mahindra, जानें लिस्ट में है कौन से मॉडल
Mahindra Auto आने वाले महीनों में भारतीय बाजार में चार नए मॉडल लॉन्च करने की योजना बना रही है.
Published : November 28, 2026 at 11:42 AM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra Auto आने वाले महीनों में भारत में चार नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इन मॉडलों में अपडेटेड SUV, इलेक्ट्रिक वाहन और एक नया पिकअप ट्रक शामिल हो सकता है. इस नई रेंज में अपडेटेड Mahindra Thar Roxx, XEV 9e Sporteq, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक Mahindra BE 07 और Mahindra Scorpio Lifestyler शामिल हो सकते हैं.
कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये लॉन्च अगले छह महीनों में किए जा सकते हैं, और नए मॉडल अप्रैल 2027 तक पेश किए जा सकते हैं. इनमें से कुछ मॉडलों के लॉन्च की जानकारी कंपनी पहले ही कर चुकी है, जबकि अन्य मॉडलों के बारे में जानकारी और समय-सीमा रिपोर्टों और उम्मीदों पर आधारित है.
अपडेटेड Mahindra Thar Roxx और XEV 9e Sporteq
सबसे पहले जिस मॉडल में अपडेट मिलने की संभावना जताई जा रही है, वह Mahindra Thar Roxx है. जुलाई 2024 में लॉन्च हुई इस 5-डोर SUV के सस्पेंशन सिस्टम में बदलाव किए जा सकते हैं. रिपोर्ट के अनुसार, Mahindra इसमें 'DaVinci dampers' शामिल कर सकती है, जिन्हें अपडेटेड थ्री-डोर Mahindra Thar में पेश किया गया था.
ये डैम्पर्स सड़क पर होने वाली अलग-अलग तरह की हलचलों को नियंत्रित करके, सफर के दौरान आराम और स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं. इस अपडेट से SUV के ओवरऑल डिज़ाइन में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है.
इसके अलावा, Mahindra Thar Roxx को चलाने में ज़्यादा आरामदायक बनाने पर ध्यान दिया जा सकता है, और ख़ास तौर पर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर यह बेहतर प्रदर्शन करेगा. Mahindra ने अभी तक इस अपडेट की जानकारी आधिकारिक तौर पर नहीं दी है.
दूसरा संभावित लॉन्च Mahindra XEV 9e Sporteq है. रिपोर्ट्स की माने तो, यह अपडेटेड इलेक्ट्रिक SUV 8 दिसंबर को आ सकती है. इसके नए वर्ज़न में मिड-लेवल पावरट्रेन का विकल्प दिया जा सकता है, जिसमें पीछे की तरफ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 241 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क उत्पन्न करने वाली है. साथ ही, इसमें 70 kWh का LFP बैटरी पैक दिए जाने की भी उम्मीद है.
Mahindra BE 07 और Scorpio Lifestyler भी होगी लॉन्च
अगली लॉन्च होने वाली कारों की बात करें तो इनमें तीसरा मॉडल Mahindra BE 07 है, जो एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, और कंपनी की 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' रेंज का हिस्सा बनेगी. Mahindra BE 07 की लंबाई लगभग 4.6 मीटर रखी जा सकती है.
लॉन्च के बाद यह कार Tata Harrier EV जैसी इलेक्ट्रिक SUV को टक्कर दे सकती है. इसमें Mahindra BE 6 और XEV 9e समेत Mahindra के अन्य इलेक्ट्रिक मॉडल्स वाली बैटरी और पावरट्रेन के विकल्प दिए जा सकते हैं. संभावना जताई जा रही है कि कंपनी इस कार में 700 km तक की रेंज प्रदान कर सकती है, हालांकि इस आंकड़े की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
इस इलेक्ट्रिक SUV को मार्च 2027 से पहले लॉन्च किया जा सकता है. इस कार को फरवरी में होने वाले 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' में भी पेश किया जा सकता है. इसके अलावा, कंपनी का चौथा मॉडल Mahindra Scorpio Lifestyler हो सकता है, जो कंपनी का आने वाला पिकअप ट्रक है और Scorpio-N पर आधारित है. अन्य मॉडलों के विपरीत, इस पिकअप ट्रक के लिए कंपनी की ओर से आधिकारिक लॉन्च टाइमलाइन पहले ही मिल चुकी है.