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Mahindra ने इलेक्ट्रिक SUV की 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि

Mahindra की 1 लाख इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई बिक्री ( फोटो - Instagram/mahindraelectricsuvs )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने जानकारी दी है कि उसकी इलेक्ट्रिक SUV की बिक्री 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संख्या में केवल 'Born Electric' SUV ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें Mahindra XUV400 EV और XUV 3XO EV भी शामिल हैं. कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, Mahindra XEV 9S, 2026 की दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV रही. इस दौरान इसकी 13,275 यूनिट्स बिकीं.

Mahindra का अब तक का EV सफर

कार निर्माता कंपनी Mahindra इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में कोई नई कंपनी नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में 'Reva Electric Vehicle Company' में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद, Mahindra ने साल 2013 में अपनी पहली EV – 'Mahindra e2o' पेश की थी. इसके बाद कंपनी ने अपनी Mahindra e Verito और 'e2o Plus को लॉन्च किया था.

हालांकि, साल 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाज़ार में ऐसी कारों की आगमन हुआ, जो आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक का सफ़र तय कर सकती थीं. Tata Motors ने इसमें सबसे पहले कदम रखा और 'फर्स्ट-मूवर एडवांटेज' का फ़ायदा उठाया. Mahindra की 1 लाख इलेक्ट्रिक एसयूवी हुई बिक्री (फोटो - Instagram/mahindraelectricsuvs) इसके जवाब में, 2023 में Mahindra ने अपनी XUV400 EV बाजार में लॉन्च की, जो बाज़ार में काफ़ी बिकने वाली Tata Nexon EV की प्रतिद्वंद्वी बनी. कंपनी की बिक्री में असली उछाल तब आया, जब Mahindra ने अपनी 'Born Electric' SUV लॉन्च कीं, जिन्हें पूरी तरह से नए INGLO EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था.