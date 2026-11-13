Mahindra ने इलेक्ट्रिक SUV की 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा किया पार, कंपनी की बड़ी उपलब्धि
Mahindra ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवीज की 1 लाख यूनिट्स की बिक्री आंकड़ा पार कर लिया है, जो कंपनी के लिए बड़ी उपलब्धि है.
Published : November 13, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra ने जानकारी दी है कि उसकी इलेक्ट्रिक SUV की बिक्री 1 लाख के आंकड़े को पार कर गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस संख्या में केवल 'Born Electric' SUV ही शामिल नहीं हैं, बल्कि इसमें Mahindra XUV400 EV और XUV 3XO EV भी शामिल हैं. कंपनी ने यह भी जानकारी दी है कि 7-सीटर इलेक्ट्रिक SUV, Mahindra XEV 9S, 2026 की दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक SUV रही. इस दौरान इसकी 13,275 यूनिट्स बिकीं.
Mahindra का अब तक का EV सफर
कार निर्माता कंपनी Mahindra इलेक्ट्रिक SUV मार्केट में कोई नई कंपनी नहीं है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2010 में 'Reva Electric Vehicle Company' में 55 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के बाद, Mahindra ने साल 2013 में अपनी पहली EV – 'Mahindra e2o' पेश की थी. इसके बाद कंपनी ने अपनी Mahindra e Verito और 'e2o Plus को लॉन्च किया था.
हालांकि, साल 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाज़ार में ऐसी कारों की आगमन हुआ, जो आसानी से एक शहर से दूसरे शहर तक का सफ़र तय कर सकती थीं. Tata Motors ने इसमें सबसे पहले कदम रखा और 'फर्स्ट-मूवर एडवांटेज' का फ़ायदा उठाया.
इसके जवाब में, 2023 में Mahindra ने अपनी XUV400 EV बाजार में लॉन्च की, जो बाज़ार में काफ़ी बिकने वाली Tata Nexon EV की प्रतिद्वंद्वी बनी. कंपनी की बिक्री में असली उछाल तब आया, जब Mahindra ने अपनी 'Born Electric' SUV लॉन्च कीं, जिन्हें पूरी तरह से नए INGLO EV प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था.
Mahindra BE 6 और XEV 9e इस प्लेटफॉर्म पर बनने वाली पहली कारें थीं, और आज भी इनका डिज़ाइन बिल्कुल अलग और अनोखा लगता है. ये कारें शार्प एंगुलर डिज़ाइन, बेहतरीन फीचर्स से भरपूर, ज़बरदस्त परफॉरमेंस और बड़ी बैटरी पैक दिए गए, जो लंबी रेंज सुनिश्चित करते हैं. इन सभी खूबियों की बदौलत ये दोनों इलेक्ट्रिक कारें बाज़ार में आते ही लोगों को बेहद पसंद आईं.
इसके बाद Mahindra ने अपनी नई Mahindra XEV 9S को बाजार में उतारा, जो एक EV की पर्यावरण-अनुकूल खूबियों के साथ-साथ 7-सीटर की व्यावहारिकता भी पेश करती है. Mahindra ने इस कार में 70 kWh का बैटरी पैक विकल्प भी दिया है, जिसने कंपनी के मौजूदा 59 kWh और 79 kWh विकल्पों के बीच के अंतर को भर दिया.
इस 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार की व्यावहारिकता, दमदार परफॉरमेंस और बेहतरीन फीचर्स के मेल से यह तुरंत हिट हो गई. जैसा कि इसके बिक्री के आंकड़ों और लंबे वेटिंग पीरियड से पता चलता है. जो लोग एक किफायती Mahindra EV की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए अब नई लॉन्च हुई Mahindra XUV 3XO EV भी मौजूद है.
इस इलेक्ट्रिक कार में रेगुलर 3XO वाले फीचर्स ही मिलते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है. हालांकि, इसकी इलेक्ट्रिक SUV की जबरदस्त सफलता का मुख्य श्रेय तीन 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' कारों को जाता है, जिनमें Mahindra BE 6, XEV 9e और XEV 9S शामिल हैं. कंपनी आगे कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने वाली है.