साल 2027 में Mahindra लॉन्च कर सकती है नई BE.07 आधारित इलेक्ट्रिक SUV

Mahindra BE सीरीज मॉडल ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने वित्त वर्ष 2026 के तीसरे क्वाटर की एनालिस्ट कॉल में अपने प्रोडक्ट रोडमैप की आउटलाइन की जानकारी दी है. जहां कंपनी के कई लॉन्च लाइन में हैं, वहीं कंपनी की एक खास इलेक्ट्रिक कार की चर्चा जोरों पर, जिसे कंपनी ने इंटरनली BO7 नाम दिया है, जो Mahindra BE.07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होने वाला है. Mahindra BO7 लाइनअप में कहां होगी फिट?

बता दें कि नई Mahindra BE.07 को पहली बार साल 2022 में कंपनी के इलेक्ट्रिक पुश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था. कैलेंडर 2027 में आने वाला प्रोडक्शन मॉडल, Mahindra BE6 के बाद BE फैमिली की दूसरी SUV होने वाली है. हालांकि कार का फाइनल नाम अलग हो सकता है, क्योंकि कंपनी के BO7 इंटरनल कोड को शोरूम में ले जाने की उम्मीद कम है. पोजिशनिंग के मामले में, यह नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE6 और XEV9S के बीच रखा जा सकती है. यह इसे साइज़ और कीमत दोनों में लाइनअप में एक ज़रूरी ब्रिज का काम करने वाली है. बता दें कि Mahindra के पोर्टफोलियो में मौजूद बाकी EV पोर्टफोलियो की तरह, यह नई एसयूवी भी INGLO इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित होगी. बैटरी ऑप्शन के तौर पर इसमें पहले से मौजूद बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जिसमें 60 kWh और 70 kWh पैक शामिल हैं.