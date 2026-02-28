साल 2027 में Mahindra लॉन्च कर सकती है नई BE.07 आधारित इलेक्ट्रिक SUV
Mahindra ने वित्त वर्ष 2026 के तीसरे क्वाटर की एनालिस्ट कॉल में अपने प्रोडक्ट रोडमैप की आउटलाइन की जानकारी दी है.
हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने वित्त वर्ष 2026 के तीसरे क्वाटर की एनालिस्ट कॉल में अपने प्रोडक्ट रोडमैप की आउटलाइन की जानकारी दी है. जहां कंपनी के कई लॉन्च लाइन में हैं, वहीं कंपनी की एक खास इलेक्ट्रिक कार की चर्चा जोरों पर, जिसे कंपनी ने इंटरनली BO7 नाम दिया है, जो Mahindra BE.07 कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन वर्जन होने वाला है.
Mahindra BO7 लाइनअप में कहां होगी फिट?
बता दें कि नई Mahindra BE.07 को पहली बार साल 2022 में कंपनी के इलेक्ट्रिक पुश के हिस्से के तौर पर दिखाया गया था. कैलेंडर 2027 में आने वाला प्रोडक्शन मॉडल, Mahindra BE6 के बाद BE फैमिली की दूसरी SUV होने वाली है. हालांकि कार का फाइनल नाम अलग हो सकता है, क्योंकि कंपनी के BO7 इंटरनल कोड को शोरूम में ले जाने की उम्मीद कम है.
पोजिशनिंग के मामले में, यह नई इलेक्ट्रिक SUV Mahindra BE6 और XEV9S के बीच रखा जा सकती है. यह इसे साइज़ और कीमत दोनों में लाइनअप में एक ज़रूरी ब्रिज का काम करने वाली है.
बता दें कि Mahindra के पोर्टफोलियो में मौजूद बाकी EV पोर्टफोलियो की तरह, यह नई एसयूवी भी INGLO इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर पर आधारित होगी. बैटरी ऑप्शन के तौर पर इसमें पहले से मौजूद बैटरी पैक दिए जा सकते हैं, जिसमें 60 kWh और 70 kWh पैक शामिल हैं.
अगर Mahindra & Mahindra के हाल के लॉन्च पर नजर डालें, तो प्रोडक्शन मॉडल का आकार और स्टाइल ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के काफी करीब रखा जा सकता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने अब तक कॉन्सेप्ट कार से प्रोडक्शन में जाते समय आखिरी समय में डिज़ाइन में बड़े बदलाव नहीं किए हैं.
2027 से पहले EV के मोर्चे पर क्या था
इस मॉडल के अलावा, Mahindra ने इस बात की पुष्टि की है कि कैलेंडर 2026 के लिए कोई नया EV लॉन्च प्लान नहीं है. प्रोडक्ट्स की अगली वेव नए 'IQ प्लेटफॉर्म' के रोलआउट के साथ अलाइन होगी, जिसका प्रोडक्शन साल 2027 में चाकन फैसिलिटी में शुरू होगा. Vision S और Vision T के उस प्लेटफॉर्म से पहले प्रोडक्ट्स में से होने की उम्मीद है.
ICE मॉडल और भविष्य की फैक्ट्रियों का प्लान
कंपनी के इंटरनल कंबशन मॉडल्स की बात करें तो कैलेंडर वर्ष 2026 में Mahindra तीन नई ICE SUV को लॉन्च करने का प्लान कर रही है, जिसमें Mahindra Bolero और Bolero Neo अपडेट शामिल नहीं हैं. Mahindra 7XO को वित्त वर्ष 2026 में ही लॉन्च किया जा चुका है, और अगले साल दो और ICE SUV रिफ्रेश मॉडल लॉन्च करने की योजना है.
इसके अलावा, Mahindra X को आने वाले नागपुर ग्रीनफील्ड प्लांट में प्रोडक्शन के लिए रखा गया है, जिसका टारगेट टाइमलाइन कैलेंडर 2028 के आसपास रखा गया है.