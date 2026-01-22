ETV Bharat / technology

2026 के लिए अपडेट हुए Mahindra Bolero Camper और पिक-अप ट्रक, जानें क्या हुए बदलाव

क्या मिले फीचर्स अपडेट्स इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो Mahindra Bolero Camper के कुछ वेरिएंट में अब iMAXX टेलीमैटिक्स मिलता है. यह कनेक्टेड सिस्टम रियल-टाइम व्हीकल डेटा उपलब्ध कराता है और इसका उद्देश्य मुख्य रूप से फ्लीट मालिकों के लिए है, जो गाड़ियों के इस्तेमाल और एफिशिएंसी को ट्रैक करते हैं.

एक्सटीरियर में क्या हुआ बदलाव इन दोनों मॉडलों में सबसे बड़ा बदलाव सामने की स्टाइलिंग में किया गया है. हालांकि इनके बेसिक आकार और अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन अपडेटेड डिज़ाइन पिकअप को थोड़ा ज़्यादा साफ़ और मॉडर्न लुक देता है. Bolero Camper में नए डेकल्स के साथ-साथ बॉडी-कलर्ड ORVM और डोर हैंडल भी मिलते हैं.

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra Ltd ने भारतीय बाजार में अपनी Mahindra Bolero Camper और Bolero पिक-अप रेंज को अपडेट कर दिया है, जिसमें पूरे बदलाव के बजाय छोटे-मोटे बदलावों पर ध्यान दिया गया है. ये बदलाव मुख्य रूप से बाहरी हिस्से में छोटे-मोटे अपडेट और कुछ ऐसे सुविधाजनक फीचर्स जोड़ने पर केंद्रित हैं जो पहले इस लाइनअप में नहीं थे.

केबिन की बात करें तो, Mahindra ने पीछे की सीटों पर हेडरेस्ट, ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम और हीटर के साथ एयर कंडीशनिंग दी है. इसके साथ ही Mahindra Bolero Camper में कई फीचर्स को स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है.

इनमें हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, चौड़ी को-ड्राइवर सीट, सेंट्रल लॉकिंग, रियर सीट बेल्ट और हीटिंग और कूलिंग सिस्टम शामिल हैं. ये बदलाव लंबे समय से चली आ रही इस्तेमाल से जुड़ी शिकायतों को दूर करते हैं, खासकर उन खरीदारों के लिए जो गाड़ी का इस्तेमाल रोज़ाना लंबे समय तक करते हैं.

पिक-अप को भी मिले यही अपडेट

Mahindra Bolero पिक-अप में भी इसी तरह के फंक्शनल अपडेट किए गए हैं. नए फ्रंट डिज़ाइन के साथ, कंपनी ने हेडरेस्ट वाली रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट और चौड़ी को-ड्राइवर सीट लगाई है. इसके साथ ही, अब ज़्यादा वेरिएंट में एयर कंडीशनिंग और हीटर दिया गया है, जिससे उन ड्राइवरों को केबिन में ज़्यादा आराम मिलेगा, जो लंबे समय तक गाड़ी चलाते हैं.

Mahindra Bolero Camper और Bolero पिक-अप की कीमत

कीमत की बात करें तो अपडेटेड Mahindra Bolero Camper की कीमत नॉन-AC 2WD वर्जन के लिए 9.85 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है और गोल्ड RX 4WD के लिए 10.49 लाख रुपये तक जाती है. वहीं, Bolero पिक-अप रेंज की कीमत 9.19 लाख रुपये से शुरू होती है, और इसके 4WD AC वेरिएंट की कीमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है.