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भारत में लॉन्च हुई नई Mahindra BE 6 Sporteq, 19.45 लाख रुपये कीमत, जानें फीचर्स

2026 Mahindra BE 6, जिसे अब BE 6 Sporteq नाम दिया गया है, के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतें:

कीमत की बात करें तो इसके 59 kWh वाले वर्जन की कीमत 19.45 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि इसके BaaS ऑप्शन 11.45 लाख रुपये से शुरू होता है, जिसमें बैटरी का किराया 3.75 रुपये प्रति km है. इस कार की डिलीवरी 26 अगस्त से शुरू होने वाली है.

हैदराबाद: Mahindra Auto ने अपने Independence Day इवेंट में अपडेटेड Mahindra BE 6 Sporteq को लॉन्च कर दिया है, जो स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 को रिप्लेस करेगा. इस नए वर्जन में बदला हुआ केबिन, नया 70 kWh बैटरी पैक ऑप्शन और सबसे खास ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप वाला रीडिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड दिया गया है.

BE 6 Sporteq में XEV 9e और XEV 9S जैसा ही तीन-स्क्रीन वाला लेआउट दिया गया है, जिसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सेंट्रल टचस्क्रीन और पैसेंजर के लिए एक अलग डिस्प्ले दिया गया है. कार के डैशबोर्ड को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है और ड्राइवर के चारों ओर मौजूद हेलो-जैसे लूप को हटा दिया गया है.

कार के केबिन में सीटों, डैशबोर्ड और दरवाज़ों के पैनल पर नया ब्लैक-एंड-टैन कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया है. Mahindra BE 6 Sporteq में छह नए 'TEQ' टेक्नोलॉजी सुइट्स जोड़े गए हैं, जो महिंद्रा के MAIA आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर पर आधारित हैं. ये पर्सनलाइज़ेशन, कनेक्टिविटी, एंटरटेनमेंट, सुरक्षा और ड्राइविंग से जुड़े नए फ़ीचर्स लाते हैं.

TEQ_Talk में Google Gemini-पावर्ड AI असिस्टेंट मिलता है, जबकि TEQ_Play में इन-कार गेमिंग, Karaoke, प्राइवेट ऑडियो और Dolby Vision और Atmos की सुविधाएं मिलती हैं. TEQ_Drive में कस्टम ड्राइव मोड, ड्रिफ्ट मोड, ट्राइब ड्राइव और Revive SOS शामिल हैं, जबकि TEQ_Me ड्राइवर को अपने-आप पहचानकर उनका प्रोफ़ाइल लोड कर सकता है.

इसके साथ आने वाले TEQ_Secure सुइट में Secure360 Pro, डिजिटल कार की और थर्ड-स्क्रीन पैरेंटल लॉक जैसे फ़ीचर शामिल हैं, जबकि TEQ_xting की मदद से टेलगेट पर पर्सनलाइज़्ड मैसेज दिखाए जा सकते हैं. Revive SOS बैटरी खत्म होने के बाद भी चार्जिंग स्टेशन तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर तक की दूरी तय करने लायक एनर्जी दे सकता है.

Mahindra BE 6 में पीछे की तरफ PMSM मोटर का इस्तेमाल किया गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp से 282 bhp की पावर और 380 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस कार को 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक के साथ पेश किया गया है, जिनकी रेंज क्रमशः 548 km और 683 km बताई गई है.

इसके अलावा, अब इसमें 70 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन भी मिलता है, जो पहले वाले दो ऑप्शन के बीच आता है और एक बार चार्ज करने पर 651 km की रेंज (MIDC आंकड़ों के अनुसार) देता है.