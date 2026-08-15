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Mahindra BE 6 Sporteq के Formula E का नया Freedom Edition लॉन्च, कीमत 24.45 लाख रुपये

Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 Sporteq के साथ इसके Formula E का नया 'Freedom Edition' लॉन्च किया है.

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E new Freedom Edition launched
Mahindra BE 6 Sporteq Formula E का नया Freedom Edition लॉन्च (फोटो - Mahindra & Mahindra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2026 at 3:09 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 Sporteq के साथ इसके Formula E का नया 'Freedom Edition' लॉन्च किया है. बता दें कि पिछला स्पेशल एडिशन एक साल से भी कम समय पहले बिक्री के लिए आया था.

इसके पिछले वर्जन के उलट, नए वर्जन में ज़्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं दिए गए हैं, और इसका डिज़ाइन स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 के ज़्यादा करीब है. इसके अपडेटेड एडिशन दो ट्रिम लेवल में पेश किए गए हैं, जिनकी कीमत 24.45 लाख रुपये और 26.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition
Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition (फोटो - Mahindra & Mahindra)

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition का डिजाइन
Mahindra BE 6 के 'Formula E Freedom Edition' में C-शेप की फ्रंट और रियर DRLs और स्लीकर बंपर दिया गया है, जो पिछले मॉडल की पतली DRLs, गोल LED हेडलैंप और खास बंपर की जगह लेते हैं. हालांकि, इसमें फ्रंट फेंडर पर 'Formula E' की बैजिंग बरकरार रखी गई है और एक नया 'Rosso Impulso' पेंट शेड इसके साथ जोड़ा गया है. इसके साथ ही इसके बाहरी हिस्से में तीन रंगों (ट्राई-कलर) के एक्सेंट भी दिए गए हैं.

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो इसे अंदर से, BE 6 Formula E Freedom Edition में केबिन का लेआउट वही रखा गया है, लेकिन इसे अलग दिखाने के लिए इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इनमें फायरस्टॉर्म ऑरेंज कलर थीम, लेदरेट और स्वेड अपहोल्स्ट्री, एक 'Formula E Freedom Edition' प्लाक और पैनोरमिक ग्लास रूफ पर Formula E डेकल्स शामिल हैं.

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition
Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition (फोटो - Mahindra & Mahindra)

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition के फीचर्स
इसके अपडेटेड एडिशन में सेंटर कंसोल पर हेलो जैसा लूप भी दिया गया है, न कि Mahindra BE 6 Sporteq में देखा गया नया लेआउट मिलता है. इसी तरह, इसमें डुअल 12.3-इंच स्क्रीन दी गई हैं, वहीं BE 6 Sporteq के ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलता है, जिसे नए एडिशन के साथ नेमप्लेट के लिए नए सिरे से जोड़ा गया है.

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition
Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition (फोटो - Mahindra & Mahindra)

Mahindra BE 6 Sporteq Formula E Freedom Edition का पावरट्रेन
Mahindra BE 6 Sporteq का Formula E Freedom Edition 79 kWh बैटरी पैक के साथ आता है, जिसके बारे में कंपनी द्वारा दावा किया जाता है कि यह एक बार चार्ज करने पर 683 km तक की रेंज प्रदान करता है. इसमें पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो 282 bhp और 380 Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

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