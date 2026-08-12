ETV Bharat / technology

15 अगस्त को लॉन्च होगा Mahindra BE 6 का नया वेरिएंट Sporteq, मिलेगा अपडेटेड इंटीरियर

Mahindra BE 6 Sporteq वेरिएंट का टीजर ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra आगामी 15 अगस्त को एक इवेंट आयोजित करने जा रही है, जिसका प्रोमो कंपनी ने रिलीज किया है. कंपनी इस इवेंट में अपनी Mahindra BE 6 का एक नया वेरिएंट, 'Mahindra BE 6 Sporteq' को पेश करने वाली है. संभावना जताई जा रही है कि इस नए मॉडल के इंटीरियर में काफी बदलाव किए जा सकते हैं, जबकि इसके बाहरी हिस्से का डिज़ाइन स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 जैसा ही रहने की संभावना है. Mahindra BE 6 Sporteq के इंटीरियर अपडेट

कंपनी ने इस नए वेरिएंट का टीजर जारी किया है, जिसमें पहला बदलाव साफ़ तौर पर देखा जा सकता है, जोकि इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 12.3-इंच का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है. संभावना जताई जा रही है कि इसे मौजूदा Mahindra XEV 9S से ही लिया जाएगा. इसके ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से होती है, जो ड्राइवर के लिए सभी ज़रूरी जानकारियों को प्रदर्शित करता है, जिसके बाद सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फिर सामने बैठे पैसेंजर के लिए तीसरी स्क्रीन होती है. इसके अलावा, कंपनी द्वारा टीज़र में दिखाई गई नई सीट अपहोल्स्ट्री भी इसमें मिलने की उम्मीद है. कार में मिलने वाली अपहोल्स्ट्री का कलर ब्राउन शेड का लग रहा है और हालांकि इसके फैब्रिक में आने की संभावना है. यहां तक ​​कि ओरिजिनल Mahindra BE 6 में डैशबोर्ड से निकलने वाली हेलो-जैसी सराउंड बार को भी Sporteq से हटाया जा सकता है.