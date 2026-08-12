15 अगस्त को लॉन्च होगा Mahindra BE 6 का नया वेरिएंट Sporteq, मिलेगा अपडेटेड इंटीरियर
Mahindra आगामी 15 अगस्त को अपनी Mahindra BE 6 का एक नया वेरिएंट, 'Mahindra BE 6 Sporteq' को पेश करने वाली है.
Published : August 12, 2026 at 2:13 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra आगामी 15 अगस्त को एक इवेंट आयोजित करने जा रही है, जिसका प्रोमो कंपनी ने रिलीज किया है. कंपनी इस इवेंट में अपनी Mahindra BE 6 का एक नया वेरिएंट, 'Mahindra BE 6 Sporteq' को पेश करने वाली है.
संभावना जताई जा रही है कि इस नए मॉडल के इंटीरियर में काफी बदलाव किए जा सकते हैं, जबकि इसके बाहरी हिस्से का डिज़ाइन स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 जैसा ही रहने की संभावना है.
Mahindra BE 6 Sporteq के इंटीरियर अपडेट
कंपनी ने इस नए वेरिएंट का टीजर जारी किया है, जिसमें पहला बदलाव साफ़ तौर पर देखा जा सकता है, जोकि इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 12.3-इंच का ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप है. संभावना जताई जा रही है कि इसे मौजूदा Mahindra XEV 9S से ही लिया जाएगा.
इसके ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप की शुरुआत इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से होती है, जो ड्राइवर के लिए सभी ज़रूरी जानकारियों को प्रदर्शित करता है, जिसके बाद सेंट्रल इंफोटेनमेंट स्क्रीन और फिर सामने बैठे पैसेंजर के लिए तीसरी स्क्रीन होती है.
इसके अलावा, कंपनी द्वारा टीज़र में दिखाई गई नई सीट अपहोल्स्ट्री भी इसमें मिलने की उम्मीद है. कार में मिलने वाली अपहोल्स्ट्री का कलर ब्राउन शेड का लग रहा है और हालांकि इसके फैब्रिक में आने की संभावना है. यहां तक कि ओरिजिनल Mahindra BE 6 में डैशबोर्ड से निकलने वाली हेलो-जैसी सराउंड बार को भी Sporteq से हटाया जा सकता है.
Mahindra BE 6 Sporteq का एक्सटीरियर
इसके बाहरी डिजाइन की बात करें तो यहां पर कोई बदलाव नज़र नहीं आता, हालांकि संभावना जताई जा रही है कि नए वेरिएंट में स्टैंडर्ड ग्लॉसी फ़िनिश की जगह मैट कलर स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा.
वहीं, कार के वेरिएंट या बैटरी-पैक लाइनअप में किसी बदलाव की जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप के जुड़ने से, Mahindra BE 6 Sporteq को टॉप-ऑफ़-द-लाइन ट्रिम के तौर पर पेश किए जाने की संभावना है.
Mahindra BE 6 Sporteq की कीमत
कार की कीमतों को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है. संभावना जताई जा रही है कि इसकी कीमत की घोषणा 15 अगस्त 2026 को ही की जाएगी. कुल मिलाकर, स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 की तुलना में BE 6 Sporteq का इंटीरियर ज़्यादा नया और प्रीमियम होगा.
Mahindra BE 6 Sporteq का स्पेसिफिकेशन
फिलहाल, Mahindra BE 6 में पीछे की तरफ लगी परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल किया गया है. वेरिएंट के आधार पर, यह इलेक्ट्रिक मोटर 228 bhp से 282 bhp तक की पावर और 380 Nm का एक समान टॉर्क प्रदान करती है.
इस कार को 59 kWh और 79 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक के साथ आती है, जिनकी रेंज क्रमशः 557 km और 683 km बताई गई है. Mahindra BE 6 में सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है.