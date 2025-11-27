Mahindra BE 6 का नया Formula E एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन
Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के Formula E एडिशन को लॉन्च किया है. इसकी कीमत 23.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : November 27, 2025 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के Formula E एडिशन को लॉन्च किया है, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी ने इस कार को दो वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें FE2 वेरिएंट, जिसकी कीमत 23.69 लाख रुपये है, और FE3 वेरिएंट, जिसकी कीमत 24.49 लाख रुपये है. Mahindra BE 6 Formula E की बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और डिलीवरी 14 फरवरी से शुरू होगी.
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का एक्सटीरियर
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन को कुल चार कलर ऑप्शन – टैंगो रेड, स्टील्थ ब्लैक, फायरस्टॉर्म ऑरेंज और एवरेस्ट व्हाइट में उतारा गया है, जो स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 के साथ भी मिलते हैं. हालांकि, इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जो इसे अलग बनाते हैं. आगे और पीछे नए, ज़्यादा अग्रेसिव दिखने वाले बंपर दिए गए हैं, जिन पर सिल्वर फिनिश वाली फॉक्स बैश प्लेट दी गई है.
इस स्पेशल एडिशन की दूसरी खास बातें ये हैं, कि इसमें गोल हेडलाइट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ग्रे और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है, जो आगे से पीछे के बंपर तक जाती है, और फ्रंट क्वार्टर पैनल और फिक्स्ड ग्लास रूफ पर डेकल्स दिए गए हैं. इस कार के FE3 वेरिएंट में एक्सटीरियर पडल लैंप लगाए गए हैं.
कार की रूफ और बोनट पर कंपनी का Formula E से प्रेरित 12-स्ट्राइप वाला ग्राफ़िक भी दिया गया है, जो उन 12 सालों को दिखाता है, जब टीम EV रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही थी. Mahindra BE 6 Formula E के लोअर-स्पेक FE2 वेरिएंट में स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही 19-इंच के व्हील हैं.
वहीं इसके FE3 वेरिएंट में 20-इंच के एलॉय व्हील हैं. स्पेशल एडिशन का पिछला हिस्सा भी स्टैंडर्ड EV से थोड़ा अलग बनाया गया है, क्योंकि LED टेल-लाइट बंपर की तरफ नीचे की ओर नहीं जाती हैं, और BE 6 वाले के बगल में एक नया Formula E बैज है.
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का इंटीरियर
BE 6 Formula E एडिशन के इंटीरियर की बात करें तो इसके इंटीरियर लेआउट को स्टैंडर्ड कार के जैसा ही रखा गया है, जिसमें चौकोर 2-स्पोक स्टीयरिंग व्हील और ड्राइवर व सामने वाले यात्री को अलग करने वाले ‘हेलो लूप’ से लेकर टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले के लिए जुड़वां 12.3 इंच की स्क्रीन शामिल हैं.
लेकिन, Formula E एडिशन में केबिन में फायरस्टॉर्म ऑरेंज थीम (ब्लैक और ऑरेंज), एक FIA X Formula E एडिशन प्लाक, डैशबोर्ड और सीटों पर Formula E लोगो, सीट बेल्ट पर FIA ब्रांडिंग, और मोटरस्पोर्ट से जुड़ी दूसरी हाइलाइट्स और ट्रिमिंग्स शामिल हैं. महिंद्रा ने Formula E से प्रेरित स्टार्ट-अप एनिमेशन और सिंथेसाइज़्ड इंजन साउंड्स भी पेश किए हैं.
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन के फीचर्स
इसके फीचर्स की बात करें तो, BE 60 Formula E में टॉप-स्पेक Pack Three वेरिएंट में दिखने वाले सभी फीचर्स मिलते हैं, जिसमें दो वायरलेस चार्जिंग पैड, एक कूल्ड आर्मरेस्ट कंसोल, एक 360-डिग्री कैमरा, ADAS टेक, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, एम्बिएंट लाइटिंग और एक Harman Kardon ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. FE3 वेरिएंट में लिस्ट में अडैप्टिव सस्पेंशन भी जोड़ा गया है.
Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का पावट्रेन
स्पेशल एडिशन के पावरट्रेन की बात करें तो स्टैंडर्ड हायर-स्पेक Mahindra BE 6 वेरिएंट की तरह, Formula E एडिशन में 79kWh बैटरी पैक के साथ आता है जो पीछे लगी इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 282 bhp की पावर और 380Nm का टॉर्क प्रदान करती है. इसकी ARAI रेंज 682km है.