Mahindra BE 6 का नया Formula E एडिशन हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

हैदराबाद: Mahindra & Mahindra ने अपनी Mahindra BE 6 के Formula E एडिशन को लॉन्च किया है, जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल के मुकाबले कुछ कॉस्मेटिक बदलाव और एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़े गए हैं. कंपनी ने इस कार को दो वेरिएंट में पेश किया है, जिसमें FE2 वेरिएंट, जिसकी कीमत 23.69 लाख रुपये है, और FE3 वेरिएंट, जिसकी कीमत 24.49 लाख रुपये है. Mahindra BE 6 Formula E की बुकिंग 14 जनवरी, 2026 से शुरू होगी और डिलीवरी 14 फरवरी से शुरू होगी.

Mahindra BE 6 Formula E एडिशन का एक्सटीरियर

Mahindra BE 6 Formula E एडिशन को कुल चार कलर ऑप्शन – टैंगो रेड, स्टील्थ ब्लैक, फायरस्टॉर्म ऑरेंज और एवरेस्ट व्हाइट में उतारा गया है, जो स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 के साथ भी मिलते हैं. हालांकि, इसके डिज़ाइन में कुछ बदलाव भी किए गए हैं, जो इसे अलग बनाते हैं. आगे और पीछे नए, ज़्यादा अग्रेसिव दिखने वाले बंपर दिए गए हैं, जिन पर सिल्वर फिनिश वाली फॉक्स बैश प्लेट दी गई है.

इस स्पेशल एडिशन की दूसरी खास बातें ये हैं, कि इसमें गोल हेडलाइट्स, कॉन्ट्रास्टिंग ग्रे और ब्लैक बॉडी क्लैडिंग दी गई है, जो आगे से पीछे के बंपर तक जाती है, और फ्रंट क्वार्टर पैनल और फिक्स्ड ग्लास रूफ पर डेकल्स दिए गए हैं. इस कार के FE3 वेरिएंट में एक्सटीरियर पडल लैंप लगाए गए हैं.

कार की रूफ और बोनट पर कंपनी का Formula E से प्रेरित 12-स्ट्राइप वाला ग्राफ़िक भी दिया गया है, जो उन 12 सालों को दिखाता है, जब टीम EV रेसिंग चैंपियनशिप में हिस्सा ले रही थी. Mahindra BE 6 Formula E के लोअर-स्पेक FE2 वेरिएंट में स्टैंडर्ड मॉडल जैसे ही 19-इंच के व्हील हैं.

वहीं इसके FE3 वेरिएंट में 20-इंच के एलॉय व्हील हैं. स्पेशल एडिशन का पिछला हिस्सा भी स्टैंडर्ड EV से थोड़ा अलग बनाया गया है, क्योंकि LED टेल-लाइट बंपर की तरफ नीचे की ओर नहीं जाती हैं, और BE 6 वाले के बगल में एक नया Formula E बैज है.