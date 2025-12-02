नवंबर 2025 की बिक्री में Mahindra ने Tata को पछाड़ा, Maruti रही नंबर-1
त्योहारी सीजन के बाद नवंबर 2025 में कार कंपनियों की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. Mahindra ने Tata को पीछे छोड़ दिया है.
Published : December 2, 2025 at 5:24 PM IST
हैदराबाद: अक्टूबर 2025 में त्योहारी माह के बीतने के बाद नवंबर 2025 में सभी कार बनाने वाली कंपनियों ने महीने की बिक्री में गिरावट दर्ज की है, जबकि साल-दर-साल (YoY) बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है. Maruti Suzuki ने नवंबर 2025 में इस लिस्ट में अपना पहला पायदान हासिल रखा हुआ है, वहीं Mahindra ने Tata Motors से उसकी दूसरी जगह छीन ली है.
1. Maruti Suzuki की बिक्री
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने नवंबर 2025 में मैन्युफैक्चरर-वाइज सेल्स में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जिसने कुल 1,55,317 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. साल-दर-साल (YoY) 19 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज करने के बाद भी, अक्टूबर 2025 की तुलना में नवंबर में कंपनी की महीने-दर-महीने (MoM) सेल्स में 83,674 यूनिट्स की गिरावट आई है.
खास तौर पर, कार निर्माता कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा महीने की सेल्स दर्ज की थी, जिसका मुख्य कारण त्योहारों का मौसम और नए GST रेट्स के कारण कीमतों में कटौती थी.
2. Mahindra की बिक्री
नवंबर 2025 में Mahindra Auto की बिक्री की बात करें तो कंपनी ने Tata Motors से अपना दूसरा स्थान एक बार फिर से वापस ले लिया है, जिसकी कुल बिक्री 54,005 यूनिट्स की रही. यह बिक्री Tata Motors की कुल बिक्री से 2,000 यूनिट ज़्यादा थी. Maruti Suzuki की तरह ही Mahindra ने भी YoY 20 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है.
वहीं कंपनी की मंथ-ऑन-मंथ बिक्री की तुलना करें तो कंपनी की बिक्री 24 प्रतिशत तक गिर गई, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 67,000 से ज़्यादा यूनिट बेचीं. जहां Mahindra Scorpio नेमप्लेट Mahindra की बेस्टसेलर बनी हुई है, वहीं Mahindra Thar Roxx और Thar 3-डोर ने भी नवंबर 2025 में काफी बिक्री की है.
3. Tata Motors की बिक्री
4. Hyundai Motor की बिक्री
5. Toyota Kirloskar की बिक्री