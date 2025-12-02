ETV Bharat / technology

नवंबर 2025 की बिक्री में Mahindra ने Tata को पछाड़ा, Maruti रही नंबर-1

Mahindra XUV 3XO ( फोटो - Mahindra Auto )

खास तौर पर, कार निर्माता कंपनी ने अक्टूबर 2025 में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा महीने की सेल्स दर्ज की थी, जिसका मुख्य कारण त्योहारों का मौसम और नए GST रेट्स के कारण कीमतों में कटौती थी.

1. Maruti Suzuki की बिक्री देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने नवंबर 2025 में मैन्युफैक्चरर-वाइज सेल्स में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है, जिसने कुल 1,55,317 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है. साल-दर-साल (YoY) 19 प्रतिशत की ग्रोथ दर्ज करने के बाद भी, अक्टूबर 2025 की तुलना में नवंबर में कंपनी की महीने-दर-महीने (MoM) सेल्स में 83,674 यूनिट्स की गिरावट आई है.

हैदराबाद: अक्टूबर 2025 में त्योहारी माह के बीतने के बाद नवंबर 2025 में सभी कार बनाने वाली कंपनियों ने महीने की बिक्री में गिरावट दर्ज की है, जबकि साल-दर-साल (YoY) बिक्री में काफी बढ़ोतरी हुई है. Maruti Suzuki ने नवंबर 2025 में इस लिस्ट में अपना पहला पायदान हासिल रखा हुआ है, वहीं Mahindra ने Tata Motors से उसकी दूसरी जगह छीन ली है.

2. Mahindra की बिक्री

नवंबर 2025 में Mahindra Auto की बिक्री की बात करें तो कंपनी ने Tata Motors से अपना दूसरा स्थान एक बार फिर से वापस ले लिया है, जिसकी कुल बिक्री 54,005 यूनिट्स की रही. यह बिक्री Tata Motors की कुल बिक्री से 2,000 यूनिट ज़्यादा थी. Maruti Suzuki की तरह ही Mahindra ने भी YoY 20 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल की है.

Mahindra Bolero Neo (फोटो - Mahindra Auto)

वहीं कंपनी की मंथ-ऑन-मंथ बिक्री की तुलना करें तो कंपनी की बिक्री 24 प्रतिशत तक गिर गई, क्योंकि कंपनी ने अक्टूबर 2025 में 67,000 से ज़्यादा यूनिट बेचीं. जहां Mahindra Scorpio नेमप्लेट Mahindra की बेस्टसेलर बनी हुई है, वहीं Mahindra Thar Roxx और Thar 3-डोर ने भी नवंबर 2025 में काफी बिक्री की है.

3. Tata Motors की बिक्री

Tata Curvv (फोटो - Tata Motors)

Tata Motors सितंबर और अक्टूबर 2025 में दूसरी सबसे ज़्यादा बिक्री करने वाली कार निर्माता कंपनी थी, लेकिन नवंबर 2025 में यह तीसरे पायदान पर पहुंच गई. हालांकि, इसने 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स (सटीक तौर पर 51,672 यूनिट्स) की बिक्री दर्ज की है. कंपनी ने नवंबर 2025 की तुलना में सालाना आधार पर 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है.

4. Hyundai Motor की बिक्री

Hyundai Exter (फोटो - Hyundai Motor)

नवंबर 2025 में साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा, और बीते माह कुल 49,295 यूनिट्स की बिक्री दर्ज करते हुए साल-दर-साल 9 प्रतिशत की तेज़ बढ़ोतरी हासिल की. यह बिक्री मुख्य रूप से Hyundai Creta, Venue, Exter और Hyundai Aura की वजह से हुई, इसके बाद कंपनी के दूसरे मॉडल्स का नंबर आता है.

5. Toyota Kirloskar की बिक्री

Toyota Innova Hycross (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

नवंबर 2025 में कंपनी ने 27,660 यूनिट्स की कुल बिक्री के साथ YoY में 27 परसेंट की बढ़ोतरी दर्ज की है. हालांकि, दूसरे मैन्युफैक्चरर्स की तरह, कंपनी ने MoM बिक्री में 6,888-यूनिट (25 परसेंट) की गिरावट दर्ज की. कंपनी की Toyota Innova एमपीवी, जिसमें Hycross और Crysta दोनों मॉडल हैं, के साथ Toyota Urban Cruiser Hyryder, इस महीने की बिक्री में मुख्य योगदान देने वाली कार रहीं.