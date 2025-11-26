ETV Bharat / technology

Mahindra & Mahindra ने अपना फास्ट चार्ज नेटवर्क किया लॉन्च, दो स्टेशन हुए लाइव

Mahindra दो चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं. यहां पर गाड़ियां 180 kW तक की स्पीड से चार्ज होती हैं.

Mahindra launches its fast charge network
Mahindra ने अपना फास्ट चार्ज नेटवर्क किया लॉन्च (फोटो - Mahindra & Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 26, 2025 at 1:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी लेटेस्ट EV, Mahindra XEV 9S को मार्केट में लॉन्च करने से कुछ दिन पहले ही अपना खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया है. Mahindra Charge_in के हिस्से के तौर पर, कंपनी ने NH 75, बेंगलुरु - चेन्नई हाईवे पर होसकोटे और दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर NH44 पर मुरथल में दो फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किए हैं.

दोनों चार्जिंग स्टेशनों में दो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर मिलते हैं, जो एक बार में 4 EV चार्ज कर सकते हैं. इन चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ियों को 180 kW तक की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है और ये स्टेशन सभी ब्रांड की गाड़ियों के लिए खुले हैं.

Mahindra की योजना की बात करें तो साल 2027 के आखिर तक 250 इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, हर स्टेशन 180 kW का होगा, और 1,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट होंगे. कंपनी के मुताबिक, ये स्टेशन खास जगहों पर बड़े हाईवे कॉरिडोर पर बनाए जाएंगे और रेस्टोरेंट, कैफे जैसी सड़क किनारे की सुविधाओं के साथ होंगे, जिससे ये यात्रियों के लिए रुकने की नैचुरल जगह बन जाएंगे.

Mahindra & Mahindra Ltd के ऑटोमोटिव डिवीज़न के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर और Mahindra Electric Automobile Ltd के एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर, नलिनीकांत गोलागुंटा ने कहा कि, "इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मतलब है साफ़ और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की तरफ़ एक बड़ा बदलाव लाना. XEV 9e और BE 6, अपनी शानदार 500 km की रियल-वर्ल्ड रेंज के साथ, यह पक्का करते हैं कि ड्राइवर लंबी यात्राओं में कॉन्फिडेंट महसूस करें."

उन्होंने आगे कहा कि, "इस बीच, Charge_IN के हमारे अल्ट्राफ़ास्ट चार्जिंग नेटवर्क के साथ हम सभी EV यूज़र्स के लिए एक खुला और आसान नेटवर्क बनाएंगे. हमारा मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ी से लंबी दूरी की यात्रा को आम ड्राइविंग की तरह आसान और भरोसेमंद बनाना है, जिससे कस्टमर का कॉन्फिडेंस बढ़े और भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ़ तेज़ी आए."

TAGGED:

MAHINDRA
MAHINDRA CHARGING NETWORK
MAHINDRA EV CHARGING STATION
MAHINDRA LAUNCHES CHARGING NETWORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 पॉइंट्स चढ़कर 84,895 पहुंचा; निफ्टी ने लगाई 94 पॉइंट्स की छलांग

धर्मेंद्र के निधन पर IFFI 2025 में 1 मिनट का मौन, 'ही-मैन' को दी जाएगी श्रद्धांजलि, 'शोले' की 4K स्क्रीनिंग कैंसिल

ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को तख्तापलट की साजिश के लिए 27 साल जेल की सजा बरकरार

हरियाणा के रोहतक और झज्जर में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मौत, मैदान में पोल गिरने से हादसा, जिला खेल अधिकारी सस्पेंड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.