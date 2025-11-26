ETV Bharat / technology

Mahindra & Mahindra ने अपना फास्ट चार्ज नेटवर्क किया लॉन्च, दो स्टेशन हुए लाइव

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी कार निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने अपनी लेटेस्ट EV, Mahindra XEV 9S को मार्केट में लॉन्च करने से कुछ दिन पहले ही अपना खुद का फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया है. Mahindra Charge_in के हिस्से के तौर पर, कंपनी ने NH 75, बेंगलुरु - चेन्नई हाईवे पर होसकोटे और दिल्ली-चंडीगढ़ हाईवे पर NH44 पर मुरथल में दो फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी शुरू किए हैं.

दोनों चार्जिंग स्टेशनों में दो अल्ट्रा-फास्ट चार्जर मिलते हैं, जो एक बार में 4 EV चार्ज कर सकते हैं. इन चार्जिंग स्टेशन पर गाड़ियों को 180 kW तक की स्पीड से चार्ज किया जा सकता है और ये स्टेशन सभी ब्रांड की गाड़ियों के लिए खुले हैं.

Mahindra की योजना की बात करें तो साल 2027 के आखिर तक 250 इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, हर स्टेशन 180 kW का होगा, और 1,000 से ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट होंगे. कंपनी के मुताबिक, ये स्टेशन खास जगहों पर बड़े हाईवे कॉरिडोर पर बनाए जाएंगे और रेस्टोरेंट, कैफे जैसी सड़क किनारे की सुविधाओं के साथ होंगे, जिससे ये यात्रियों के लिए रुकने की नैचुरल जगह बन जाएंगे.