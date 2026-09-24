YouTube के नए फीचर्स: क्रिएटर्स-व्यूअर्स के लिए आए Custom Feeds और AI Editing टूल्स, देखें पूरी लिस्ट
YouTube ने Custom Feeds, AI editing और Live auto-dubbing जैसे फीचर्स लाकर व्यूअर्स और क्रिएटर्स दोनों के अनुभव को और बेहतर बना दिया है.
Published : September 24, 2026 at 2:32 PM IST
हैदराबाद: YouTube ने 23 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क मे मेड ऑन यूट्यूब इवेंट का आयोजन किया. इस साल यूट्यूब ने कोशिश की है कि उसके व्यूअर्स को अपनी पसंद का का कंटेंट आसानी से मिले और क्रिएटर्स को वीडियो बनाने से लेकर कमाने तक का हर काम आसान हो. सीईओ नील मोहन ने कहा कि इस साल की शुरुआत से अभी तक 3,000 से ज्यादा अपडेट आ चुके हैं. अब और भी नए फीचर्स आ रहे हैं. आइए हम आपको एक-एक कर आसान भाषा में नए फीचर्स की डिटेल्स समझाते हैं.
व्यूअर्स के लिए नए फीचर्स
इसमें सबसे बड़ा बदलाव कस्टम फीड्स है. अब होमपेज पर अपनी मर्जी से टैब बनाए जा सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ लिखकर बताना होगा, जैसे - शाम को लंबी डॉक्यूमेंट्री चाहिए या रोज नए DIY क्रिएटर्स को देखना है. उसके बाद यूट्यूब खुद आपके लिए एक अपडेटेड लिस्ट बना देगा. Ask YouTube अब सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देगा, बल्कि शॉपिंग में भी मदद करेगा. अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछेंगे तो यह एक कंपेरिज़न टेबल और रिव्यू वीडियो दिखाएगा. अब टीवी पर भी यूट्यूब पर आप ये सबकुछ वॉयस यानी अपनी आवाज़ के जरिए कर पाएंगे.
your next era on YouTube starts here 🚀 we just dropped new tools to help you create smarter, get discovered, connect with your fandom, and earn more. dive into all the #MadeOnYouTube updates in this thread 🧵👇— YouTube Creators (@YouTubeCreators) September 23, 2026
इसके अलावा पॉडकास्ट प्रेमियों के लिए पर्सनलाइज्ड़ पॉडकास्ट लाइनअप नाम का एक फीचर आएगा. YouTube Music में Ask Music फीचर Spotify DJ जैसा काम करेगा. शॉर्ट स्टोरीज़ में छोटे ड्रामा को सीज़न और एपिसोड के रूप में देखा जा सकेगा. टीवी पर भी ये सीरीज आसानी से चलेंगी. टीवी में अब आप वॉइस से कमेंट भी लिख पाएंगे.
क्रिएटर्स के लिए AI और Studio के नए टूल्स
यूट्यूब स्टूडियो अब पूरा क्रिएटिव पार्टनर बन गया है. Ask Studion ड्राफ्ट देखने के बाद पेसिंग, स्ट्रक्चर और स्टोरीटेलिंग पर सलाह देगा. चैनल-मैच्ड थंबनेल्स भी खुद बन जाएंगे. डायनमिक थंबनेल्स से अलग-अलग दर्शकों को अलग-अलग प्रीव्यू दिखेगा.
यूट्यूब ने Video A/B testing नाम का एक फीचर भी पेश किया है, जिसके जरिए एक ही वीडियो के तीन अलग वर्ज़न टेस्ट किए जा सकेंगे, जो सबसे अच्छा चलेगा, उसे ही आगे बढ़ाया जाएगा. शॉर्ट और यूट्यूब क्रिएट ऐप में कन्वर्सेशनल एआई एडिटिंग नाम का भी एक फीचर आया है. जेमिनी मॉडल पर बेस्ट ये टूल वीडियो में ये पॉज़ेस (Pauses) को कट कर देता है, सीन का क्रम बदल देता है और म्यूज़िक को सिंक कर देता है.
This is what it looks like to innovate in the @YouTube Era, where entertainment is built from the ground up by creators and the communities that fuel them.— Neal Mohan (@nealmohan) September 23, 2026
At our fifth annual #MadeOnYouTube, we announced 30+ new products and features to power the next wave of creativity and… pic.twitter.com/cGO7BQ9J1x
क्रिएटर बात करके वीडियो एडिट कर सकते हैं या खुद हाथों से भी एडिटिंग कर सकते हैं. एआई कमेंट मोडरेशन नाम का नया फीचर आपका स्टाइल सीख लेता है और फिर कमेंट सेक्शन को भी संभाल लेता है. Likeness detection नाम का फीचर अब चेहरे के साथ आवाज़ को भी पकड़ने में समक्ष हो गया है. इसे मोबाइल ऐप से भी सेट किया जा सकेगा.
|फीचर
|किसके लिए
|मुख्य फायदा
|रोलआउट टाइमिंग
|Custom Feeds
|व्यूअर्स
|होमपेज पर मूड आधारित टैब
|जल्द (US)
|Ask YouTube Shopping
|व्यूअर्स
|प्रोडक्ट की तुलना और रिव्यू
|जल्द
|Shorts Series
|क्रिएटर्स + व्यूअर्स
|सीजन-एपिसोड वाला शॉर्ट्स
|शुरू
|Video A/B Testing
|क्रिएटर्स
|3 cuts टेस्ट
|जल्द
|Dynamic Thumbnails
|क्रिएटर्स
|ऑडियंस सेगमेंट के हिसाब से प्रीव्यू
|जल्द
|Conversational AI Editing
|क्रिएटर्स
|AI से बोलकर एडिटिंग
|जल्द
|Live Auto-Dubbing
|लाइव स्ट्रीमर्स
|रियल-टाइम में लैंग्वेज ट्रांसलेशन
|2027 की शुरुआत
|Live Showdowns
|लाइव स्ट्रीमर्स
|फैन फंडिंग प्रतियोगिता
|2027
|Likeness Detection (Voice+Face)
|क्रिएटर्स
|चेहरा और आवाज सुरक्षा
|इस साल
|YouTube Shopping Affiliate
|क्रिएटर्स
|35 देशों में विस्तार
|साल के अंत तक
लाइव स्ट्रीमिंग और कमाई के नए तरीके
लाइव स्ट्रीमर्स के लिए कई बड़े अपडेट आए हैं. Go Live Together की मदद से दूसरे क्रिएटर्स के साथ को-होस्ट करना आसान होने वाला है. Live showdowns में फैन फंडिंग वाली मजेदार प्रतियोगिता होगी. Live auto-dubbing नाम के एक बहुत जरूरी फीचर की शुरुआत साल 2027 की शुरुआत में होगी. इससे दुनिया भर के दर्शक अपनी भाषा में कंटेंट सुन सकेंगे. इनके अलावा Watch With फीचर अब सिर्फ लाइव नहीं बल्कि सामान्य लॉन्ग वीडियो पर भी काम करेगा.
Some highlights from #MadeOnYouTube, where we announced 30+ new features and products for @YouTubeCreators, artists and viewers 🧵👇:— Neal Mohan (@nealmohan) September 23, 2026
Our next wave of innovation for the @YouTube Era puts more control in your hands, starting with the keys to your homepage:
🔑 With custom feeds,… pic.twitter.com/j5EVJi5x0j
यूट्यूब शॉपिंग एफिलिएट प्रोग्राम इस साल के अंत तक में दुनिया भर के 35 देशों में फैल जाएगा. अमेज़न पार्टनरशिप भारत और ब्राजील में भी आएगी. ब्रांड डील्स को आसान बनाने के लिए Ask Studio से पिच तैयार की जा सकेगी. वन-क्लिक कोड से ब्रांड को परफॉर्मेंस दिखाना आसान होगा.
यूट्यूब के इन नए अपडेट्स और फीचर्स को देखने के बाद बिल्कुल साफ समझ आता है कि वो TikTok, Spotify और Netflix जैसे प्लेटफॉर्म्स से अच्छे आइडियाज ले रहा है, लेकिन अपनी स्केल और क्रिएटर कम्युनिटी के साथ उन्हें और बेहतर बना रहा है. ये अपडेट्स क्रिएटर्स और व्यूअर्स दोनों के लिए यूट्यूब को पहले से ज्यादा पर्सनलाइज्ड़ बनाएंगे, जिससे उनका एक्सपीरियंस बेहतर होगा.