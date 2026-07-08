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12 अगस्त को होगा 'Made by Google' इवेंट, लॉन्च हो सकता है Pixel 11, जानें और क्या होगा खास

Google का हर साल आयोजित होने वाला 'Made By Google' जल्द ही होने वाला है. इस इवेंट की तारीख के बारे में जानकारी मिली है.

Google's 'Made by Google' event
फाइल फोटो- Google का 'Made by Google' इवेंट (फोटो - Google)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 10:24 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: टेक दिग्ग्ज Google ने मंगलवार को अपने 'Made By Google' इवेंट की जानकारी दी है. संभावना जताई जा रही है कि इस सालाना हार्डवेयर लॉन्च इवेंट में कंपनी अगली जनरेशन की फ्लैगशिप Pixel लाइनअप को पेश कर सकती है, जिसे आमतौर पर Pixel 11 सीरीज़ कहा जा रहा है.

बता दें कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी यह इवेंट न्यूयॉर्क शहर में आयोजित किया जाएगा. यह लगातार दूसरा साल होगा, जब Google ने इवेंट के लिए इस अमेरिकी शहर को चुना है. नए स्मार्टफ़ोन के अलावा, माउंटेन व्यू स्थित यह टेक कंपनी Pixel Watch 5 सीरीज़ भी पेश कर सकती है.

Made by Google इवेंट की तारीख और समय
Google के 'Made by Google' इवेंट को 12 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. बता दें कि अभी कंपनी ने इस इवेंट के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमन और यूट्यूबर मार्केस ब्राउनली (MKBHD) द्वारा शेयर किए गए इनविटेशन से इस इवेंट की तारीख का खुलासा होता है.

हार्डवेयर लॉन्च इवेंट का मुख्य कार्यक्रम (कीनोट) PT समय के अनुसार दोपहर 3 बजे (IST समय के अनुसार सुबह 3:30 बजे) शुरू होगा, जो Google के आम तौर पर होने वाले हार्डवेयर लॉन्च प्रेजेंटेशन के समय से थोड़ा अलग है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर गुरमन और MKBZHD, दोनों ने Google का इनविटेशन शेयर किया है, जिसमें 'Pixel की अगली पीढ़ी' के लॉन्च होने का संकेत दिया गया है. इसमें एक छोटा एनिमेशन भी दिया गया है, जिसमें चमकदार सुनहरे मेटल फ्रेम के साथ-साथ जाना-पहचाना हॉरिजॉन्टल कैमरा वाइज़र भी दिखाई दे रहा है, जो हाल के पिक्सेल फ्लैगशिप की पहचान बन गया है.

इस इनविटेशन से पता चलता है कि Google Pixel 11 लाइनअप में पिछले मॉडल्स जैसा ही खास डिज़ाइन दिया जा सकता है, हालांकि इस साल इसमें एक नया गोल्ड कलर ऑप्शन भी मिल सकता है.

संभावना जताई जा रही है कि Pixel 11 सीरीज़ में चार मॉडल शामिल किए जाएंगे, जिसमें स्टैंडर्ड Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL और Pixel 11 Pro Fold शामिल होंगे. पिछली लीक के अनुसार, इन फ़ोन्स में ज़्यादा पीक ब्राइटनेस वाले Samsung के नए M16 OLED पैनल, 2nm प्रोसेस पर बना Google का अगली जनरेशन का Tensor G6 चिपसेट, MediaTek M90 मॉडेम और नया Titan M3 सिक्योरिटी चिप हो सकता है.

गूगल के आने वाले फ्लैगशिप लाइनअप में अपग्रेडेड कैमरा सेंसर भी हो सकता है, जबकि बेस स्टोरेज के 128GB से बढ़कर 256GB होने की जानकारी सामने आ रही है, और 128GB वाला ऑप्शन पूरी तरह से बंद किया जा सकता है.

इसके अलावा, कंपनी के 'Made by Google' इवेंट में Pixel Watch 5 के भी लॉन्च होने की संभावना है. अगर हालिया रिपोर्ट्स की मानें तो Google अपनी पिछली जनरेशन वाले तरीके को ही अपनाते हुए इस स्मार्टवॉच को भी दो साइज़ में पेश कर सकता है.

अपग्रेड किए गए हार्डवेयर के अलावा, कंपनी द्वारा बनाए गए Pixel Glow नाम के एक नए डिज़ाइन एलिमेंट की भी चर्चाएं सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि Pixel 11 फ़ोन के पिछले हिस्से में एक डायनामिक लाइटिंग स्ट्रिप या इंडिकेटर दिया जा सकता है, जैसा पहले ही Googlebook और हाल के स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स में देखा रहा है.

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