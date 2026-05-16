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mAadhaar ऐप होने वाला है बंद, UIDAI ने किया बड़ा ऐलान, नया ऐप करना होगा डाउनलोड

हैदराबाद: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया. UIDAI ने आधिकारिक तौर पर बताया कि mAadhaar ऐप को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है. हालांकि UIDAI ने सभी को हाल ही में लॉन्च हुए, Aadhaar ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. यूज़र्स इसे Apple App Store और Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. Aadhaar नंबर को सरकारी फोटो ID के तौर पर हर जगह माना जाता है.

इसलिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए आधार नंबर होना ज़रूरी है. अलग-अलग कामों के लिए फिजिकल आधार साथ रखना भी ज़रूरी है. क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरी फोटो ID है, इसलिए आधार कार्ड को अपडेट रखना ज़रूरी है.

इसीलिए UIDAI ने 28 जनवरी, 2026 को Aadhaar ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया. इस ऐप के ज़रिए कभी भी आधार की जानकारी अपडेट की जा सकती है. ज़रूरत पड़ने पर आधार की जानकारी किसी और के साथ शेयर करना भी आसान हो गया है.

वहीं दूसरी ओर, mAadhaar ऐप की बात करें तो इसे सिर्फ आधार कार्ड को डिजिटली स्टोर करने के लिए लॉन्च किया गया था. हालांकि उस ऐप के ज़रिए कोई भी जानकारी अपडेट करना मुमकिन नहीं था. UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि mAadhaar ऐप पूरी तरह से बंद होने जा रहा है.