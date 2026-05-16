mAadhaar ऐप होने वाला है बंद, UIDAI ने किया बड़ा ऐलान, नया ऐप करना होगा डाउनलोड
UIDAI ने जानकारी दी है कि mAadhaar ऐप बंद होने वाली है. इसकी जगह पर नया आधार ऐप डाउनलोड करना होगा.
Published : May 16, 2026 at 1:50 PM IST
हैदराबाद: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ने बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया. UIDAI ने आधिकारिक तौर पर बताया कि mAadhaar ऐप को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है. हालांकि UIDAI ने सभी को हाल ही में लॉन्च हुए, Aadhaar ऐप का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. यूज़र्स इसे Apple App Store और Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं. Aadhaar नंबर को सरकारी फोटो ID के तौर पर हर जगह माना जाता है.
इसलिए, सभी भारतीय नागरिकों के लिए आधार नंबर होना ज़रूरी है. अलग-अलग कामों के लिए फिजिकल आधार साथ रखना भी ज़रूरी है. क्योंकि यह एक बहुत ज़रूरी फोटो ID है, इसलिए आधार कार्ड को अपडेट रखना ज़रूरी है.
इसीलिए UIDAI ने 28 जनवरी, 2026 को Aadhaar ऐप का फुल वर्जन लॉन्च किया. इस ऐप के ज़रिए कभी भी आधार की जानकारी अपडेट की जा सकती है. ज़रूरत पड़ने पर आधार की जानकारी किसी और के साथ शेयर करना भी आसान हो गया है.
वहीं दूसरी ओर, mAadhaar ऐप की बात करें तो इसे सिर्फ आधार कार्ड को डिजिटली स्टोर करने के लिए लॉन्च किया गया था. हालांकि उस ऐप के ज़रिए कोई भी जानकारी अपडेट करना मुमकिन नहीं था. UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि mAadhaar ऐप पूरी तरह से बंद होने जा रहा है.
पोस्ट में क्या दी गई जानकारी
UIDAI ने अपने इस पोस्ट में कहा कि, "mAadhaar ऐप बंद होने जा रहा है. नया आधार ऐप ज़्यादा स्मार्ट, तेज़ और ज़्यादा सुरक्षित एक्सपीरिएंस देगा. इसमें QR कोड-बेस्ड आधार शेयरिंग ऑप्शन है. इससे प्राइवेसी कंट्रोल और आधार सेवाओं का आसान एक्सपीरिएंस मिलेगा. इस ऐप के फ़ायदे 13 भारतीय भाषाओं में मिलेंगे."
इस नए ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा QR-बेस्ड आइडेंटिटी वेरिफ़िकेशन तरीका है. आधार नंबर, फ़ोन नंबर, जन्मदिन या पता दिखाए बिना सिर्फ़ QR कोड स्कैन करके आधार वेरिफ़ाई किया जा सकता है.
कैसे काम करती है ऐप?
मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह गए हैं, जहां फिजिकल आधार कार्ड दिखाना ज़रूरी है. लेकिन किसी को कार्ड दिखाने से आपकी पर्सनल जानकारी सामने आ सकती है. ऐसे में, वेरिफिकेशन प्रोसेस नए आधार ऐप पर QR कोड स्कैन करके ही हो पाएगा. पुराना mAadhaar ऐप कब पूरी तरह से बंद होगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है.