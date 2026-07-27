निचले बादलों का "कूलिंग इफेक्ट" अब खत्म हो सकता है, जिसका असर धरती की गर्मी पर पड़ेगा
कैलटेक और गूगल के अध्ययन में पाया गया कि निचले बादल सीओ2 बढ़ने पर तेज़ी से पतले होकर तापमान बढ़ा सकते हैं.
Published : July 27, 2026 at 6:43 PM IST
हैदराबाद: क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के ऊपर दूर-दूर तक फैले हुए सफेद बादल आखिर क्या काम करते हैं. अगर आप पहले से नहीं जानते तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि असल में ये बादल धरती के लिए एक तरह की छतरी का काम करते हैं और इन्हें "लो क्लाउड कवर" यानी निचले बादल कहा जाता है.
ये बादल सूरज की रोशनी को वापस स्पेस में परावर्तित कर देते हैं, जिससे धरती ज्यादा गर्म होने से बच जाती है. पिछले 47 साल से यही बादल हमें यानी धरती को गर्मी से बचाते हुए आए हैं. हालांकि, अब कैलटेक और गूगल के वैज्ञानिकों की एक नई स्टडी कहती है कि धरती को निचले बादलों से मिलने वाली यह राहत अब खत्म हो सकती है.
निचले बादल क्या होते हैं?
धरती से करीब 2000 मीटर यानी 6,500 फीट तक की ऊंचाई पर बनने वाले बादलों को निचले बादल कहते हैं. ये ज्यादातर समुद्र के ऊपर बनते हैं, क्योंकि वहां पानी के भाप बनने से भरपूर नमी मिलती है. इनके तीन मुख्य प्रकार होते हैं - स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्यूम्युलस और क्यूम्युलस.
- स्ट्रेटस बादल एक सपाट चादर की तरह फैले होते हैं और अक्सर हल्की बूंदाबांदी करवाते हैं.
- क्यूम्युलस बादल नीचे से चपटे और ऊपर से गोल दिखते हैं, और ये ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं. अगर हवा में पर्याप्त नमी हो तो यही बादल बड़े होकर तूफान वाले घने काले बादल बन जाते हैं, जिनसे तेज बारिश और बिजली भी गिरती है.
इसे आसान भाषा में समझें तो ये बादल धरती के लिए एक नैचुरल सनस्क्रीन की तरह काम करते हैं. जैसे सनस्क्रीन हमारी स्किन को धूप से बचाती है, वैसे ही ये बादल धरती की सतह को सीधी और कड़ी धूप से बचाती है.
बादल क्यों कम होते जा रहे हैं?
वैज्ञानिकों ने बादलों के कम होने के तीन बड़े कारण बताए हैं.
- पहला कारण: बादल कम होने का पहला कारण है एरोसोल नाम के छोटे-छोटे कणों में कमी. ये कण फैक्ट्री और गाड़ियों के धुएं से निकलते हैं और बादल बनने में मदद करते हैं, लेकिन जब से हवा साफ करने के नियम सख्त हुए हैं, तब से ये कण कम हुए हैं और साथ ही बादल भी कम बने हैं.
- दूसरा कारण: बादल कम होने का दूसरा कारण है ग्रीनहाउस गैसों की बढ़ती मात्रा, जिसने हवा को पहले से ज्यादा गर्म और सूखा बना दिया है और और सूखी हवा में बादल टिक नहीं पाते.
- तीसरा कारण: बादल कम बनने का तीसरा कारण है समुद्र की सतह का गर्म होना, जिससे नमी का पूरा गणित बदल जाता है और बादल कम बनते हैं.
लिहाजा, इन तीन मुख्य कारणों की वजह से जब बादल कम बनते हैं तो ज्यादा धूप सीधे समुद्र में समा जाती है, इससे समुद्र और गर्म होता है, जिससे और भी कम बादल बनते हैं. इसी चक्र को वैज्ञानिक "क्लाउड फीडबैक" कहते हैं.
कैलटेक और गूगल ने क्या खोजा?
इस स्टडी की अगुआई करने वाले कैलटेक के वैज्ञानिक झाओई शेन का कहना है कि क्लाइमेट साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक यही रहा है कि गर्मी बढ़ने पर निचले बादलों का क्या होगा. उनकी टीम के रिजल्ट्स से पता चला है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा तेजी से बढ़ती है, तो बादल भी उतनी ही तेजी से पतले होने लगते हैं. इसका मतलब यह है कि धरती की जलवायु उतनी स्थिर नहीं है, जितना पहले सोचा जा रहा था, बल्कि यह CO2 बढ़ने पर पहले से ज्यादा तेजी से रिएक्ट कर सकती है.
इस स्टडी टीम में शामिल टैपियो श्नाइडर कैलटेक में प्रोफेसर हैं और गूगल में भी काम करते हैं. उनका कहना है कि अब यह पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि बादलों का यह असर जीरो नहीं है और यह गर्मी को कम नहीं बल्कि और बढ़ाता है.
इस इतनी बड़ी स्टडी को करने के लिए इस टीम ने अमेरिका की मौसम एजेंसी NOAA के डेटा का इस्तेमाल करते हुए हजारों हाई-रिज़ॉल्यूशन सिमुलेशन तैयार किए. इसके लिए ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन यानी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की 500 अलग-अलग जगहों को चुना गया और चार अलग-अलग मौसम में डेटा लिया गया.
हर जगह का तापमान बढ़ने और CO2 बढ़ने के अलग-अलग असर को अलग करके टेस्ट किया गया. कुल मिलाकर 7,083 सिमुलेशन चलाए गए, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है. यब सबकुछ गूगल की TPU चिप्स की मदद से हो पाया, जो असल में एआई के लिए बनाई गई तेज चिप्स है.
गूगल के इंजीनियरिंग डायरेक्टर यी-फैन चेन का कहना है कि यह दिखाता है कि एआई के लिए बनी टेक्नोलॉजी अब साइंस की बड़ी रिसर्च में भी काम आ रही हैं.
आगे क्या हो सकता है?
रिपोर्ट के मुताबिक, सल्फर से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती और समुद्र के गर्म होने के चलते पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर के बादल आगे और पतले हो सकते हैं. लंदन के इंपीरियल कॉलेज के वैज्ञानिक पॉलो सेप्पी और उनकी टीम को पहले ही पता चला था कि 2003 के बाद से दुनियाभर में निचले बादल कम हो रहे हैं.
इसके अलावा 2024 की एक स्टडी बताती है कि हाल में गर्मी बढ़ने की रफ्तार तेज होने के पीछे भी यही वजह हो सकती है. सेप्पी का कहना है कि हो सकता है कि अब तक हम बादलों के इस असर को कम करके आंक रहे हों, ज्यादा करके नहीं.
इस स्टडी का डेटा सिर्फ भविष्य समझने में ही नहीं, बल्कि धरती के बहुत पुराने टाइम को समझने में भी मदद कर सकता है. उदाहरण के तौर पर, ईओसीन युग में सीओ2 का स्तर आज से चार गुना ज्यादा था, उस युग को भी इस डेटा से समझने में मदद मिलेगी.
इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरा डेटा पब्लिक है यानी कोई भी स्टूडेंट या वैज्ञानिक अपने लैपटॉप पर इसे इस्तेमाल कर सकता है. कैलटेक और एमआईटी के वैज्ञानिकों का ग्रुप CliMA पहले से इस डेटा का इस्तेमाल करके एक नया एआई-आधारित क्लाइमेट मॉडल बना रहा है, ताकि आने वाले सालों में मौसम और जलवायु का अंदाजा और सटीक लगाया जा सके.