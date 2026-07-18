भारतीय स्टार्टअप के लैब में बना 'लोटस डायमंड' Skyroot Vikram-1 से अंतरिक्ष में भेजा गया
Cosmos Diomonds की फ़ाउंडर संजना त्रिपुरामाल्लू ने 'Lotus Diamond' नाम का लैब-ग्रोन डायमंड बनाया, जिसे Skyroot के Vikram-1 रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा गया.
Published : July 18, 2026 at 5:22 PM IST
हैदराबाद/तेनाली: भविष्य की खेती के लिए बीजों से लेकर ऑक्सीजन बनाने के लिए माइक्रोएल्गी और माइक्रोग्रैविटी की स्टडी के लिए DNA सैंपल तक, स्पेस ने कई एक्सपेरिमेंट किए हैं. अब, 'स्पेस फॉर ऑल' के विज़न के तहत, एक नया माइलस्टोन जुड़ गया है. एक भारतीय एंटरप्रेन्योर द्वारा लैब में बनाया गया डायमंड एक स्पेसक्राफ्ट पर लॉन्च किया गया.
18 जुलाई, 2026 को, खास तौर पर तैयार किया गया लोटस डायमंड स्काईरूट एयरोस्पेस के Vikram-1 ऑर्बिटल रॉकेट पर स्पेस में लॉन्च किया गया, जो भारतीय एंटरप्रेन्योरशिप, डिज़ाइन और इनोवेशन के लिए एक खास माइलस्टोन है.
इस हीरे को आंध्र प्रदेश के तेनाली की रहने वाली और 'Cosmos Diomonds' की फाउंडर संजना त्रिपुरमल्लू ने डिज़ाइन किया था. ETV Bharat से बात करते हुए, उन्होंने उस प्रेरणादायक सफ़र के बारे में बताया जो उन्हें इंजीनियरिंग और कॉर्पोरेट ज़िंदगी से होते हुए एंटरप्रेन्योरशिप और आख़िरकार अंतरिक्ष तक ले गया.
इंजीनियरिंग से डिज़ाइन तक
संजना का जन्म एक बिज़नेस परिवार में हुआ था. उनके पिता शेखर और मां गिरिजा ने बचपन से ही उनकी रुचियों को बढ़ावा दिया. उनकी मां सोने के गहने डिज़ाइन करती थीं और बेचती थीं, जिससे संजना के मन में ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए जुनून पैदा हुआ.
This is Cosmic Bloom 🪷— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 8, 2026
A lab-grown diamond shaped like a lotus - India’s flower, where gods are depicted, where Cosmos began.
One of the hardest substances on earth, shaped to survive the journey to space.
Meaning over beauty. Story over shine. 🚀 pic.twitter.com/Vaj2D1ECKl
हालांकि शुरुआत में उन्होंने इंजीनियरिंग चुनी थी, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उनका असली झुकाव किसी और चीज़ में है. B.Tech पूरा करने के बाद, वह गुजरात के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ डिज़ाइन (NID) में शामिल हुईं, जहां उन्होंने स्ट्रैटेजिक डिज़ाइन मैनेजमेंट की पढ़ाई की. इसके बाद वह बेंगलुरु में सैमसंग से जुड़ीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के शुरुआती दौर में भविष्य को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट डिज़ाइन पर काम किया.
एक शादी की अंगूठी ने सब बदल दिया
अपनी शादी की तैयारी के दौरान, संजना की मुलाक़ात ऋषिकेश से हुई, जो एक एंटरप्रेन्योर और रैपिडो (Rapido) के को-फ़ाउंडर हैं. उनके एंटरप्रेन्योर बनने के सफ़र ने संजना को अपना कुछ शुरू करने के लिए प्रेरित किया.
सगाई की शॉपिंग के दौरान, उन्होंने देखा कि अलग-अलग दुकानों पर डायमंड की कीमत, क्वालिटी और असलियत में काफ़ी फ़र्क था. दूसरे विकल्पों के बारे में जानने की उत्सुकता में, उन्होंने लैब-ग्रोन डायमंड्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया. वह भारत में डायमंड बनाने के मुख्य केंद्र, सूरत गईं, वहां डायमंड बनाने का तरीका खुद सीखा और आख़िरकार अपनी सगाई की अंगूठी खुद डिज़ाइन की.
सोशल मीडिया पर अंगूठी शेयर करने के बाद, दोस्तों ने वैसे ही डिज़ाइन की रिक्वेस्ट करना शुरू कर दिया. उस अचानक मिले जवाब ने उन्हें 2020 में कॉसमॉस डायमंड्स लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया.
यह सफ़र आसान नहीं था. उन्हें मशीनरी, कच्चा माल ढूंढने और स्किल्ड वर्कर हायर करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा. उन्होंने इंडस्ट्री में जेंडर बायस का भी अनुभव किया. उन्होंने याद करते हुए कहा कि, "जब भी मैं किसी स्टोर पर जाती थी, तो लोग पूछते थे, 'क्या आपके साथ कोई आदमी नहीं आया?' तब मुझे एहसास हुआ कि यह इंडस्ट्री कितनी मेल-डॉमिनेटेड है."
A Diamond is going to space. 🚀 For the first time in the world, a lab-grown diamond jewellery - Made in India -will fly aboard@SkyrootA Vikram-1 will create history. For centuries, diamonds came from deep inside the earth. But ours leaves it entirely. Diamond jewellery… pic.twitter.com/oVVbKfDwFa— Cosmos Diamonds (@CosmosDiamonds) July 7, 2026
एक अचानक हुई बातचीत से अंतरिक्ष का रास्ता खुला
स्पेस में डायमंड भेजने का मौका एकदम इत्तेफ़ाक से मिला. संजना अपने स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए एक बिज़नेस नेटवर्किंग क्लब में शामिल हुईं, जिसमें Skyroot Aerospace के फाउंडर भी मेंबर थे. "Cosmos Diomonds" नाम को स्पेस कंपनी समझकर, उन्होंने उनके काम के बारे में पूछा.
उन्होंने कहा कि, "मैंने उनसे कहा कि मैं लैब में उगाए गए डायमंड बनाती हूं और मज़ाक में कहा कि, 'आप एक्सपेरिमेंट के लिए इतनी सारी चीज़ें स्पेस में भेजते हैं. तो डायमंड भी क्यों नहीं भेजते?" जवाब सुनकर वह हैरान रह गईं. उन्होंने कहा कि, "क्यों नहीं? इसे बनाकर हमें दे दो, हम भेज देंगे." इस तरह यह ज़बरदस्त मौका शुरू हुआ.
भारत के लिए एक कमल-आकार का हीरा
मौका मिलने के बाद, संजना चाहती थीं कि हीरा भारत की संस्कृति और विरासत को दिखाए. वह प्रेरणा के लिए कई मंदिरों में गईं और मूर्तियों, पेंटिंग और आर्किटेक्चर में कमल का डिज़ाइन बार-बार देखा. इस पवित्र निशान से प्रेरित होकर, उन्होंने कमल के आकार का हीरा डिज़ाइन किया.
इस मुश्किल काम को पूरा होने में लगभग चार महीने लगे. जो एक साधारण सगाई की अंगूठी के रूप में शुरू हुआ, वह आखिरकार धरती से परे भारतीय क्रिएटिविटी का प्रतीक बन गया, जिससे यह साबित होता है कि कभी-कभी, सबसे बड़े मौके सबसे अनचाही बातचीत से मिलते हैं.