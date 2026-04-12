खरीदना चाहते हैं एक बेहतरीन कम्यूटर मोटरसाइकिल, यहां हम बता रहे हैं 5 ऑप्शन
भारतीय बाजार में कई कम्यूटर मोटरसाइकिल बेची जा रही है, लेकिन यहां हम आपको पांच बेहतरीन बाइक्स के बारे में बता रहे हैं.
Published : April 12, 2026 at 1:26 PM IST
हैदराबाद: रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक मोटरसाइकिल चुनना सिर्फ़ परफ़ॉर्मेंस या फ़ीचर्स तक ही सीमित नहीं है. कम्यूटर मोटरसाइकिल अपनी विश्वसनीयता, रखरखाव में आसानी के लिए पसंद की जाती हैं. भारतीय बाज़ार में, जहां मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल अक्सर आने-जाने और रोज़मर्रा के कामों के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है, एक भरोसेमंद मशीन बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है. यहां हम पांच ऐसी ही मोटरसाइकिलों के बारे में बता रहे हैं.
5. Yamaha MT-15 V2
जापानी दोपहिया निर्माता Yamaha की Yamaha MT-15 V2 भारतीय बाज़ार में सबसे बेहतरीन स्ट्रीटफाइटर्स में से एक है, जो अपनी शानदार परफॉर्मेंस, बेहतरीन फ़िट और फ़िनिश, और अच्छे टेक फ़ीचर्स के लिए काफी पसंद की जाती है. इस बाइक में 155 cc का सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है.
यह इंजन काफी भरोसेमंद है और अच्छी ट्रैक्टेबिलिटी के साथ-साथ शानदार माइलेज भी देता है. इसके अलावा, Yamaha MT-15 में LED लाइटिंग, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाली कलर TFT स्क्रीन और डुअल-चैनल ABS जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
4. TVS Apache RTR 160 4V
TVS Apache RTR 160 4V एक लोकप्रिय स्ट्रीटफाइटर बाइक है, जिसे चलाना काफी आसान है और यह एक आकर्षक डिज़ाइन के साथ-साथ कई तरह के फ़ीचर्स भी प्रदान करती है. इसमें 159.7 cc का सिंगल-सिलेंडर एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन मिलता है.
इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफी तेज़ है और यह अच्छा माइलेज भी देती है. इस मोटरसाइकिल में LED लाइटिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कई राइडिंग मोड्स और डुअल चैनल ABS जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
3. Hero Splendor Plus Xtec
लिस्ट में तीसरा नाम Hero Splendor Plus Xtec का है, जो हमेशा से लोकप्रिय रही कम्यूटर बाइक का ज़्यादा फ़ीचर्स वाला वर्जन है. यह बाइक अपनी विश्वसनीयता और इस्तेमाल में आसानी के लिए बहुत पसंद की जाती है, और इससे यह अपनी साख को और भी मज़बूत करती है. इस बाइक में 97.2 cc का सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन मिलता है, जो अच्छी-खासी मिड-रेंज पावर और शानदार फ़्यूल इकॉनमी देता है.
इससे यह बाइक लंबी दूरी तय करने वाले राइडर्स के लिए उपयुक्त रहती है. Hero Splendor Plus Xtec में और भी कई फ़ीचर्स मिलते हैं, जैसे कि कॉल और SMS अलर्ट के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ़, USB चार्जिंग पोर्ट और फ़्यूल बचाने के लिए आइडल स्टार्ट-स्टॉप सिस्टम मिलता है.
2. Bajaj Pulsar 125
लिस्ट में दूसरा नाम Bajaj Pulsar 125 का है, जो सबसे किफ़ायती Pulsar है और इसे स्पोर्टी लुक वाली कम्यूटर बाइक के तौर पर पेश किया गया है. इसमें 124.4cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो काफ़ी रिफ़ाइंड है और लो और मिड-रेंज में अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है. Bajaj Pulsar 125 के फीचर्स की बात करें तो इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें Bluetooth कनेक्टिविटी और एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है.
Bajaj Pulsar 125 में पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें Bluetooth कनेक्टिविटी और एक USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है. भले ही इस बाइक में शानदार फ़ीचर्स न मिलते हों, लेकिन इसे चलाना काफ़ी आसान है और लंबे समय तक इसे मेंटेन करना भी बहुत किफ़ायती होता है.
1. Honda H’ness CB350
जो लोग एक बड़ी क्षमता वाली क्रूज़ बाइक की तलाश कर रहे हैं, वे एक खास और आरामदायक राइडिंग एक्सपीरिएंस के लिए Honda H’ness CB350 को चुन सकते हैं. यह एक आकर्षक 'मॉडर्न-रेट्रो' बाइक है, जो काफी भरोसेमंद है. इसमें 348.6 cc का एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है.
मिड-रेंज में यह इंजन काफी ज़ोर (grunt) महसूस होता है और इसका एग्ज़ॉस्ट नोट भी काफी दमदार है. अपनी 'रेट्रो क्रूज़र' पहचान पर कायम रहते हुए, इसमें कुछ आधुनिक फ़ीचर्स की कमी मिलती है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड तौर पर 'डुअल-चैनल ABS' और एक 'डिजी-एनालॉग गेज क्लस्टर' दिया गया है. ग्राहक इसके ज़्यादा स्पोर्टी और 'स्क्रैम्बलर-स्टाइल' वाले मॉडल Honda CB350 RS पर भी विचार कर सकते हैं.