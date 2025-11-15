Bihar Election Results 2025

इन सर्दियों में खरीदना चाहते हैं एक एयर प्यूरीफायर? तो लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदने का विचार बना रहे हैं, तो ध्यान देना जरूरी है कि यह हल्का, कॉम्पैक्ट, कमरे को साफ करता हो.

Representative Image
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो - Dyson)
Published : November 15, 2025 at 12:40 PM IST

हैदराबाद: वायु गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन गिरावट जारी है, खासकर उत्तर भारत के शहरी इलाकों में. इस वजह से एयर प्यूरीफायर एक ज़रूरी घरेलू उपकरण बन जाता है. भारत में दुनिया के कई सबसे प्रदूषित शहर हैं, और भौगोलिक चुनौतियों और हवा के रुख़ के कारण AQI का स्तर ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं.

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है. चूंकि हम अपना 90 प्रतिशत से अधिक समय घर के अंदर ही बिताते हैं, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एयर प्यूरीफायर बढ़ते AQI स्तरों से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं.

एयर प्यूरीफायर खरीदने से पहले ध्यान देने योग्य कुछ महत्वपूर्ण बातें हम यहां आपको बता रहे हैं:

  1. सूक्ष्म और अतिसूक्ष्म कणों को हटाने की क्षमता:
    सभी पार्टिकुलेट मैटर (PM) मानव शरीर में प्रवेश नहीं करते या नुकसान नहीं पहुंचाते. 10 माइक्रोन या उससे कम व्यास वाले PM अणु सांस के ज़रिए फेफड़ों में जा सकते हैं और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं. PM0.1 कण, जिन्हें अतिसूक्ष्म कण भी कहा जाता है, हमारे फेफड़ों की सूक्ष्म थैलियों में प्रवेश कर जाते हैं और रक्तप्रवाह में भी प्रवेश कर सकते हैं.
  2. कवरेज क्षेत्र और वायु संचार क्षमता:
    कमरे के आकार और स्वच्छ हवा को समान रूप से वितरित करने की उसकी क्षमता के आधार पर एयर प्यूरीफायर चुनना चाहिए. कई एयर प्यूरीफायर केवल एक दिशा में या ऊपर की ओर ही हवा छोड़ते हैं.
  3. साइज और वजन:
    छोटे कमरों, जैसे कि बेडरूम, के लिए हल्के प्यूरीफायर आदर्श होते हैं. बड़े कमरों के लिए, भारी प्यूरीफायर की ज़रूरत पड़ सकती है, हालांकि इन्हें कमरों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल हो सकता है.
  4. शोर का स्तर:
    एयर प्यूरीफायर 24x7 काम करते समय सबसे ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि एयर प्यूरीफायर शांत और प्रभावी हो. शोर करने वाले पंखे नींद या दैनिक गतिविधियों में खलल डाल सकते हैं.
  5. स्मार्ट फीचर्स:
    कई एयर प्यूरीफायर में ऑटो मोड जैसे इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं, जो हवा की गुणवत्ता के अनुसार शुद्धिकरण के स्तर को एडजस्ट करती हैं. यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के निर्बाध सेफ्टी सुनिश्चित करता है.

रेकमेंडेड एयर प्यूरीफायर
यहां रेकमेंडेड एयर प्यूरीफायर की एक लिस्ट दी जा रही है, जिसमें उपरोक्त सभी बिंदु शामिल हैं:

मॉडलप्राइस
Dyson Purifier Hot+Cool HP2 De-NOx* and HP168,900 रुपये
Xiaomi Smart Air Purifier 417,999 रुपये
Eureka Forbes Smart Air Purifier 50015,999 रुपये
रियरटाइम AQI डिस्प्ले के साथ Philips Smart Air Purifier8,445 रुपये से शुरू
Honeywell Air Touch U1 Air Purifier24,799 रुपये

AIR PURIFIER
AIR PURIFIER BUYING GUIDE
AIR PURIFIER FEATURES
AIR POLLUTION
TIPS TO BUY AIR PURIFIER

