ETV Bharat / technology

इन सर्दियों में खरीदना चाहते हैं एक एयर प्यूरीफायर? तो लेने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

हैदराबाद: वायु गुणवत्ता में दिन-प्रतिदिन गिरावट जारी है, खासकर उत्तर भारत के शहरी इलाकों में. इस वजह से एयर प्यूरीफायर एक ज़रूरी घरेलू उपकरण बन जाता है. भारत में दुनिया के कई सबसे प्रदूषित शहर हैं, और भौगोलिक चुनौतियों और हवा के रुख़ के कारण AQI का स्तर ख़तरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं.

स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2025 रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु दर उच्च आय वाले देशों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है. चूंकि हम अपना 90 प्रतिशत से अधिक समय घर के अंदर ही बिताते हैं, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि एयर प्यूरीफायर बढ़ते AQI स्तरों से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं.