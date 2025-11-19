खरीदनी है प्रोजेक्टर हेडलाइट वाली एक किफायती बाइक्स, 1.5 लाख से कम में हैं पांच ऑप्शन्स
अगर आप एक किफायती बाइक खरीदना चाहते हैं, जिसमें प्रोजेक्टर हेडलाइट मिलती है, हम यहां पांच ऐसी ही बाइक्स के बारे में बता रहे हैं.
Published : November 19, 2025 at 2:32 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहनों में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है. हालांकि इनका इस्तेमाल सबसे पहले महंगी कारों में शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे आम लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाने लगा. इसके बाद, इसने मोटरसाइकिलों के लिए भी अपना रास्ता बना लिया, लेकिन शुरुआत में इनका इस्तेमाल केवल प्रीमियम बाइक्स में ही होता था, लेकिन अब ये किफायती कम्यूटर बाइक्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है.
प्रोजेक्टर सेटअप में हैलोजन बल्ब या एलईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मुख्य फ़ायदा पारंपरिक रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स की तुलना में बेहतर रोशनी, ज़्यादा एकसमान फैलाव और कंट्रोल बीम थ्रो है. बेहतर दृश्यता की बढ़ती मांग के साथ, कई कंपनियां अब बजट सेगमेंट में यह फीचर दे रहे हैं. यहां हम पांच बाइक्स बता रहे हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है.
5. Yamaha FZ-X (कीमत:- 1.19 लाख - 1.30 लाख रुपये)
यह मोटरसाइकिल ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज सहित कई कलर्स में उपलब्ध है, और टॉप-स्पेक वेरिएंट में क्रोम फ़िनिश दिया गया है. Yamaha ने हाल ही में FZ-X हाइब्रिड को भी पेश किया है, जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर (ISG) सिस्टम के साथ आता है, और यह इंजन को निष्क्रिय अवस्था में बंद कर देता है और क्लच लगाने पर इसे फिर से स्टार्ट कर दता है.
4. Bajaj Pulsar 220F (कीमत:- 1.27 लाख रुपये)
3. Yamaha FZ Rave (कीमत:- 1.17 लाख रुपये)
दूसरी FZ बाइक्स की तुलना में नई FZ Rave में नया, एजी एलईडी हेडलाइट दी गई है. FZ Rave में रेड कलर के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, और यह मोटरसाइकिल दो कलर्स - ब्लैक और मैट ग्रीन कलर में उपलब्ध है. कंपनी ने इसे 1.17 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है, जो कि सबसे किफायती FZ में से एक है.
2. Bajaj Pulsar N160 (कीमत:- 1.13 लाख - 1.26 लाख रुपये)
1. Hero Xtreme 125R (कीमत:- 89,000 रुपये - 1.04 लाख रुपये)