खरीदनी है प्रोजेक्टर हेडलाइट वाली एक किफायती बाइक्स, 1.5 लाख से कम में हैं पांच ऑप्शन्स

Bajaj Pulsar N160 ( फोटो - Bajaj Auto )

Yamaha FZ-X, कंपनी के FZ लाइन-अप में सबसे अनोखा दिखने वाला मॉडल है. मस्कुलर स्टाइल वाली अन्य FZ बाइक्स से विपरीत, Yamaha FZ-X ज़्यादा कम्यूटर-ओरिएंटेड डिज़ाइन के साथ आती है. इसमें सामने की तरफ़ इसका LED मोनो-प्रोजेक्टर हेडलाइट यूनिट मिलता है, जिसके चारों ओर एक DRL लगाया गया है, जो बाइक के सामने वाले हिस्से को परिभाषित करता है.

5. Yamaha FZ-X (कीमत:- 1.19 लाख - 1.30 लाख रुपये)

प्रोजेक्टर सेटअप में हैलोजन बल्ब या एलईडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसका मुख्य फ़ायदा पारंपरिक रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स की तुलना में बेहतर रोशनी, ज़्यादा एकसमान फैलाव और कंट्रोल बीम थ्रो है. बेहतर दृश्यता की बढ़ती मांग के साथ, कई कंपनियां अब बजट सेगमेंट में यह फीचर दे रहे हैं. यहां हम पांच बाइक्स बता रहे हैं, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये से कम है.

हैदराबाद: दोपहिया वाहनों में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स का इस्तेमाल दशकों से किया जा रहा है. हालांकि इनका इस्तेमाल सबसे पहले महंगी कारों में शुरू हुआ था, लेकिन फिर धीरे-धीरे धीरे-धीरे आम लोगों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाने लगा. इसके बाद, इसने मोटरसाइकिलों के लिए भी अपना रास्ता बना लिया, लेकिन शुरुआत में इनका इस्तेमाल केवल प्रीमियम बाइक्स में ही होता था, लेकिन अब ये किफायती कम्यूटर बाइक्स में भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

यह मोटरसाइकिल ब्लैक, ब्लू और ऑरेंज सहित कई कलर्स में उपलब्ध है, और टॉप-स्पेक वेरिएंट में क्रोम फ़िनिश दिया गया है. Yamaha ने हाल ही में FZ-X हाइब्रिड को भी पेश किया है, जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जेनरेटर (ISG) सिस्टम के साथ आता है, और यह इंजन को निष्क्रिय अवस्था में बंद कर देता है और क्लच लगाने पर इसे फिर से स्टार्ट कर दता है.

4. Bajaj Pulsar 220F (कीमत:- 1.27 लाख रुपये)

Bajaj Pulsar 220F (फोटो - Bajaj Auto)

लिस्ट में दूसरा स्थान Bajaj Pulsar 220F का है, जो न केवल इस लिस्ट में सबसे पुरानी बाइकों में से एक है, बल्कि भारत में प्रोजेक्टर हेडलाइट वाली पहली बाइकों में से एक भी है. काफी पुरानी होने के कारण, यह एकमात्र ऐसी बाइक है, जिसमें हैलोजन प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया गया है, जबकि बाकी बाइकों में एलईडी यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है.

3. Yamaha FZ Rave (कीमत:- 1.17 लाख रुपये)

Yamaha FZ Rave (फोटो - Yamaha Motor Company)

यह Yamaha की FZ रेंज की सबसे नई बाइक है, जिसमें 149cc का सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 12.2 bhp की पावर और 13.3 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है.

दूसरी FZ बाइक्स की तुलना में नई FZ Rave में नया, एजी एलईडी हेडलाइट दी गई है. FZ Rave में रेड कलर के व्हील्स इस्तेमाल किए गए हैं, और यह मोटरसाइकिल दो कलर्स - ब्लैक और मैट ग्रीन कलर में उपलब्ध है. कंपनी ने इसे 1.17 लाख रुपये की कीमत पर उतारा है, जो कि सबसे किफायती FZ में से एक है.

2. Bajaj Pulsar N160 (कीमत:- 1.13 लाख - 1.26 लाख रुपये)

Bajaj Pulsar N160 (फोटो - Bajaj Auto)

Bajaj Pulsar N160 बजाज की लाइन-अप में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट वाली सबसे छोटी Pulsar है. इसका फ्रंट एंड बड़े Pulsar N250 जैसा ही है, लेकिन छोटे इंजन की वजह से इसकी कीमत ज़्यादा किफ़ायती है. इस साल की शुरुआत में, Bajaj Pulsar N160 को USD फोर्क के साथ अपडेट किया गया था.

1. Hero Xtreme 125R (कीमत:- 89,000 रुपये - 1.04 लाख रुपये)

Hero Xtreme 125R (फोटो - Hero MotoCorp)

इस लिस्ट में Hero Xtreme 125R देश की सबसे किफायती बाइक है, जिसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट का सेटअप मिलता है. इसमें दो प्रोजेक्टर यूनिट हैं जो लो-बीम का काम करती हैं और दो एलईडी रिफ्लेक्टर हाई-बीम का काम करते हैं. कंपनी ने हाल ही में, डुअल-चैनल ABS वाला एक नया वेरिएंट भी लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 1.04 लाख रुपये है.