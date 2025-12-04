Lexus RX का नया 350h Exquisite ट्रिम हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स
Lexus India ने अपनी Lexus RX लाइन-अप में एक नया एंट्री-लेवल Exquisite ट्रिम जोड़ा है. इसकी कीमत 89.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : December 4, 2025 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Lexus India ने अपनी Lexus RX लाइन-अप में एक नया एंट्री-लेवल Exquisite ट्रिम जोड़ा है, जो पिछले लग्ज़री ट्रिम की जगह लेगा और हाइब्रिड लग्ज़री SUV की बेस प्राइस कम कर देगा.
खास तौर पर, Lexus RX 350h Exquisite, लग्ज़री ट्रिम से 6.14 लाख रुपये ज़्यादा सस्ता है. कंपनी ने इस कार को 96.13 लाख रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है. इसके टॉप-स्पेक Lexus RX 500h F-Sport+ की कीमत भी 9 लाख रुपये कम कर दी गई है.
Lexus RX Exquisite के फीचर्स
कार में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो नए RX Exquisite वेरिएंट पुराने लग्ज़री ट्रिम जैसा ही है. फीचर्स के तौर पर इस कार में 14-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन, 360-डिग्री कैमरा, लेक्सस-ब्रांडेड साउंड सिस्टम (21-स्पीकर मार्क लेविंसन साउंड सिस्टम Rs 2.03 लाख एक्स्ट्रा में उपलब्ध है), मेमोरी फंक्शन वाली 10-वे पावर्ड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिकली रिक्लाइनेबल रियर सीटें, फ्रंट और रियर सीटों के लिए हीटिंग और वेंटिलेशन, एम्बिएंट लाइटिंग, लेवल 2 ADAS, कनेक्टेड कार टेक, और भी बहुत कुछ शामिल हैं.
Lexus RX के वेरिएंट और फीचर्स
|वेरिएंट
|कीमत
|Exquisite 350h
|89.99 लाख रुपये
|F-Sport+ 500h
|1.09 लाख रुपये
Lexus RS Exquisite का इंजन
सिर्फ़ 350h मॉडल में उपलब्ध, RX Exquisite में 2.5-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन का इस्तेमाल किया गया है, जो eCVT ऑटोमैटिक से जुड़ा है. इसका कुल पावर आउटपुट 243 bhp की है, जो सिर्फ़ आगे के व्हील्स तक जाती है.
यह कार सिर्फ 7.9 सेकंड में 100kph की रफ़्तार पकड़ सकती है. मज़बूत हाइब्रिड सिस्टम की वजह से, RX 350h 18.6kpl (औसत) का WLTP-सर्टिफाइड फ़्यूल-एफ़िशिएंसी फ़िगर भी देता है.