Lava Yuva Star 3 भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ आया नया बजट स्मार्टफोन

Lava Yuva Star 3 कम कीमत में बड़ी 5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और नए फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ है. ( Image Credit: Lava )

हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Yuva Star 3 है. इस फोन को पिछले साल लॉन्च हुए Lava Yuva Star 2 का अपग्रेडेड वर्ज़न माना जा रहा है. कंपनी ने इस फोन को खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया है जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इस फोन की कीमत 7,499 रुपये है, जिसमें आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलेगी. यह फोन एकमात्र वेरिएंट के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने दो कलर्स - Indus Black और Siachen White में लॉन्च किया है. यह फोन मार्च से देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. लावा ने इस फोन के साथ एक साल की वारंटी और डोरस्टेप आफ्टर सेल्स सर्विस का ऑफर भी दिया है, जिससे ग्राहकों को सर्विस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. इस फोन में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव स्मूथ बनता है. फोन में 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, जो बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा माना जा सकता है. प्रोसेसर और कैमरा