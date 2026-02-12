Lava Yuva Star 3 भारत में लॉन्च, 5000mAh बैटरी के साथ आया नया बजट स्मार्टफोन
Lava Yuva Star 3 बजट स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ है, जिसमें 5000mAh बैटरी, 90Hz डिस्प्ले और Android 15 Go Edition मिलता है.
Published : February 12, 2026 at 6:32 PM IST
हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने बजट सेगमेंट में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Yuva Star 3 है. इस फोन को पिछले साल लॉन्च हुए Lava Yuva Star 2 का अपग्रेडेड वर्ज़न माना जा रहा है. कंपनी ने इस फोन को खासतौर पर उन यूज़र्स के लिए तैयार किया है जो कम कीमत में अच्छे फीचर्स वाले स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं. इस फोन की कीमत 7,499 रुपये है, जिसमें आपको 4GB RAM और 64GB स्टोरेज मिलेगी. यह फोन एकमात्र वेरिएंट के साथ आता है.
इस फोन को कंपनी ने दो कलर्स - Indus Black और Siachen White में लॉन्च किया है. यह फोन मार्च से देशभर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. लावा ने इस फोन के साथ एक साल की वारंटी और डोरस्टेप आफ्टर सेल्स सर्विस का ऑफर भी दिया है, जिससे ग्राहकों को सर्विस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा. इस फोन में 6.75 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल है. इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रीन स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव स्मूथ बनता है. फोन में 20:9 का आस्पेक्ट रेशियो दिया गया है, जो बड़ी स्क्रीन पसंद करने वाले यूजर्स के लिए अच्छा माना जा सकता है.
प्रोसेसर और कैमरा
Lava Yuva Star 3 में ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863A प्रोसेसर लगाया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, कॉलिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्के गेमिंग के लिए ठीक माना जाता है. फोन में 4GB RAM दी गई है, जिसे वर्चुअल RAM फीचर के जरिए 8GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें यूजर्स अपने फोटो, वीडियो और ऐप्स आराम से स्टोर कर सकते हैं.
कैमरा की बात करें तो फोन में 13 मेगापिक्सल का AI सपोर्टेड रियर कैमरा दिया गया है, जिससे सामान्य फोटोग्राफी अच्छी हो सकती है. वहीं सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मौजूद है. इसके अलावा फोन में IP64 रेटिंग दी गई है, जिससे यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित रह सकता है. कनेक्टिविटी के लिए इस स्मार्टफोन में Bluetooth 4.2, Wi-Fi, 3.5mm ऑडियो जैक और USB Type-C पोर्ट दिया गया है. सिक्योरिटी के लिए इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है.
फोन में 5,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 10W चार्जिंग सपोर्ट करती है. कंपनी के अनुसार यह बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 30 घंटे का टॉक टाइम और लगभग 340 घंटे का स्टैंडबाय टाइम दे सकती है. कुल मिलाकर यह फोन बजट रेंज में अच्छा विकल्प बन सकता है.