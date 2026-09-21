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Lava Virat Curve 5G भारत में लॉन्च, पीछे की तरफ भी मिलेगा एक छोटा डिस्प्ले

फोन की कीमत 23,999 रुपये है लेकिन बैंक ऑफर के साथ यह 19,999 रुपये में 28 सितंबर से उपलब्ध होगा. ( Image Credit: Lava Mobiles )

हैदराबाद: लावा ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Virat Curve 5G है. इस फोन को आज यानी 26 सितंबर 2026 को लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसे मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया है. इस प्राइस रेंज में कंपनी ने अपने यूज़र्स को एक अच्छा डिज़ाइन और बड़ी बैटरी वाला फोन देने की कोशिश की है. इस फोन की सबसे खास बात पीछे की तरफ मिलने वाला एक छोटा डिस्प्ले है, जो बिना फोन खोले भी नोटिफिकेशन देने की सुविधा देता है और इससे यूज़र्स के फोन की बैटरी बचती है.ॉ लावा विराट कर्व 5G की कीमत 23,999 रुपये है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. हालांकि, कंपनी ने इस फोन के साथ लॉन्च ऑफर्स दिए हैं, जिसकी मदद से कंपनी इसे 19,999 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी यूज़र्स कुल 4,000 रुपये की बजत कर सकते हैं. इस फोन को हेरिटेज इंडिगो और मकराना आइवरी कलर्स में लॉन्च किया गया है. इसे 28 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. डिज़ाइन और डिस्प्ले इस फोन में 6.67 इंच का 3D Curve AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स ही. इसके पीछे वेगन लेदर फिनिश दिया गया है, जिससे फोन पर पकड़ अच्छी लगती है. इस फोन को IP64 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि फोन हल्के-फुल्के पानी की बूंदों और धूल से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा यह फोन मिलिट्री ग्रेड एमआईएल-एसटीडी-810एच सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, जो फोन की मजबूती दर्शाता है.