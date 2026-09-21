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Lava Virat Curve 5G भारत में लॉन्च, पीछे की तरफ भी मिलेगा एक छोटा डिस्प्ले

लावा विराट कर्व 5G में 6.67 इंच कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ पीछे मिनी स्क्रीन भी दी गई है जो नोटिफिकेशन आसानी से दिखाती है.

The phone is priced at ₹23,999, but with bank offers, it will be available for ₹19,999 starting September 28.
फोन की कीमत 23,999 रुपये है लेकिन बैंक ऑफर के साथ यह 19,999 रुपये में 28 सितंबर से उपलब्ध होगा. (Image Credit: Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: लावा ने भारत में अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Virat Curve 5G है. इस फोन को आज यानी 26 सितंबर 2026 को लॉन्च किया गया है. कंपनी ने इसे मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट में लॉन्च किया है. इस प्राइस रेंज में कंपनी ने अपने यूज़र्स को एक अच्छा डिज़ाइन और बड़ी बैटरी वाला फोन देने की कोशिश की है. इस फोन की सबसे खास बात पीछे की तरफ मिलने वाला एक छोटा डिस्प्ले है, जो बिना फोन खोले भी नोटिफिकेशन देने की सुविधा देता है और इससे यूज़र्स के फोन की बैटरी बचती है.ॉ

लावा विराट कर्व 5G की कीमत 23,999 रुपये है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. हालांकि, कंपनी ने इस फोन के साथ लॉन्च ऑफर्स दिए हैं, जिसकी मदद से कंपनी इसे 19,999 रुपये में खरीद सकते हैं, यानी यूज़र्स कुल 4,000 रुपये की बजत कर सकते हैं. इस फोन को हेरिटेज इंडिगो और मकराना आइवरी कलर्स में लॉन्च किया गया है. इसे 28 सितंबर 2026 को शाम 7 बजे से फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

डिज़ाइन और डिस्प्ले

इस फोन में 6.67 इंच का 3D Curve AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1,100 निट्स ही. इसके पीछे वेगन लेदर फिनिश दिया गया है, जिससे फोन पर पकड़ अच्छी लगती है. इस फोन को IP64 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि फोन हल्के-फुल्के पानी की बूंदों और धूल से सुरक्षित रहेगा. इसके अलावा यह फोन मिलिट्री ग्रेड एमआईएल-एसटीडी-810एच सर्टिफिकेशन के साथ भी आता है, जो फोन की मजबूती दर्शाता है.

इस फोन का डिज़ाइन स्लिम ही लगता है. फोन के पीछे एक कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और उसी के पास एक मिनी डिस्प्ले भी मिलता है. इस डिस्प्ले में कॉल अलर्ट, म्यूज़िक कंट्रोल, बैटरी प्रतिशत और कस्टम टेक्स्ट या इमोजी देखे जा सकते हैं. इन सभी नोटिफिकेशन्स को देखने के लिए मेन स्क्रीन खोलने की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से फोन की बैटरी कम खर्च होती है.

फीचरडिटेल
डिस्प्ले6.67" कर्व्ड एमोलेड, 120Hz, 1100 नाइट्स
प्रोसेसरMediaTek Dimensity 7100
रैम + स्टोरेज6GB + 128GB
बैटरी6000mAh, 45W चार्जिंग
रियर कैमरा50MP Sony IMX752
फ्रंट कैमरा13MP
ओएसAndroid 16
कीमत ₹23,999 (ऑफर में ₹19,999)

परफॉर्मेंस और कैमरा

इस फोन में प्रोसेसर के लिए MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगा हुआ है. इसके साथ 6GB LPDDR5 रैम और 128GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. फोन वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ भी आता है. इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है. हालांकि, फोन के बॉक्स में 33W का ही चार्जर दिया गया है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर मौजूद कैमरा मॉड्यूल में 50MP का Sony IMX752 सेंसर दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन के अगले हिस्से पर 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन सॉफ्टवेयर के मामले में Android 16 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. कंपनी ने दो मेन ओएस अपडेट्स और तीन साल तक सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है.

ओवरऑल, यह फोन डिज़ाइन, बैटरी और खासतौर पर पीछे की तरफ मिलने वाले मिनी डिस्प्ले के कारण मिड-रेंज प्राइस सेगमेंट में यूज़र्स को कुछ यूनिक कॉम्बिनेशन वाला फोन का विकल्प देता है. ऐसे में लोगों के लिए महंगे फोन के दौर में यह एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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