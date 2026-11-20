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7000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ LAVA Smart 4 Pro स्मार्टफोन, कीमत सिर्फ 10,999 रुपये, जानें फीचर्स

नया Lava Smart 4 Pro भारत में लॉन्च हुआ ( फोटो - LAVA Mobiles )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LAVA ने भारत में अपना नया 'LAVA Smart 4 Pro' लॉन्च कर दिया है. जानकारी के अनुसार, यह स्मार्टफोन नोएडा स्थित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का सबसे नया और किफायती फोन है. यह स्मार्टफोन 'LAVA Smart 4' और 'LAVA Smart 4 Plus' के बाद, इस सीरीज का तीसरा मॉडल है.

फिलहाल यह फोन कंपनी के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर दो अलग-अलग कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है. स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो 'LAVA Smart 4 Pro' के पिछले हिस्से पर, ऊपर बाईं ओर एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इस स्मार्टफोन में एक सिंगल रियर कैमरा लगाया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है.

Lava Smart 4 Pro की कीमत और उपलब्धता

कीमत की बात करें तो कंपनी ने नए LAVA Smart 4 Pro को सिर्फ एक 4GB + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में ही उतारा है. इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये रखी गई है, और यह पूरे भारत में LAVA के ऑफ़लाइन रिटेल नेटवर्क के ज़रिए ही उपलब्ध कराया जाएगा. इस फोन को नीलम ब्लू और कोणार्क गोल्ड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है. नया Lava Smart 4 Pro के कलर ऑप्शन (फोटो - LAVA Mobiles) Lava Smart 4 Pro के स्पेसिफिकेशन

नए Smart 4 Pro में कंपनी ने 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले इस्तेमाल किया है, जो HD+ रिज़ॉल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 260 ppi को सपोर्ट करता है. इसमें एक वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है, जिसमें इसका फ्रंट कैमरा फिट है. स्मार्टफोन में Unisoc T610 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 4GB RAM के साथ जोड़ा गया है.