7000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ LAVA Smart 4 Pro स्मार्टफोन, कीमत सिर्फ 10,999 रुपये, जानें फीचर्स
LAVA ने भारत में अपना नया 'LAVA Smart 4 Pro' लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये रखी गई है.
Published : November 20, 2026 at 3:37 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LAVA ने भारत में अपना नया 'LAVA Smart 4 Pro' लॉन्च कर दिया है. जानकारी के अनुसार, यह स्मार्टफोन नोएडा स्थित स्मार्टफोन निर्माता कंपनी का सबसे नया और किफायती फोन है. यह स्मार्टफोन 'LAVA Smart 4' और 'LAVA Smart 4 Plus' के बाद, इस सीरीज का तीसरा मॉडल है.
फिलहाल यह फोन कंपनी के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर दो अलग-अलग कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध है. स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो 'LAVA Smart 4 Pro' के पिछले हिस्से पर, ऊपर बाईं ओर एक चौकोर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है. इस स्मार्टफोन में एक सिंगल रियर कैमरा लगाया गया है. फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, और इसके साथ 7,000mAh की बैटरी लगाई गई है.
Lava Smart 4 Pro की कीमत और उपलब्धता
कीमत की बात करें तो कंपनी ने नए LAVA Smart 4 Pro को सिर्फ एक 4GB + 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट में ही उतारा है. इस स्मार्टफोन की कीमत 10,999 रुपये रखी गई है, और यह पूरे भारत में LAVA के ऑफ़लाइन रिटेल नेटवर्क के ज़रिए ही उपलब्ध कराया जाएगा. इस फोन को नीलम ब्लू और कोणार्क गोल्ड कलर ऑप्शन में पेश किया गया है.
Lava Smart 4 Pro के स्पेसिफिकेशन
नए Smart 4 Pro में कंपनी ने 6.75 इंच का LCD डिस्प्ले इस्तेमाल किया है, जो HD+ रिज़ॉल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 260 ppi को सपोर्ट करता है. इसमें एक वॉटरड्रॉप नॉच दिया गया है, जिसमें इसका फ्रंट कैमरा फिट है. स्मार्टफोन में Unisoc T610 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जिसे 4GB RAM के साथ जोड़ा गया है.
इसके साथ ही, स्मार्टफोन में 4GB तक की वर्चुअल RAM भी मिलती है. स्मार्टफोन में 64GB का इन-बिल्ट स्टोरेज मिलता है, जिसे 512GB तक बढ़ाया जा सकता है. यह ,स्मार्टफोन Android 16 OS पर चलता है. इसके अलावा, फोन में 2 साल तक सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे, हालांकि LAVA ने OS अपडेट के बारे में कुछ नहीं बताया है.
Lava Smart 4 Pro का कैमरा सेटअप
स्मार्टफोन में मिलने वाले कैमरा सेटअप की बात करें तो, इसमें पीछे की ओर 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा इस्तेमाल किया गया है. इसके साथ ही, इसमें 5MP का सेल्फी कैमरा भी मिलता है. इस फोन में कंपनी ने 7,000mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो USB-C पोर्ट के ज़रिए 18W की चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
Lava Smart 4 Pro के कनेक्टिविटी फीचर्स
फोन में कनेक्टिविटी विकल्पों की बात करें तो इसमें डुअल सिम सपोर्ट, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, ब्लूटूथ v4.2 और GPS शामिल हैं. इसमें 3.5mm का ऑडियो जैक भी मिलता है. इसके साथ ही, इसमें साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर और नीचे की तरफ एक स्पीकर दिया गया है.