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Lava Smart 4 Plus लॉन्च, मिलेगी 90Hz डिस्प्ले और 8GB तक रैम

इस बजट फोन में 13MP कैमरा, साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 8GB तक वर्चुअल रैम सपोर्ट जैसे फीचर्स मौजूद हैं. ( Image Credit: Lava Mobiles )

हैदराबाद: भारत की मोबाइल फोन कंपनी लावा मोबाइल्स ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Lava Smart 4 Plus है. यह एक बजट 4G स्मार्टफोन है. इस फोन में कंपनी ने 6.75 इंच की एक बड़ी स्क्रीन दी है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. फोन में 4GB RAM के साथ 4GB वर्चुअल रैम एक्सपेंसन की सुविधा भी दी गई है यानी इस फोन में यूज़र्स कुल मिलाकर 8GB RAM का इस्तेमाल कर सकते हैं. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

जैसा कि हमने आपको बताया कि इस फोन की सबसे खास बातों में से एक इसकी डिस्प्ले ही है. कंपनी ने इस बजट फोन में 6.75 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी है, जिसका रिजॉल्यूशन 720 x 1600 पिक्सल है. इस डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है.

फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

इस फोन में प्रोसेसर के लिए 28nm UNISOC 9863A का इस्तेमाल किया गया है, जिसके साथ ग्राफिक्स के लिए PowerVR GE8322GPU का इस्तेमाल किया गया है. इस चिपसेट और जीपीयू को सपोर्ट करने के लिए फोन में 4GB इंटरनल रैम दी गई है, जो 4GB वर्चुअल रैम सपोर्ट के साथ आता है. फोन में 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है, जिसे यूज़र्स माइक्रो एसडी कार्ड का इस्तेमाल करके 512GB तक बढ़ा सकता है.

इस फोन में सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी ने Android 15 Go Edition ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो कि कई बजट स्मार्टफोन्स में देखने को मिलता है. इस फोन में डुअल सिम की सुविधा दी गई है, जिसमें यूज़र्स दो नेनो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं.