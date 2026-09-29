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Lava Shark 2 Pro हुआ लॉन्च, क्लीन सॉफ्टवेयर और 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता भारतीय फोन!

इस फोन को कंपनी ने ब्लू और सिल्वर कलर्स में लॉन्च किया है. ( Image Credit: Lava Mobiles )

हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Lava Shark 2 Pro 5G है. लावा ने इस लाइनअप में इससे पहले Lava Shark 2 4G और Shark 2 5G को लॉन्च किया था. इस फोन में कंपनी ने बड़ी बैटरी, क्लीन सॉफ्टवेयर, सिंगल बैक कैमरा, ड्युअ-व्यू वीडियो सपोर्ट समेत कई खास स्पेसिफिकेशन्स दिए हैं.

भारत की इस स्मार्टफोन कंपनी ने अपने इस नए फोन को बजट प्राइस रेंज में लॉन्च किया है. यह फोन एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया गया है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 16,999 रुपये है. हालांकि, इसके स्टोरेज को एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड की मदद से 1TB तक बढ़ाया जा सकता है और मेमोरी एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके रैम को भी 6GB तक बढ़ाया जा सकता है.

इस फोन को लावा के आधिकारिक ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल चैनल्स से खरीदा जा सकता है. इसे कंपनी ने अकाश ब्लू और नंदा सिल्वर कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया है. इसके अलावा लावा अपने ग्राहकों को मुफ्त में डोरस्टेप यानी घर पर आकर फोन सर्विस देने की सुविधा भी दे रही है.

इस फोन में 6.75 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दिया दया है, जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इस स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 550 निट्स है. इस फोन में परफॉर्मेंस के लिए Unisoc T8200 चिप दिया गया है. लावा ने दावा किया है कि इसने 5 लाख AnTuTu स्कोर किया है.

लावा ने दावा किया है कि इस फोन के चिप ने 5 लाख AnTuTu स्कोर किया है (Lava Mobiles)

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP का एक मेन कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन से 30fps पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है.

सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी ने दावा किया है इसमें यूज़र्स को एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि इसमें एक भी ब्लोट नहीं होंगे. यह फोन Android 16 स्किन पर बेस्ड ओएस के साथ लॉन्च हुआ है और कंपनी ने Android 17 ओएस अपडेट और दो साल के लिए सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देने का वादा किया है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 50MP मेन कैमरा सेंसर दिया गया है. (Lava Mobiles)

इस फोन की सबसे खास बातों में से एक 6000mAh बैटरी है, जो 18W की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है. इसके अलावा फोन में 3.5mm jack, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और एक हाब्रिड ट्रेय भी मिलता है. यह फोन IP64 रेटिंग के साथ भी आता है. इस फोन की टक्कर इसी प्राइस रेंज में मिलने वाले रियलमी, रेडमी, वीवो, बोल्ट और खासतौर पर कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुए Mivi One 5G से हो सकता है.