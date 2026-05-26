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Lava Shark 2 5G लॉन्च, ₹11,999 में मिलेगी 6000mAh बैटरी और Android 16

यह फोन 10 जून से ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर बिकेगा और Lava घर पर मुफ्त सर्विस की सुविधा भी देगा. ( Image Credit: Lava )

हैदराबाद: Lava भारतीय स्मार्टफोन बाज़ार में एक बार फिर सस्ते 5G सेगमेंट में एक नया फोन लेकर आया है कंपनी ने अपना नया Lava Shark 2 5G भारत में लॉन्च कर दिया है, जो पिछले साल अक्टूबर में आए Shark 2 के 4G वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्ज़न है. इस बार फोन में 5G कनेक्टिविटी के साथ-साथ काफी बड़ी बैटरी भी दी गई है जो इसे बजट सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार बनाती है.

Lava Shark 2 5G को सिर्फ एक वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इस फोन में 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है और इसकी कीमत 11,999 रुपये रखी गई है. यह फोन 10 जून से भारत भर के ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर मिलने लगेगा. रंगों की बात करें तो यह Arya Blue और Sonar Gold समेत दो आकर्षक कलर्स में उपलब्ध होगा. लावा के मुताबिक, इस फोन पर भी कंपनी घर पर ही फ्री सर्विस की सुविधा देगी.

Lava Shark 2 5G की खास बातें

सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन Android 16 के वैनिला वर्ज़न पर चलता है और कंपनी ने वादा किया है कि यूज़र्स को कोई ब्लोटवेयर या विज्ञापन नहीं झेलने पड़ेंगे. साथ ही एक OS अपग्रेड और दो साल के सिक्योरिटी अपडेट की गारंटी भी दी गई है जो इस प्राइस रेंज में काफी अच्छी बात है.