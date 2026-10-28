Diwali Sale 2026: लावा का दिवाली ऑफर, इन स्मार्टफोन और फीचर फोन पर भारी छूट!
दिवाली पर लावा कंपनी ने स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर आकर्षक छूट दी है जो अमेजन फ्लिपकार्ट और रिटेल स्टोर पर उपलब्ध है.
Published : October 28, 2026 at 9:10 PM IST
हैदराबाद: भारत में दिवाली का त्यौहार आने वाला है. हर साल दिवाली पर कई कंपनियां सेल का आयोजन करती है, अपने प्रोडक्ट्स पर ऑफर देती है. यूज़र्स भी दिवाली का इंतजार करते हैं ताकि डिस्काउंट समेत अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर नया समान खरीदें. इस साल की दिवाली के लिए भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं.
लावा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर दिवाली ऑफर दे रही है. भारत में ये ऑफर अमेजन, फ्लिपकार्ट और लावा के रिटेल स्टोर पर मिलने शुरू हो चुके हैं. Lava Virat, Bold और Agni सीरीज के कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर कंपनी खास ऑफर दे रही है. अगर आप इन फोन्स की खरीदारी ऑनलाइन करेंगे तो आपको बैंक ऑफर और ईएमआई की भी खास सुविधाएं मिल सकती हैं.
फ्लिपकार्ट पर Lava Virat 1, Virat V1 5G, Virat V1 Pro और Virat Curve 5G पर डिस्काउंट मिल रहा है. अमेज़न पर Bold N4 Lite, Bold N2 Lite, Bold N2, Bold N2 5G, Bold N4 Pro 5G, और Agni 4 जैसे मॉडल्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर आप दुकान पर जाकर फोन खरीदना चाहते हैं तो Shark 2 Pro 5G और Lava Aura Curve जैसे फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है. लावा के इस दिवाली सेल का फायदा अलग-अलग बजट वाले लोग अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से उठा सकते हैं.
फीचर फोन पर भी मिल रहा डिस्काउंट
इस सेल में लावा अपने फीचर फोन्स पर भी डिस्काउंट दे रही है. Hero Shakti 2026, A2 Smart और जेम पावर प्लस मॉडल पर अमेज़न पर छूट दी जा रही है. ये ऑफर 30 नवंबर 2026 तक चलेंगे. हालांकि, आप इन ऑफर्स का फायदा उठाने से पहले बैंकों की टर्म एंड कंडीशन को पढ़कर समझ लें.
लावा दिवाली सेल का फायदा आप घर बैठे अमेज़न या फ्लिपकार्ट के जरिए उठा सकते हैं. इसके अलावा आप अपने घर के नजदीकी लावा स्टोर पर जाकर भी सेल का फायदा उठाकर लावा फोन खरीद सकते हैं. आइए हम आपको एक टेबल के जरिए उन मुख्य फोन्स के बारे में बताते हैं, जिन पर डिस्काउंट दिया जा रहा है:
Lava Diwali Offers: मॉडल-वार कीमतें और उपलब्धता
|स्मार्टफोन या फीचर फोन
|रैम और स्टोरेज
|त्योहारी कीमत
|उपलब्धता
|Lava Virat V1
|4GB + 64GB
|₹9,499
|फ्लिपकार्ट
|Lava Virat V1 5G
|4GB + 64GB
|₹12,499
|फ्लिपकार्ट
|Lava Virat V1 5G
|4GB + 128GB
|₹13,049
|फ्लिपकार्ट
|Lava Virat V1 Pro
|6GB + 128GB
|₹14,999
|फ्लिपकार्ट
|Lava Virat Curve 5G
|6GB + 128GB
|₹21,999
|फ्लिपकार्ट
|Lava Bold N4 Lite
|3GB + 32GB
|₹7,549
|अमेज़न
|Lava Bold N2 Lite
|3GB + 64GB
|₹8,199
|अमेज़न
|Lava Bold N2
|4GB + 64GB
|₹8,599
|अमेज़न
|Lava Bold N2 5G
|4GB + 64GB
|₹12,249
|अमेज़न
|Lava Bold N2 5G
|4GB + 128GB
|₹13,749
|अमेज़न
|Lava Bold N4 Pro 5G
|6GB + 128GB
|₹14,249
|अमेज़न
|Lava Agni 4
|8GB + 256GB
|₹28,249
|अमेज़न
|Lava Shark 2 Pro 5G
|उल्लिखित नहीं
|₹16,699
|ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स
|Lava Aura Curve
|उल्लिखित नहीं
|₹23,999
|ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स
|Lava Gem Power+
|उल्लिखित नहीं
|₹1,699
|अमेज़न, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक
|Lava A2 Smart
|उल्लिखित नहीं
|₹1,199
|अमेज़न, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक
|Lava Hero Shakti 2026
|उल्लिखित नहीं
|₹899
|अमेज़न, 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक