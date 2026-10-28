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Diwali Sale 2026: लावा का दिवाली ऑफर, इन स्मार्टफोन और फीचर फोन पर भारी छूट!

Lava Aura Curve ( Lava )

हैदराबाद: भारत में दिवाली का त्यौहार आने वाला है. हर साल दिवाली पर कई कंपनियां सेल का आयोजन करती है, अपने प्रोडक्ट्स पर ऑफर देती है. यूज़र्स भी दिवाली का इंतजार करते हैं ताकि डिस्काउंट समेत अन्य ऑफर्स का फायदा उठाकर नया समान खरीदें. इस साल की दिवाली के लिए भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने ग्राहकों के लिए ऑफर्स देने शुरू कर दिए हैं.

लावा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों पर दिवाली ऑफर दे रही है. भारत में ये ऑफर अमेजन, फ्लिपकार्ट और लावा के रिटेल स्टोर पर मिलने शुरू हो चुके हैं. Lava Virat, Bold और Agni सीरीज के कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर कंपनी खास ऑफर दे रही है. अगर आप इन फोन्स की खरीदारी ऑनलाइन करेंगे तो आपको बैंक ऑफर और ईएमआई की भी खास सुविधाएं मिल सकती हैं.

फ्लिपकार्ट पर Lava Virat 1, Virat V1 5G, Virat V1 Pro और Virat Curve 5G पर डिस्काउंट मिल रहा है. अमेज़न पर Bold N4 Lite, Bold N2 Lite, Bold N2, Bold N2 5G, Bold N4 Pro 5G, और Agni 4 जैसे मॉडल्स पर डिस्काउंट दिया जा रहा है. अगर आप दुकान पर जाकर फोन खरीदना चाहते हैं तो Shark 2 Pro 5G और Lava Aura Curve जैसे फोन पर डिस्काउंट मिल रहा है. लावा के इस दिवाली सेल का फायदा अलग-अलग बजट वाले लोग अपनी-अपनी जरूरत के हिसाब से उठा सकते हैं. फीचर फोन पर भी मिल रहा डिस्काउंट