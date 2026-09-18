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Lava Bold N4 Pro 5G भारत में लॉन्च, महंगाई के दौर में 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता फोन!

यह नया फोन छब्बीस सितंबर से दोपहर बारह बजे Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और दो आकर्षक कलर में मिलेगा. ( Image Credit: Lava Mobiles )

हैदराबाद: लावा ने अपने बोल्ड सीरीज में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Bold N4 Pro 5G है. ये फोन अगस्त में आए Bold N4 Lite का अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें 5G सपोर्ट, बड़ी बैटरी और बेहतर हार्डवेयर दिया गया है. इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है. इस फोन के पिछले हिस्से पर फ्लैट पैनल दिया गया है. ऊपर बाईं ओर कैमरा आइलैंड बना है, जो गोल-आयतकार शेप का है. इसमें दो बड़े कैमरा लेंस, एक छोटा सर्कुलर एलिमेंट और एलईडी फ्लैश दिया गया है. इस फोन का फ्रेम भी फ्लैट है. इसके वॉल्यूम और पावर बटन दाईं ओर दिए गए हैं. फोन के अगले हिस्से पर फ्रंट कैमरा के लिए वाटरड्रॉप नॉच किया गया है. मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन इस फोन में 6.75 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इसमें प्रोसेसर के लिए Unisoc T8200 5G चिपसेट लगा हुआ है, जिसके साथ 6GB RAM की सुविधा मिलती है. आप इस फोन के रैम को आप 6GB वर्चुअल रैम की मदद से कुल 12GB तक बढ़ा सकते हैं. फोन Android 16 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन और स्मूद रहेगा.