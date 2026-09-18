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Lava Bold N4 Pro 5G भारत में लॉन्च, महंगाई के दौर में 6,000mAh बैटरी वाला सस्ता फोन!

Lava Bold N4 Pro 5G भारत में लॉन्च किया है, जिसकी खास लॉन्च कीमत सिर्फ तेरह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपये रखी गई है.

This new phone will be available for sale on Amazon starting September 26 at 12 PM and will come in two attractive colors.
यह नया फोन छब्बीस सितंबर से दोपहर बारह बजे Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और दो आकर्षक कलर में मिलेगा. (Image Credit: Lava Mobiles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 4:01 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: लावा ने अपने बोल्ड सीरीज में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Lava Bold N4 Pro 5G है. ये फोन अगस्त में आए Bold N4 Lite का अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें 5G सपोर्ट, बड़ी बैटरी और बेहतर हार्डवेयर दिया गया है. इसकी कीमत भी काफी कम रखी गई है.

इस फोन के पिछले हिस्से पर फ्लैट पैनल दिया गया है. ऊपर बाईं ओर कैमरा आइलैंड बना है, जो गोल-आयतकार शेप का है. इसमें दो बड़े कैमरा लेंस, एक छोटा सर्कुलर एलिमेंट और एलईडी फ्लैश दिया गया है. इस फोन का फ्रेम भी फ्लैट है. इसके वॉल्यूम और पावर बटन दाईं ओर दिए गए हैं. फोन के अगले हिस्से पर फ्रंट कैमरा के लिए वाटरड्रॉप नॉच किया गया है.

मुख्य फीचर्स और स्पेसिफिकेशन

इस फोन में 6.75 इंच की एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आती है. इसमें प्रोसेसर के लिए Unisoc T8200 5G चिपसेट लगा हुआ है, जिसके साथ 6GB RAM की सुविधा मिलती है. आप इस फोन के रैम को आप 6GB वर्चुअल रैम की मदद से कुल 12GB तक बढ़ा सकते हैं. फोन Android 16 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन का सॉफ्टवेयर बिल्कुल क्लीन और स्मूद रहेगा.

इस फोन के कैमरे की बात करें तो इसके पिछले हिस्से पर 50MP का एआई डुअल रियर कैमरा दिया गया है. फोन में 6,000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, लेकिन चार्जिंग स्पीड के बारे में कंपनी ने जानकारी नहीं दी है. यह फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है, जिसमें फोन हल्के धूल और पानी से बचा रहता है.

फीचरडिटेल
डिस्प्ले6.75-inch HD+, 120Hz
प्रोसेसरUnisoc T8200 5G
रियर कैमरा6GB + 128GB (6GB वर्चुअल RAM)
रैम और स्टोरेज6,000mAh
बैटरी50MP AI Dual
ओएसAndroid 16
रेटिंगIP64
कीमत13,999 रुपये
सेल डेट26 सितंबर, दोपहर 12 बजे

कीमत और उपलब्धता

Lava Bold N4 Pro 5G को कंपनी ने 13,999 रुपये की एक खास लॉन्च कीमत पर लॉन्च किया है. हालांकि, ये कीमत फोन पर मिलने वाले सभी ऑफर्स को मिलाकक है. फिलहाल, कंपनी ने इस फोन का एक ही वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है.

यह फोन 26 सितंबर को दोपहर 12 बजे से अमेज़न पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. लावा इस फोन के साथ लोगों को घर पर ही फ्री सर्विस सपोर्ट का भी फायदा दे रहा है. इसका मतलब है कि अगर फोन खरीब होता है तो कंपनी आपको घर पर ही रिपेयरिंग करने की सुविधा देगी.

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