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Lava Bold N4 Lite हुआ लॉन्च, ₹10,000 से कम कीमत वाला नया फोन

ये फोन तीन सितंबर से अमेजन पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा और इसमें पांच हजार एमएएच की बैटरी दी गई है. ( Image Credit: LAVA/Amazon )

इस फोन में कंपनी ने 5000mAh की बैटरी, Android 16 Go ओएस, 8MP कैमरा सेटअप समेत कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं. इस फोन में एक स्पीकर भी दिया गया है. आइए हम आपको इन सभी डिटेल्स के बारे में बताते हैं.

हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Bold N4 Lite है. यह एक बजट स्मार्टफोन है, जिसकी कीमत 10,000 रुपये से कम है. ये एक खास बात है क्योंकि आजकल लगभग सभी कंपनियां अपने-अपने फोन्स की कीमत को बढ़ा रही हैं और नए फोन्स को भी महंगी कीमत पर लॉन्च कर रही है. ऐसे में लावा का यह नया बजट स्मार्टफोन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है.

Lava Bold N4 Lite में 6.56 इंच की स्क्रीन, Unisoc 9863A चिपसेट और 3GB रैम की सुविधा मिलती है, जिसे वर्चुअल रैम की मदद से 6GB तक बढ़ाया जा सकता है. इसमें 32GB इंटरनल स्टोरेज भी दिया गया है, जिसे 64GB तक बढ़ाया जा सकता है. इस फोन में Android 16 Go Edition ओएस सपोर्ट मिलता है. कंपनी का कहना है कि इसमें कोई भी अनावश्यक ऐप नहीं हैं और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे.

इस फोन के पिछले हिस्से पर 8MP कैमरा और अगले हिस्से पर 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसमें 5000mAh बैटरी और 10W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है. कंपनी का कहना है कि यह MIL-STD-810H रेटिंग के साथ आता है, जिसके कारण फोन कठिन परिस्थितियों में भी टिक सकता है.

Lava Bold N4 Lite की कीमत 8,099 रुपये रखी गई है, जिसके साथ 3GB RAM और 32GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. फोन 3 सितंबर को दोपहर 12 बजे से Amazon पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. इसमें दो रंग मिलेंगे. एक Empire Gold और दूसरा Ghost Silver. इसकी अप्रैल में लॉन्च हुए Lava Bold N2 Lite से तुलना करें तो उस फोन की लॉन्च कीमत 7,399 रुपये थी.