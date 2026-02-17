ETV Bharat / technology

Lava Bold N2 भारत में लॉन्च, ₹7,499 में मिलेगी 5000mAh बैटरी और फ्री में डोरस्टेप सर्विसिंग

लावा ने बजट प्राइस सेगमेंट में भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

लावा ने अपने इस फोन को दो कलर्स में लॉन्च किया है. (Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 17, 2026 at 6:23 PM IST

हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नया फोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Lava Bold N2 है. यह एक बजट स्मार्टफोन है और इसमें 4GB RAM के साथ 5,000mAh बैटरी, Unisoc SC9863A चिपसेट, 13MP बैक कैमरा और एक अच्छा डिज़ाइन मिलता है. आइए हम आपको लावा के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं.

Lava Bold N2 में 6.75 इंच की HD+ स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है और यह एक वाटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच के साथ आता है. नोएडा-बेस्ड टेक फर्म यानी लावा के इस नए बजट फोन में धूल और पसीने से बचने के लिए IP64 rating दी गई है. इस फोन में 4GB RAM और 64GB स्टोरेज की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा फोन 4GB रैम एक्सटेंशन सपोर्ट के साथ भी आएगा, जो फोन की परफॉर्मेंस को स्मूद बनाने के लिए तत्कालिक तौर पर इंटरनल स्टोरेज के स्पेस का इस्तेमाल करेगा.

स्पेसिफिकेशन्स डिटेल्स

Lava Bold N2 के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 13MP का है, जबकि दूसरे कैमरा कोई जानकारी नहीं दी गई है. हालांकि, इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. यह फोन साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है.

इस फोन में प्रोसेसर के लिए Unisoc SC9863A चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि हमने आपको ऊपर भी बताया था. इसके अलावा फोन Android 15 Go पर बेस्ड ओएस पर चलता है और डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी ने दावा किया है कि इस फोन में यूज़र्स को बोल्टवेयर और ऐड्स नहीं मिलेंगे और यूज़र्स को एक क्लीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा.

कीमत और बिक्री

इस फोन को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन की कीमत 7,499 रुपये है. इस फोन की बिक्री 27 फरवरी से अमेज़न पर एक्सक्लूसिवली होगी. कंपनी ने इस फोन को दो कलर्स - इंडस ब्लैक और सियाचीन व्हाइट कलर में लॉन्च किया है. इसके अलावा लावा अपने स्मार्टफोन यूज़र्स को फ्री में डोरस्टेप सर्विसिंग भी ऑफर कर रही है, जिसका मतलब है कि अगर आप यह फोन खरीदते हैं तो और उसमें कोई खराबी आती है तो लावा घर आकर सर्विस देगी और उसके लिए एक भी रुपया नहीं लेगी.

