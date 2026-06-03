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Lava Bold N2 5G भारत में लॉन्च, जानें कीमत और सभी खूबियां

लॉन्च ऑफर में यह फोन 11,999 रुपये में मिलेगा और 9 जून से Amazon India पर इसकी बिक्री शुरू होगी. ( Image Credit: Lava Mobiles )

हैदराबाद: भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने एक बार फिर बजट सेगमेंट में धमाकेदार एंट्री की है. कंपनी ने हाल ही में अपना नया स्मार्टफोन Lava Bold N2 5G भारतीय मार्केट में पेश किया है. यह फोन उन लोगों के लिए एक शानदार ऑप्शन है, जो कम कीमत में 5G कनेक्टिविटी का एक्पीरीयंस लेना चाहते हैं. लावा का यह स्मार्टफोन देसी ब्रांड की ओर से किफायती 5जी सेगमेंट को मजूबत करने की कोशिश है. डिस्प्ले और डिज़ाइन इस फोन में 6.75 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद हो जाता है. स्क्रीन पर वॉटर ड्रॉप नॉच दिया गया है जिसमें सेल्फी कैमरा लगा है. फोन IP64 रेटेड है, यानी इसे धूल और पानी से सुरक्षा मिलती है. यह उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो बाहरी माहौल में ज्यादा काम करते हैं. प्रोसेसर और परफॉर्मेंस Lava Bold N2 5G में 6nm बेस्ड Unisoc T8200 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है. यह प्रोसेसर रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की गेमिंग के लिए पर्याप्त है. फोन Android 16 पर चलता है, जो इस प्राइस रेंज में एक बड़ी खासियत है.