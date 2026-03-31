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₹7,999 में लॉन्च हुआ Lava Bold N2 5G, जानें फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स

लावा ने लॉन्च किया नया बजट स्मार्टफोन ( Image Credit: Lava )

हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन का नाम Lava Bold N2 Pro है. इस फोन की कीमत 8,000 रुपये से भी कम है और इसमें यूज़र्स को 5,000mAh की बैटरी, 50MP कैमरा समेत कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं. आइए हम आपको भारतीय स्मार्टफोन कंपनी द्वारा भारत में लॉन्च किए गए इस बजट स्मार्टफोन के बारे में बताते हैं. फोन के स्पेसिफिकेशन्स इस फोन में 6.75 इंच की एचडी प्लस एलसीडी स्क्रीन दी गई है, जिसका रिफ्रेश रेट 90Hz है. इस फोन में प्रोसेसर के लिए UNISOC T7250 चिपसेट दी गई है, जो 4GB RAM और 4GB वर्चुअल रैम के साथ आता है. फोन Android 15 पर बेस्ड ओएस पर चलता है. कंपनी ने बताया है कि इस फोन में Android 16 का एक मेजर ओएस अपडेट आएगा और सिक्योरिटी अपडेट्स अगले दो साल तक मिलते रहेंगे.