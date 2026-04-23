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भारतीय कंपनी ने लॉन्च किया बजट स्मार्टफोन, कीमत मात्र 7,499 रुपये से शुरू!

इस फोन में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है. ( Image Credit: LAVA )

हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नया फोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Bold N1 5G है. इस फोन को कंपनी ने एक नए रैम और स्टोरेज वेरिएंट के साथ लॉन्च किया है. इसमें 5,000mAh की बैटरी मिलती है, 6.75 इंच की एक बड़ी और एचडी प्लस डिस्प्ले मिलती है. पानी और धूल से बचाने के लिए IP54 रेटिंग मिलती है और बैक साइड पर 13MP का एक बैक कैमरा भी मिलता है. आइए हम आपको इस फोन के नए वेरिएंट के बारे में बताते हैं. दरअसल, लावा ने अपने इस फोन यानी Lava Bold N1 5G को सितंबर 2025 में ही लॉन्च किया था. उस वक्त कंपनी ने इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया था. पहला वेरिएंट 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 7,499 रुपये है. वहीं, दूसरा वेरिएंट 4GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत 7,999 रुपये है. अब कंपनी ने इस फोन का एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 12,999 रुपये है. हालांकि, लॉन्च ऑफर के तहत यूज़र्स इस फोन को फिलहाल 11,999 रुपये में खरीद सकते हैं. इस नए मॉडल को Champagne Gold और Royal Blue कलर्स में लॉन्च किया गया है.