ETV Bharat / technology

Lava Blaze Duo 3 भारत में लॉन्च: बैक साइड में मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्प्ले, जानें कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Lava Blaze Duo 3 को सिर्फ एक ही वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. ( Image Credits: Lava International )

Lava Blaze Duo 3 के पिछले हिस्से दूसरा डिस्प्ले दिया गया है. (Image Credits: Lava International)

Lava Blaze Duo 3 के अगले हिस्से पर 6.67 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो Full HD+ रेजॉल्यूशन के साथ आता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन का स्क्रीन फ्लैट डिजाइन के साथ आता है, जिसमें सेल्फी कैमरा के लिए होल-पंच कटआउट दिया गया है. इस फोन के पिछले हिस्से पर दूसरा डिस्प्ले मिलता है, जो 1.6 इंच की AMOLED पैनल के साथ आता है. दूसरा डिस्प्ले 320x360 पिक्सल रेजॉल्यूशन और 18Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है.

हैदराबाद: लावा ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Blaze Duo 3 है. इस फोन की सबसे खास बात, इसमें मिलने वाला डुअल डिस्प्ले है. लावा ने पहले भी एक फोन लॉन्च किया था, जिसमें डुअल डिस्प्ले था. उस फोन का नाम Lava Agni 3 था. अब कंपनी ने Lava Blaze Duo 3 को भी दो डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया है. इस फोन का दूसरा डिस्प्ले फोन के पीछे कैमरा बंप के बगल में है. फोन का प्राइमरी डिस्प्ले यूज़र्स के डेली टास्क को हैंडल करता है, जबकि पीछे वाला दूसरा डिस्प्ले नोटिफिकेशन्स जैसे फास्ट काम को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.आइए हम आपको इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स के बारे में बताते हैं.

लावा के इस नए फोन में 6nm MediaTek Dimensity 7060 चिपसेट दिया गया है, जो 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 3.1 storage के साथ आता है. यह फोन Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ आता है. कंपनी का दावा है कि इसमें दो साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट्स दिए जाएंगे.

Lava Blaze Duo 3 के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसका मेन कैमरा 50MP Sony IMX752 सेंसर के साथ आता है, जबकि दूसरा कैमरा QVGA सेंसर के साथ आता है. इस फोन के अगले हिस्से पर 8MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है. इस फोन में डुअल डिस्प्ले दिया गया है, जिसकी मदद से यूज़र्स बैक कैमरा से भी सेल्फी क्लिक कर सकते हैं. यह फोन 30fps पर 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है.

इस फोन में 5000mAh Li-Polymer बैटरी दी गई है, जिसके लिए कंपनी का दावा है कि यह 33 घंटे तक का टॉकटाइम और 615 मिनट तक का यूट्यूब प्लेबैक सपोर्ट करता है. इस फोन में 33W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया गया है. इस फोन को ज़ीरो से 100 प्रतिशत चार्ज होने में 95 मिनट्स लगते हैं. हालांकि, कंपनी का दावा है कि फोन सिर्फ 35 मिनट में ही 50 प्रतिशत बैटरी चार्ज कर सकती है.

Lava Blaze Duo 3 को दो कलर ऑप्शन्स में लॉन्च किया गया है. (Image Credits: Lava International)

स्पेसिफिकेशन्स डिटेल्स डिस्प्ले प्राइमरी: 6.67-inch AMOLED, Full HD+, 120Hz refresh rate सेकंडरी: 1.6-inch AMOLED, 320×360 pixels, 18Hz refresh rate प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7060 (6nm) मेमोरी रैम: 6GB LPDDR5 | स्टोरेज: 128GB UFS 3.1 ओएस एंड्रॉयड 15 (upgradeable to एंड्रॉयड 16) सॉफ्टवेयर सपोर्ट: 2 years कैमरा सिस्टम रियर: डुअल कैमरा (50MP Sony IMX752 + QVGA sensor) फ्रंट: 8MP सेल्फी कैमरा बैटरी 5,000 mAh Li-Polymer चार्जिंग 33W फास्ट चार्जिंग

Lava Blaze Duo 3: कीमत, कलर्स और ऑफर

Lava Blaze Duo 3 को कंपनी ने एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 6GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ आता है और उसकी कीमत 16,999 रुपये है. इस फोन को Imperial Blue और Moonlight Black कलर्स में लॉन्च किया गया है. इस फोन को अमेज़न इंडिया से खरीदा जा सकता है. यूज़र्स कई बैंक कार्ड्स का इस्तेमाल करके 1000 रुपये तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं, जिसके बाद फोन को सिर्फ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है.