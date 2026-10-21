Lava Aura Curve भारत में लॉन्च, महंगे फोन्स के दौर में यूज़र को मिला एक नया बजट ऑप्शन
लावा ऑरा कर्व फोन में कर्व्ड स्क्रीन मजबूत बैटरी और तेज प्रोसेसर के साथ बजट में बेहतरीन विकल्प उपलब्ध है.
Published : October 21, 2026 at 2:33 PM IST
हैदराबाद: लावा ने हाल में ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Aura Curve है. यह एक कर्व्ड डिस्प्ले फोन है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड कर दिया गया है.
इस फोन का डिज़ाइन Lava Virat Curve से काफी मिलता-जुलता ही लग रहा है, जिसे लावा ने सितंबर में ही लॉन्च किया था. इन दोनों फोन्स के पिछले एक छोटा मिनी डिस्प्ले लगा है, जो टाइम, बैटरी और कस्टम मैसेज दिखा सकता है और यही इस फोन की सबसे खास बातों में से एक है.
Lava Aura Curve: स्पेसिफिकेशन्स
इसका मेन स्क्रीन 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आती है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है. इसमें 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है. इस फोन में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगाया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 8,00,000 से ऊपर है. यह फोन Android 16 के साथ आता है और इसमें दो साल तक के ओएस अपग्रेड समेत तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है.
|फीचर
|डिटेल्स
|डिस्प्ले
|6.67" FHD+ 3D Curved, 120Hz, 1100 nits
|प्रोसेसर
|MediaTek Dimensity 7100 (AnTuTu 8L+)
|मेमोरी
|6GB LPDDR5 + 128GB UFS 2.2
|कैमरा
|50MP Dual AI (Sony IMX752) + 13MP Front
|बैटरी
|6000mAh + 45W Fast Charging
|OS & सपोर्ट
|Android 16 (2 साल OS + 3 साल Security)
|बिल्ड
|MIL-STD-810H + IP64
|खासियत
|पीछे मिनी डिस्प्ले
|कीमत
|₹23,999 (Him Silver / Ambar Blue)
|उपलब्धता
|सिर्फ ऑफलाइन लावा रिटेलर्स
इसके पिछले हिस्से पर 50MP का डुअल एआई कैमरा दिया गया है, जिसमें Sony IMX752 सेंसर लगा हुआ है. इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए कंपनी ने 13MP का एक फ्रंट कैमरा दिया है. इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गई है, जो 45W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का कहना है कि इसे एक बार चार्च करने पर 660 मिनट तक यूट्यूब चलाई जा सकती है. इसकी बॉडी को MIL-STD-810H सर्टिफिकेशन और IP64 रेटिंग मिला हुआ है, जिसके कारण फोन धूल और हल्के पानी के छींटों से बचा रहता है.
वेरिएंट और कीमत
Lava Aura Curve को कंपनी ने भारत में एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी कीमत 23,999 रुपये रखी गई है. यह फोन Him Silver और Ambar Blue कलर्स में उपलब्ध है. कंपनी ने साफ बताया है कि इसे सिर्फ ऑफलाइन लावा रिटेलर्स के पास से ही खरीदा जा सकती है.
यहां पर गौर करने वाली बात ये है कि Lava Virat Curve भी ठीक इतने ही रुपयों में मिलता है और उसे आप Ellora Slate Heritage Indigo और Makrana Ivory कलर्स में खरीद सकते हैं. Vayu AI फीचर्स भी हैं जैसे AI Circle Search, AI Call Summary और 80 भाषाओं वाला AI Voice Translation.