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Lava Aura Curve भारत में लॉन्च, महंगे फोन्स के दौर में यूज़र को मिला एक नया बजट ऑप्शन

लावा कंपनी ने इस नए मॉडल को ऑफलाइन स्टोर्स पर बेचने का फैसला किया है जिससे खरीदना आसान हो जाएगा. ( Image Credit: LAVA )

हैदराबाद: लावा ने हाल में ही अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका नाम Lava Aura Curve है. यह एक कर्व्ड डिस्प्ले फोन है और इसे कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्टेड कर दिया गया है.

इस फोन का डिज़ाइन Lava Virat Curve से काफी मिलता-जुलता ही लग रहा है, जिसे लावा ने सितंबर में ही लॉन्च किया था. इन दोनों फोन्स के पिछले एक छोटा मिनी डिस्प्ले लगा है, जो टाइम, बैटरी और कस्टम मैसेज दिखा सकता है और यही इस फोन की सबसे खास बातों में से एक है.

इस फोन में 6.67 इंच की स्क्रीन दी गई है. (Lava) Lava Aura Curve: स्पेसिफिकेशन्स इसका मेन स्क्रीन 6.67 इंच की फुल एचडी प्लस 3D कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आती है. इसका रिफ्रेश रेट 120Hz और पीक ब्राइटनेस 1100 निट्स है. इसमें 6GB LPDDR5 RAM और 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है. इस फोन में 6nm ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट लगाया गया है, जिसका AnTuTu स्कोर 8,00,000 से ऊपर है. यह फोन Android 16 के साथ आता है और इसमें दो साल तक के ओएस अपग्रेड समेत तीन साल के सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है. फीचर डिटेल्स डिस्प्ले 6.67" FHD+ 3D Curved, 120Hz, 1100 nits प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7100 (AnTuTu 8L+) मेमोरी 6GB LPDDR5 + 128GB UFS 2.2 कैमरा 50MP Dual AI (Sony IMX752) + 13MP Front बैटरी 6000mAh + 45W Fast Charging OS & सपोर्ट Android 16 (2 साल OS + 3 साल Security) बिल्ड MIL-STD-810H + IP64 खासियत पीछे मिनी डिस्प्ले कीमत ₹23,999 (Him Silver / Ambar Blue) उपलब्धता सिर्फ ऑफलाइन लावा रिटेलर्स