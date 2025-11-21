Lava Agni 4 vs Infinix GT 30 Pro vs OnePlus Nord CE 5: कौन-सा स्मार्टफोन है ज्यादा बेहतर?
नया LAVA Agni 4 भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है. इसकी तुलना OnePlus Nord CE 5 और Infinix GT 30 Pro से कर रहे हैं.
Published : November 21, 2025 at 12:56 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी LAVA ने हाल ही में अपना नया LAVA Agni 4 भारतीय बाजार में लॉन्च किया है. यह स्मार्टफोन प्रीमियम लुक वाले डिज़ाइन और मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 प्रोसेसर के साथ उतारा गया है. कंपनी ने इस फोन को 25,000 रुपये से कम कीमत पर उतारा है. इस सेगमेंट में पहले से ही OnePlus Nord CE 5 और Infinix GT 30 Pro जैसे फ़ोन पहले से ही मौजूद हैं. लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में नया LAVA Agni 4, OnePlus Nord CE 5 और Infinix GT 30 Pro के सामने कहां टिकता है. जानिए यहां...
LAVA Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: डिजाइन
LAVA Agni 4 के डिजाइन की बात करें तो यह अपने एल्युमिनियम फ्रेम और नए हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल की वजह से कॉम्पिटिशन से अलग दिखता है. इस स्मार्टफोन में हल्के कलर्स वाला ग्लास बैक दिया गया है, जो इसे ठीक-ठाक कीमत के बावजूद एक तरह का फ्लैगशिप वाइब देता है.
वहीं दूसरी ओर, Infinix GT 30 Pro में प्लास्टिक बिल्ड का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके बाद भी यह काफी शानदार लगता है. इस स्मार्टफोन में RGB लाइटिंग दी गई है, जिससे नोटिफिकेशन और कॉल के बारे में अलर्ट मिलते हैं या सिर्फ म्यूजिक सुनने के लिए भी. इसमें GT शोल्डर ट्रिगर भी मिलता है, जो गेम्स के दौरान कस्टमाइज़ेबल बटन की तरह काम करते हैं.
OnePlus Nord CE 5 की बात करें तो बाकी दो डिवाइस के मुकाबले यह काफी साधारण लगता है. हालांकि, Nord CE 5 की IP65 वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग बाकी दो फोन की IP64 रेटिंग के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है.
LAVA Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: डिस्प्ले
डिस्प्ले की बात करें तो तीनों फ़ोन में AMOLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन Infinix GT 30 Pro और Lava Agni 4 ज़्यादा रिज़ॉल्यूशन वाले 1.5K पैनल के साथ आते हैं. इसके अलावा, Infinix GT 30 Pro 144Hz तक के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है, जो खासकर गेमर्स के लिए बनाई गई है. आउटडोर विज़िबिलिटी की बात करें तो ये तीनों डिवाइस तेज़ धूप में या इनडोर लाइटिंग में भी आसानी से देखे जा सकते हैं.
LAVA Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: प्रोसेसर
तीनों डिवाइस के प्रोसेसर को लगभग एक जैसा ही रखा गया है, हालांकि शायद OEM की ज़रूरतों के हिसाब से परफॉर्मेंस में थोड़ा बदलाव हो सकता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर एक बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है.
कोई भी उम्मीद कर सकता है कि यह न सिर्फ़ रोज़ाना के कामों को आसानी से करेगा, बल्कि हार्डकोर गेमिंग को भी आसानी से हैंडल कर लेगा. तीनों फ़ोन में LPDDR5X RAM को सपोर्ट करते हैं, जो इस सेगमेंट में एक अच्छा कदम है, लेकिन Nord CE 5 धीमे UFS 3.1 स्टोरेज के साथ बाकी दो डिवाइस से पीछे है.
LAVA Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: बैटरी
बैटरी के मामले में LAVA Agni 4 और Infinix GT 30 Pro, OnePlus Nord CE 5 से काफी पीछे नजर आते हैं. Nord CE 5 में 7,100mAh की बड़ी बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और यह 80W वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करती है.
सॉफ्टवेयर की बात करें तो, OnePlus अपने तेज़ और आसान OxygenOS UI के साथ इस रेस में सबसे आगे है, और नॉर्ड CE 5 को भी कुछ महीनों में Android 16-बेस्ड OxygenOS 16 अपडेट मिल जाना चाहिए.
Infinix GT 30 Pro अपने XOS 15 UI में फीचर्स के मामले में दूसरे नंबर पर आता है. हालांकि, सॉफ्टवेयर अपडेट पर भरोसेमंद पहचान बनाने से पहले Infinix को अभी कुछ और काम करना होगा. इसके अलावा, LAVA Agni 4 को Android 15-बेस्ड स्टॉक Android के साथ पेश किया गया है, जिसका मतलब है कि यह हाल के महीनों में लॉन्च हुए या भविष्य में आने वाले कई दूसरे डिवाइस से पीछे है. Infinix की तरह, LAVA की भी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी पर बहुत भरोसेमंद पहचान नहीं है.
LAVA Agni 4 vs OnePlus Nord CE 5 vs Infinix GT 30 Pro: कैमरा
कैमरा की बात करें तो, Infinix शायद सिर्फ़ स्पेक्स के मामले में कैमरा डिपार्टमेंट में सबसे आगे दिखाई देता है, लेकिन असल में Nord CE 5 का कैमरा ज़्यादा बेहतर नजर आता है, क्योंकि OnePlus की कैमरा ट्यूनिंग इस प्राइस पॉइंट पर शानदार रिज़ल्ट देती है. वहीं दूसरी ओर, LAVA Agni 4 के कैमरा टेस्ट अभी सामने नहीं आए हैं.