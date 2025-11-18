ETV Bharat / technology

Lava Agni 4: हाई-एंड प्रीमियम प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च, जानें डेट और बाकी डिटेल्स

इस फोन में LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज दिए जाने की उम्मीद है. ( फोटो क्रेडिट: Lava )

हैदराबाद: लावा मोबाइल्स भारत की स्मार्टफोन कंपनी है. इस कंपनी ने अपने एक नए स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसका नाम Lava Agni 4 है. आज कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने इस फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है. आइए हम आपको इस फोन की लॉन्च डेट के साथ इसकी बाकी डिटेल्स भी बताते हैं. लावा के मुताबिक इस फोन को भारत में 20 नवंबर 2025 यानी आने वाले गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन का एक डेडिकेटेट पेज अमेज़न पर लिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि इस फोन को अमेज़न पर ही बेचा जाएगा. Lava Agni 4: कंफर्म और संभावित स्पेसिफिकेशन्स Lava Agni 4 में 6.67 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है. इसमें स्लिम बेजल्स के साथ फ्लैट स्क्रीन हो सकते हैं. हालांकि, लावा ने इस बात का दावा किया है कि उनके इस फोन का डिज़ाइन प्रीमियम होगा और इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए एलूमिनियम मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके पिछले हिस्से पर मैट एजी ग्लास दिया जाएगा.