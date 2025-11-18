Lava Agni 4: हाई-एंड प्रीमियम प्रोसेसर के साथ होगा लॉन्च, जानें डेट और बाकी डिटेल्स
भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, जिसका नाम Lava Agni 4 है.
Published : November 18, 2025 at 8:36 PM IST
हैदराबाद: लावा मोबाइल्स भारत की स्मार्टफोन कंपनी है. इस कंपनी ने अपने एक नए स्मार्टफोन को भारत में लॉन्च करने का ऐलान किया है, जिसका नाम Lava Agni 4 है. आज कंपनी ने आधिकारिक तौर पर अपने इस फोन की लॉन्च डेट रिवील कर दी है. आइए हम आपको इस फोन की लॉन्च डेट के साथ इसकी बाकी डिटेल्स भी बताते हैं.
लावा के मुताबिक इस फोन को भारत में 20 नवंबर 2025 यानी आने वाले गुरुवार को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन का एक डेडिकेटेट पेज अमेज़न पर लिस्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि इस फोन को अमेज़न पर ही बेचा जाएगा.
Lava Agni 4: कंफर्म और संभावित स्पेसिफिकेशन्स
Lava Agni 4 में 6.67 इंच की 1.5K AMOLED डिस्प्ले होगी, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होने की उम्मीद है. इसमें स्लिम बेजल्स के साथ फ्लैट स्क्रीन हो सकते हैं. हालांकि, लावा ने इस बात का दावा किया है कि उनके इस फोन का डिज़ाइन प्रीमियम होगा और इसमें ड्यूरेबिलिटी के लिए एलूमिनियम मेटल फ्रेम का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके पिछले हिस्से पर मैट एजी ग्लास दिया जाएगा.
Lava Agni 4 में परफॉर्मेंस के लिए कंपनी ने कंफर्म किया है कि वो इस फोन में MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट यानी एक हाई-एंड प्रीमियम चिप देगी, जो LPDDR5X RAM और UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आ सकता है. लावा ने वादा किया है कि वो अपने इस फोन में कम से कम बोल्टवेयर के साथ यूज़र्स को एक क्लीन सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस देंगे.
इस फोन के पिछले हिस्से पर दो कैमरों का सेटअप होगा, जिसके मेन कैमरा OIS सपोर्ट के साथ 50MP और दूसरा कैमरा 8MP के अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ आ सकता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का एक फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है. इसके अलावा लावा अपने इस फोन में यूज़र्स को शॉर्टकट्स की सुविधा देने के लिए एक Action Button भी देने वाली है.
इस फोन की बैटरी और फास्ट चार्जिंग के बारे में अभी तक कोई पक्की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपने इस फोन में एक बड़ी बैटरी दे सकती है. इस फोन की कीमत 25,000 रुपये से शुरू हो सकती है.