Lava Agni 4 5G: नवंबर में लॉन्च होगा भारतीय कंपनी का 'देसी स्मार्टफोन', जानें संभावित फीचर्स और कीमत

भारतीय स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपना एक नए और अपकमिंग फोन का टीज़र रिलीज़ किया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Lava has released the teaser of the Lava Agni 4 5G
लावा ने इस फोन का टीज़र रिलीज़ किया है. (फोटो क्रेडिट: Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 25, 2025 at 8:19 AM IST

3 Min Read
हैदराबाद: भारत की स्मार्टफोन कंपनी लावा ने अपने कुछ स्मार्टफोन लाइनअप में काफी लोकप्रियता हासिल की है. उन्हीं से एक लावा मोबाइल्स का अग्नि लाइनअप भी है, जिसके स्मार्टफोन्स को यूज़र्स ने पसंद किया है. अब कंपनी उसी लाइनअप में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम Lava Agni 4 है. कंपनी ने इस फोन का एक नया टीज़र रिलीज़ किया है. आइए हम आपको इस फोन की डिटेल्स बताते हैं.

लावा ने अपने इस अपकमिंग फोन की लॉन्च टाइमलाइन का तो खुलासा किया लेकिन अभी तक इसे लॉन्च करने की पक्की तारीख का ऐलान नहीं किया है. इस फोन को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (BIS)पर स्पॉट किया गया है. Lava Agni 4 पिछले साल लॉन्च हुए Lava Agni 3 का सक्सेसर मॉडल हो सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि इस फोन मे कंपनी MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट दे सकती है, जो 7000mAh बैटरी सपोर्ट के साथ भी आ सकता है.

नया फोन लॉन्च करने की तैयारी

@passionategeekz के मुताबिक, Lava Agni 4 को मॉडल नंबर LXX525 के साथ BIS लिस्टिंग पर स्पॉट किया गया हैय इसका मतलब है कि अब इस फोन को जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. अब कंपनी ने इस फोन का टीज़र भी रिलीज करके जानकारी दी है कि इस फोन को नवंबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा. इसके अलावा ने अभी तक इस बात की जानकारी भी नहीं है कि यह फोन 5G होगा या नहीं.

टीज़र के मुताबिक, Lava Agni 4 को ब्लैक कलर में लॉन्च किया जा सकता है और इसके पिछले हिस्से पर होरीजॉन्टल स्टाइल वाला पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया जाएगा. इस फोन की कीमत 25,000 रुपये के आसपास हो सकता है. इस फोन में 6.78 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल सकता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz हो सकता है. हालांकि, पिछले साल लॉन्च हुए Lava Agni 3 में कंपनी ने 1.5K रिजॉल्यूशन वाली स्क्रीन दी थी. ऐसे में इस साल लॉन्च होने वाले Lava Agni 4 में भी ऐसी या इससे बेहतर डिस्प्ले दी जा सकती है.

इस फोन में 4nm MediaTek Dimensity 8350 चिपसेट भी दिया जा सकता है. इस चिपसेट के साथ कंपनी अपने इस फोन की स्टोरेज कैपेसिटी को बेहतर और स्मूद करने के लिए UFS 4.0 storage भी दे सकती है.

इसके अलावा इस फोन में 7,000mAh एक बड़ी बैटरी दिए जाने की बातें की जा रही हैं. इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका मेन कैमरा 50MP का होने की उम्मीद जताई जा रही है.

