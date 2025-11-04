LAVA Agni 4 5G की लॉन्च डेट का खुलासा, मिल सकता है MediaTek Dimensity प्रोसेसर
LAVA Mobiles भारतीय बाजार में अपने नए LAVA Agni 4 5G को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसकी लॉन्च तारीखों का खुलासा किया है.
Published : November 4, 2025 at 1:28 PM IST
हैदराबाद: बीते साल अक्टूबर माह में LAVA Mobiles ने भारतीय बाजार में अपने LAVA Agni 3 5G को लॉन्च किया था. अब कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के नए मॉडल LAVA Agni 4 5G को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने घोषणा की है कि इस स्मार्टफोन को इसी माह ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा.
कंपनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि की है. बता दें कि LAVA Agni 3 5G के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किए जाने वाले LAVA Agni 4 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी ने यह भी बताया कि आगामी स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, हालांकि इसके सेंसर के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है.
LAVA Agni 4 5G के लॉन्च की तारीख
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, LAVA Mobiles ने अपने आधिकारिक हैंडल ने घोषणा की है कि LAVA Agni सीरीज़ का अगला स्मार्टफोन 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीज़र भी जारी किया गया. चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंसिटी का लोगो साझा किया है.
पिछली कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आगामी स्मार्टफोन में मीडियाटेक डाइमेंसिटी 8350 चिपसेट के साथ UFS 4.0 स्टोरेज का विकल्प दिया जा सकता है. चिपसेट के चुनाव से यह भी पता चलता है कि कंपनी ने प्रोसेसर के खुलासे के लिए 'परफॉर्मेंस, बिना किसी बहाने के' टैगलाइन का इस्तेमाल क्यों किया.
गौरतलब है कि बीती 1 नवंबर को, कंपनी ने एक X पोस्ट में LAVA Agni 4 के रियर कैमरा सेटअप का भी टीज़र जारी किया था. इस स्मार्टफोन की एक तस्वीर साझा की गई थी, जिसमें क्षैतिज गोली के आकार का डुअल कैमरा मॉड्यूल था, जो इसके पूर्ववर्ती के ट्रिपल कैमरा लेआउट से बिल्कुल अलग था. दोनों लेंसों के बीच में अग्नि ब्रांडिंग जोड़ी गई है.
इसके अलावा, मॉडल नंबर LBP1071A वाला एक LAVA स्मार्टफोन IECEE सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर देखा गया है. लिस्टिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, इस स्मार्टफोन में 7,000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा. हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि यह लिस्टिंग LAVA Agni 4 से संबंधित है, लेकिन समय को देखते हुए इसकी संभावना ज़रूर है.
अगर यह लिस्टिंग असल में आने वाले हैंडसेट से संबंधित है, तो यह LAVA Agni 3 की 5,000mAh की बैटरी से बेहतर होगी. इसके अलावा, रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि LAVA Agni 4 में 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.78-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिल सकता है और भारत में इसकी कीमत 25,000 रुपये हो सकती है.