LAVA Agni 4 5G की लॉन्च डेट का खुलासा, मिल सकता है MediaTek Dimensity प्रोसेसर

LAVA Agni 4 5G की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - LAVA Mobile )

हैदराबाद: बीते साल अक्टूबर माह में LAVA Mobiles ने भारतीय बाजार में अपने LAVA Agni 3 5G को लॉन्च किया था. अब कंपनी अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन के नए मॉडल LAVA Agni 4 5G को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. कंपनी ने घोषणा की है कि इस स्मार्टफोन को इसी माह ग्लोबल मार्केट में उतारा जाएगा. कंपनी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए लॉन्च की तारीख की आधिकारिक पुष्टि की है. बता दें कि LAVA Agni 3 5G के सक्सेसर के तौर पर लॉन्च किए जाने वाले LAVA Agni 4 5G में मीडियाटेक डाइमेंसिटी चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी ने यह भी बताया कि आगामी स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा, हालांकि इसके सेंसर के बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. LAVA Agni 4 5G (फोटो - LAVA Mobile) LAVA Agni 4 5G के लॉन्च की तारीख

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, LAVA Mobiles ने अपने आधिकारिक हैंडल ने घोषणा की है कि LAVA Agni सीरीज़ का अगला स्मार्टफोन 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा. इस फोन की लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीज़र भी जारी किया गया. चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंसिटी का लोगो साझा किया है.