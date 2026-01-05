Apple के लो-कॉस्ट MacBook की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, iPhone 16 Pro का प्रोसेसर होगा इस्तेमाल
Apple किफायती लैपटॉप मार्केट में दूसरे ब्रांड्स से मुकाबला करने के लिए एक नॉन-फ्लैगशिप मैकबुक लॉन्च करेगा.
Published : January 5, 2026 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: काफी समय से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि Apple किफायती लैपटॉप मार्केट में दूसरे ब्रांड्स से मुकाबला करने के लिए एक नॉन-फ्लैगशिप मैकबुक लॉन्च करेगा. एक मार्केट रिसर्च फर्म द्वारा शेयर किए गए हालिया नोट के अनुसार, यह मॉडल आखिरकार साल 2026 में लॉन्च हो सकता है. इसमें 12.9-इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो कुछ iPad Air और iPad Pro मॉडल जैसा ही होगा, और यह क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज की लाइनअप में MacBook Air से नीचे होगा.
Apple का सस्ता MacBook Air
मार्केट रिसर्च फर्म TrendForce द्वारा शेयर की गई हालिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, Apple 12.9-इंच का MacBook 2026 की वसंत ऋतु में, यानी मार्च, अप्रैल और मई के बीच लॉन्च कर सकता है. संभावना है कि यह लैपटॉप के एंट्री-टू-मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करेगा.
पहले संभावना जताई जा रही थी कि लैपटॉप के कंपोनेंट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2025 की तीसरी तिमाही तक शुरू किया जाएगा, और पूरे इकोसिस्टम की असेंबली साल के आखिर से पहले शुरू हो जाएगी. रिसर्च नोट से यह जानकारी मिलती है कि सप्लाई चेन में एफिशिएंसी, स्केल के फायदे और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कम कीमत वाले MacBook को खरीदारों को आकर्षित करने और लगातार शिपमेंट परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.
पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संभावित Apple MacBook में 12.9-इंच की स्क्रीन दी जा सकती है, जिससे यह Apple की लाइनअप में सबसे छोटी डिस्प्ले वाला MacBook बन जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, कि अभी Apple का सबसे छोटा स्क्रीन वाला MacBook 13-इंच का MacBook Air है.
नए सस्ते Apple MacBook के स्पेसिफिकेशन
लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इसमें A18 Pro चिपसेट इस्तेमाल किया जा सकता है, जो iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max में भी देखने को मिलता है. Apple सिलिकॉन चिप में हेक्सा-कोर CPU, हेक्सा-कोर GPU और 16-कोर न्यूरल इंजन शामिल है. जो M1 MacBook Air जैसा ही है.
रिपोर्ट्स की माने तो इस सस्ते MacBook में 8GB रैम दी जाएगी. इसमें कई स्टैंडर्ड Apple फीचर्स की कमी भी हो सकती है, जैसे कि थंडरबोल्ट पोर्ट. इसके बजाय, इसमें सिंपल USB टाइप-C पोर्ट हो सकते हैं, जो धीमी डेटा ट्रांसफर स्पीड और एक्सटर्नल डिस्प्ले की लिमिटेशन को सपोर्ट करेंगे.
MacBook Air और Pro मॉडल की तरह, कम कीमत वाला MacBook भी कई चमकीले कलर्स में मिल सकता है, जिसमें ब्लू, सिल्वर, पिंक और येयो कलर शॉमिल हैं. अमेरिका में इसकी कीमत 699 डॉलर यानी लगभग 63,000 रुपये से 799 डॉलर यानी लगभग 72,000 रुपये के बीच शुरू हो सकती है है, जो एंट्री-लेवल MacBook Air से 300 डॉलर यानी लगभग 27,000 रुपये तक कम हो सकती है.