ETV Bharat / technology

Apple के लो-कॉस्ट MacBook की लॉन्च टाइमलाइन आई सामने, iPhone 16 Pro का प्रोसेसर होगा इस्तेमाल

हैदराबाद: काफी समय से ऐसी रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि Apple किफायती लैपटॉप मार्केट में दूसरे ब्रांड्स से मुकाबला करने के लिए एक नॉन-फ्लैगशिप मैकबुक लॉन्च करेगा. एक मार्केट रिसर्च फर्म द्वारा शेयर किए गए हालिया नोट के अनुसार, यह मॉडल आखिरकार साल 2026 में लॉन्च हो सकता है. इसमें 12.9-इंच का डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो कुछ iPad Air और iPad Pro मॉडल जैसा ही होगा, और यह क्यूपर्टिनो-बेस्ड टेक दिग्गज की लाइनअप में MacBook Air से नीचे होगा.

Apple का सस्ता MacBook Air

मार्केट रिसर्च फर्म TrendForce द्वारा शेयर की गई हालिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, Apple 12.9-इंच का MacBook 2026 की वसंत ऋतु में, यानी मार्च, अप्रैल और मई के बीच लॉन्च कर सकता है. संभावना है कि यह लैपटॉप के एंट्री-टू-मिड-रेंज सेगमेंट को टारगेट करेगा.

पहले संभावना जताई जा रही थी कि लैपटॉप के कंपोनेंट्स का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन 2025 की तीसरी तिमाही तक शुरू किया जाएगा, और पूरे इकोसिस्टम की असेंबली साल के आखिर से पहले शुरू हो जाएगी. रिसर्च नोट से यह जानकारी मिलती है कि सप्लाई चेन में एफिशिएंसी, स्केल के फायदे और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग कम कीमत वाले MacBook को खरीदारों को आकर्षित करने और लगातार शिपमेंट परफॉर्मेंस बनाए रखने में मदद कर सकते हैं.

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, इस संभावित Apple MacBook में 12.9-इंच की स्क्रीन दी जा सकती है, जिससे यह Apple की लाइनअप में सबसे छोटी डिस्प्ले वाला MacBook बन जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, कि अभी Apple का सबसे छोटा स्क्रीन वाला MacBook 13-इंच का MacBook Air है.