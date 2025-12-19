अपडेट के बाद Latin NCAP ने किया मेड-इन-इंडिया Suzuki Baleno का क्रैश टेस्ट, जानें कितने मिले स्टार
Latin NCAP ने अपडेटेड Suzuki Baleno को क्रैश टेस्ट किया. इस क्रैश टेस्ट में Baleno को 2-स्टार रेटिंग दी गई है.
Published : December 19, 2025 at 5:16 PM IST
हैदराबाद: लैटिन अमेरिका और कैरिबियन के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, Latin NCAP ने 2025 के लिए अपने नौवें और आखिरी क्रैश टेस्ट के नतीजों को पब्लिश किया है, जिसमें अपडेटेड Suzuki Baleno को क्रैश टेस्ट किया गया. इस क्रैश टेस्ट में Baleno को 2-स्टार रेटिंग दी गई है. हैचबैक के पुराने वर्जन को, जिसमें ESC के साथ दो एयरबैग स्टैंडर्ड थे, उसे एक स्टार रेटिंग दी गई थी.
इसके बाद Suzuki ने कार के बेसिक इक्विपमेंट को अपडेट किया और साइड बॉडी और साइड कर्टन एयरबैग को स्टैंडर्ड के तौर पर फिट किया. अब 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर दिए जाने के साथ, अपडेटेडn Suzuki Baleno के क्रैश टेस्ट के नतीजों में सुधार देखने को मिला.
मेड-इन-इंडिया Maruti Baleno को इस क्रैश टेस्ट में 35 में से 31.75 पॉइंट्स मिले हैं, जो एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में 79.38 प्रतिशत रेटिंग दिखाता है. वहीं, चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में, इस कार को 49 में से 32.08 पॉइंट्स मिले, जिससे 65.46 प्रतिशत रेटिंग बनी.
पेडस्ट्रियन प्रोटेक्शन और वल्नरेबल रोड यूजर्स कैटेगरी में, हैचबैक को 36 में से 23.17 पॉइंट्स मिले, जो 48.28 प्रतिशत रेटिंग दिखाता है, जबकि सेफ्टी असिस्ट टेस्ट में 25 पॉइंट्स के साथ 58.14 प्रतिशत रेटिंग मिलती है. कार का असेसमेंट फ्रंटल इम्पैक्ट, साइड इम्पैक्ट, साइड पोल इम्पैक्ट, व्हिपलैश, पेडस्ट्रियन प्रोटेक्शन और ESC में किया गया था.
अपडेटेड Suzuki Baleno ने कैसा किया प्रदर्शन
अपने अपडेटेड वर्जन में Maruti Baleno ने क्रैश टेस्टिंग में पैसेंजर्स को काफी बेहतर सुरक्षा दी, जिसका मुख्य कारण स्टैंडर्ड साइड बॉडी और कर्टन एयरबैग थे. इन्होंने साइड इम्पैक्ट दोनों स्थितियों में सिर की सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद की, जबकि साइड क्रैश में छाती की सुरक्षा पिछले नतीजों की तुलना में एक अच्छे लेवल तक बढ़ गई.
कार के फ्रंट इम्पैक्ट के परफॉर्मेंस में एक स्थिर स्ट्रक्चर और फुटवेल दिखा, जिसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए लगातार प्रोटेक्शन लेवल था. इसके अलावा, ISOFIX माउंट का इस्तेमाल करके पीछे की ओर मुंह वाली चाइल्ड सीट लगाई गईं, तो बच्चों की सुरक्षा मज़बूत बनी रही, हालांकि पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच की कमी के कारण आगे की सीट पर सुरक्षित इंस्टॉलेशन में दिक्कत आई.
परिणाम से पता चलता है कि पैदल चलने वालों की सुरक्षा के नतीजे ज़्यादातर वैसे ही रहे, जिसमें सिर पर लगने वाली चोट की परफॉर्मेंस ठीक-ठाक से लेकर मामूली थी और ऊपरी पैर के हिस्से के लिए सुरक्षा खराब थी. कुल मिलाकर, अपडेटेड Suzuki Baleno ने साइड-इम्पैक्ट सेफ्टी में साफ तौर पर सुधार किया, जबकि ADAS फीचर्स और पैदल चलने वालों की सुरक्षा से जुड़ी कमियां बनी रहीं.