नई Mahindra XEV 9S का लेटेस्ट टीजर आया सामने, कंपनी ने दिखाई इंटीरियर की झलक

Mahindra भारत में अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी Mahindra XEV 9S लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इसका नया टीजर जारी किया है.

Mahindra XEV 9S
नई Mahindra XEV 9S का लेटेस्ट टीजर (फोटो - Mahindra & Mahindra)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 14, 2025 at 3:45 PM IST

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra भारत में अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, और कंपनी अब तक इसकी कई झलक दिखा चुकी है और इसके लिए कंपनी ने इसके कई टीजर जारी किए हैं. इस कार के लेटेस्ट टीज़र को देखकर इसके इंटीरियर और फ़ीचर्स के बारे में नई जानकारी सामने आई है.

आगामी Mahindra XEV 9S, कंपनी के प्रीमियम EV लाइनअप में तीन-पंक्ति वाली एंट्री के रूप में 27 नवंबर को लॉन्च होगी. इसे डेडिकेटेड INGLO आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा और इसमें सीटों की एक अतिरिक्त पंक्ति फिट करने के लिए Mahindra XEV 9e से लंबा व्हीलबेस दिया जाएगा.

Mahindra XEV 9S का टीजर
कंपनी द्वारा जारी किए गए वीडियो क्लिप में नई Mahindra XEV 9S का केबिन दिखाया गया है, जिसका डिज़ाइन ब्लैक कलर का है और सीट्स सिल्वर प्लेट और कंट्रास्ट सिलाई के साथ छिद्रित सामग्री से बनाई गई हैं. इसके अलावा, इस कार में पैसेंजर्स को Mahindra BE 6 और XEV 9e जैसा हरमन कार्डन सिस्टम मिलेगा, जबकि केबिन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप बरकरार रहेगा.

इसके इंटीरियर की बात करें तो इस कार में सॉफ्ट-टच मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और एसयूवी में सीट्स के लिए मेमोरी फंक्शन भी दिया जाएगा. अन्य अपेक्षित फीचर्स की बात करें तो इसमें वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड टेलगेट और लेवल-2 ADAS सुइट जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Mahindra XEV 9S के बारे में अन्य जानकारी
गौरतलब है कि Mahindra XEV 9S को स्केलेबल INGLO प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया जाएगा, जिससे अलग-अलग लंबाई और सीटिंग लेआउट वाली गाड़ियां एक ही आधार पर बनाई जा सकेंगी. इसके परिणामस्वरूप, Mahindra मुख्य कम्पोनेंट्स में ज़्यादा बदलाव किए बिना व्हीलबेस बढ़ा सकती है.

हालांकि, नई 7-सीटर कार का इंटीरियर लेआउट 5-सीटर Mahindra XEV 9e से अलग होने की उम्मीद है. स्केटबोर्ड प्लेटफ़ॉर्म का फ़्लैट-फ़्लोर डिज़ाइन, कार की सीटों की दूसरी पंक्ति को स्लाइड करने की सुविधा देता है.

Mahindra XEV 9S का पावरट्रेन
पावरट्रेन की बात करें तो फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आगामी Mahindra XEV 9S में टॉप-स्पेक Mahindra XEV 9e जैसे ही स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं. इस वेरिएंट में 75 kWh की बैटरी मिलती है, जिसकी मदद से यह कार सिंगल-चार्ज पर 656 किमी तक की रेंज दे सकती है. Mahindra XEV 9e के लोअर-स्पेक वेरिएंट में 59 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी सिंगल-चार्ज रेंज 542 किमी तक बताई गई है.

