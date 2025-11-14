ETV Bharat / technology

नई Mahindra XEV 9S का लेटेस्ट टीजर आया सामने, कंपनी ने दिखाई इंटीरियर की झलक

नई Mahindra XEV 9S का लेटेस्ट टीजर ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

हैदराबाद: एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra भारत में अपनी तीसरी ऑल-इलेक्ट्रिक एसयूवी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयारी है, और कंपनी अब तक इसकी कई झलक दिखा चुकी है और इसके लिए कंपनी ने इसके कई टीजर जारी किए हैं. इस कार के लेटेस्ट टीज़र को देखकर इसके इंटीरियर और फ़ीचर्स के बारे में नई जानकारी सामने आई है. आगामी Mahindra XEV 9S, कंपनी के प्रीमियम EV लाइनअप में तीन-पंक्ति वाली एंट्री के रूप में 27 नवंबर को लॉन्च होगी. इसे डेडिकेटेड INGLO आर्किटेक्चर पर बनाया जाएगा और इसमें सीटों की एक अतिरिक्त पंक्ति फिट करने के लिए Mahindra XEV 9e से लंबा व्हीलबेस दिया जाएगा. Mahindra XEV 9S का टीजर

कंपनी द्वारा जारी किए गए वीडियो क्लिप में नई Mahindra XEV 9S का केबिन दिखाया गया है, जिसका डिज़ाइन ब्लैक कलर का है और सीट्स सिल्वर प्लेट और कंट्रास्ट सिलाई के साथ छिद्रित सामग्री से बनाई गई हैं. इसके अलावा, इस कार में पैसेंजर्स को Mahindra BE 6 और XEV 9e जैसा हरमन कार्डन सिस्टम मिलेगा, जबकि केबिन में डैशबोर्ड पर ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप बरकरार रहेगा.