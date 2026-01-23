ETV Bharat / technology

इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करेगी VinFast, इस साल के आखिर में लॉन्च करेगी ई-स्कूटर

VinFast EVO 200 इलेक्ट्रिक स्कूटर ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय बाजार में बेच रही है. अब कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में कदम रखने वाली है. VinFast साल 2026 के दूसरे हाफ़ में भारत के लिए खास इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी ने यह भी बताया कि वह एक डेडिकेटेड टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाने का प्लान बना रही है, जिसका लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी टारगेट दस लाख यूनिट्स होगा. VinFast इलेक्ट्रिक स्कूटर की भारत में लॉन्च टाइमलाइन

एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से VinFast Asia के CEO, फाम सान्ह चाउ ने उन कुछ प्लान्स के बारे में बताया जो मैन्युफैक्चरर भारतीय बाजार के लिए बना रहा है. उन्होंने बताया कि "टू-व्हीलर प्रोग्राम VinFast की तमिलनाडु फैसिलिटी में होगा." उन्होंने आगे कहा कि, "यहां कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए एक अलग प्रोडक्शन लाइन को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है." उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबल कैरीओवर प्रोडक्ट्स होने के बजाय खास तौर पर भारतीय मार्केट के लिए डेवलप किए जा रहे हैं."