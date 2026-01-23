इलेक्ट्रिक 2-व्हीलर सेगमेंट में एंट्री करेगी VinFast, इस साल के आखिर में लॉन्च करेगी ई-स्कूटर

ETV Bharat / technology

VinFast भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में कदम रखने वाली है. कंपनी इस साल एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी.

VinFast EVO 200
VinFast EVO 200 इलेक्ट्रिक स्कूटर (फोटो - VinFast)
Published : January 23, 2026 at 5:16 PM IST

हैदराबाद: वियतनामी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast अपनी दो इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय बाजार में बेच रही है. अब कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन सेगमेंट में कदम रखने वाली है. VinFast साल 2026 के दूसरे हाफ़ में भारत के लिए खास इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च करने की योजना बना रही है. कंपनी ने यह भी बताया कि वह एक डेडिकेटेड टू-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन बनाने का प्लान बना रही है, जिसका लॉन्ग-टर्म कैपेसिटी टारगेट दस लाख यूनिट्स होगा.

VinFast इलेक्ट्रिक स्कूटर की भारत में लॉन्च टाइमलाइन
एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से VinFast Asia के CEO, फाम सान्ह चाउ ने उन कुछ प्लान्स के बारे में बताया जो मैन्युफैक्चरर भारतीय बाजार के लिए बना रहा है. उन्होंने बताया कि "टू-व्हीलर प्रोग्राम VinFast की तमिलनाडु फैसिलिटी में होगा."

उन्होंने आगे कहा कि, "यहां कंपनी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए एक अलग प्रोडक्शन लाइन को सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार कर रही है." उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि यह इलेक्ट्रिक स्कूटर ग्लोबल कैरीओवर प्रोडक्ट्स होने के बजाय खास तौर पर भारतीय मार्केट के लिए डेवलप किए जा रहे हैं."

जानकारी के अनुसार VinFast के चार-पहिया प्लांट की सालाना कैपेसिटी 1,50,000 यूनिट तक बढ़ाने पर काम चल रहा है, वहीं दो-पहिया बिज़नेस की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है. कंपनी का विज़न लगभग दस लाख यूनिट सालाना की कैपेसिटी का है, लेकिन कंपनी ने इस कैपेसिटी को हासिल करने के लिए टाइमलाइन या इसके लिए ज़रूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है.

यह जानकारी भी सामने आई है कि कंपनी लागत कम करने और कॉम्पिटिशन में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बैटरी समेत कंपोनेंट्स को लोकलाइज़ करने के लिए पहले से ही भारतीय सप्लायर्स के साथ बातचीत कर रही है. इसके अलावा, कंपनी नए इन्वेस्टमेंट के स्केल और टाइमिंग के आधार पर PLI और PM E-DRIVE जैसे सरकारी इंसेंटिव प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी का भी मूल्यांकन कर रही है.

VinFast ने यह भी बताया कि पिछले एक साल में बड़े पैमाने पर मार्केट रिसर्च के बाद इन स्कूटरों को डेवलप किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए हैं, जो लोकल इस्तेमाल के पैटर्न, इंफ्रास्ट्रक्चर, आम आने-जाने की दूरी और कीमत के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हैं. इससे पता चलता है कि VinFast के आने वाले स्कूटर किफायती, वॉल्यूम-फोकस्ड प्रोडक्ट के तौर पर पेश किए जाएंगे.

