ETV Bharat / technology

13 साल की मेहनत के बाद, वैज्ञानिकों ने बनाया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा

यह नक्शा वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को डार्क एनर्जी के रहस्य को समझने और गैलेक्सीज़ के विकास की जांच करने में मदद करेगा. ( Image credit: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA )

हैदराबाद: ब्रह्मांड के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा रिलीज़ किया है. यह ब्रह्मांड का अभी तक का सबसे बड़ा 2D मैप है. यह नक्शा आसमान के करीब तीन-चौथाई हिस्से को कवर करता है. इस नक्शे को डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यानी डीईएसआई (DESI) की लीगेसी इमेजिंग सर्वे टीम ने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग चार अरब खगोलीय पिंड मौजूद हैं. ब्रह्मांड का यह मैप एक दिन में तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले 13 सालों में कड़ी मेहनत की है. इसमें 2 लाख 63 हजार से भी ज्यादा टेलीस्कोप पिक्चर्स को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर इसमें 5.6 ट्रिलियन पिक्सल का डेटा बन गया है. इन पिक्चर्स को सामान्य रोशनी और नजदीकी अवरक्त तरंगों दोनों में लिया गया था. इस नक्शे को मूल रूप से डेसी परियोजना के लिए बनाया गया था. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और इसका मकसद इस बात को गहराई से समझना है कि लाखों-करोड़ों साल में ब्रह्मांड कैसे फैलता गया है. कैसे बना नक्शा? इतना ही नहीं, इस नक्शे की मदद से अब वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी नाम के उस रहस्यमयी चीज के बारे में भी जानने और समझने मदद मिल रही है, जिसे ब्रह्मांड के फैलने की वजह माना जाता है. अप्रैल 2026 तक में DESI ने 4 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज़ और क्वासर का मैप तैयार कर लिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साफ 3D ब्रह्मांडीय नक्शा है.