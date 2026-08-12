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13 साल की मेहनत के बाद, वैज्ञानिकों ने बनाया ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा

वैज्ञानिकों ने अभी तक में ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा बनाया है, जिसमें लगभग 4 अरब खगोलीय पिंड मौजूद हैं.

This map will help scientists and astronomers understand the mystery of dark energy and investigate the evolution of galaxies.
यह नक्शा वैज्ञानिकों और एस्ट्रोनॉमर्स को डार्क एनर्जी के रहस्य को समझने और गैलेक्सीज़ के विकास की जांच करने में मदद करेगा. (Image credit: DESI Legacy Imaging Surveys/LBNL/DOE & KPNO/CTIO/NOIRLab/NSF/AURA)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 12, 2026 at 3:01 PM IST

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हैदराबाद: ब्रह्मांड के बारे में खोज करने वाले वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा रिलीज़ किया है. यह ब्रह्मांड का अभी तक का सबसे बड़ा 2D मैप है. यह नक्शा आसमान के करीब तीन-चौथाई हिस्से को कवर करता है. इस नक्शे को डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यानी डीईएसआई (DESI) की लीगेसी इमेजिंग सर्वे टीम ने रिलीज़ किया है, जिसमें लगभग चार अरब खगोलीय पिंड मौजूद हैं.

ब्रह्मांड का यह मैप एक दिन में तैयार नहीं हुआ, बल्कि इसे बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने पिछले 13 सालों में कड़ी मेहनत की है. इसमें 2 लाख 63 हजार से भी ज्यादा टेलीस्कोप पिक्चर्स को जोड़ा गया है और कुल मिलाकर इसमें 5.6 ट्रिलियन पिक्सल का डेटा बन गया है. इन पिक्चर्स को सामान्य रोशनी और नजदीकी अवरक्त तरंगों दोनों में लिया गया था. इस नक्शे को मूल रूप से डेसी परियोजना के लिए बनाया गया था. इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2021 में हुई थी और इसका मकसद इस बात को गहराई से समझना है कि लाखों-करोड़ों साल में ब्रह्मांड कैसे फैलता गया है.

कैसे बना नक्शा?

इतना ही नहीं, इस नक्शे की मदद से अब वैज्ञानिकों को डार्क एनर्जी नाम के उस रहस्यमयी चीज के बारे में भी जानने और समझने मदद मिल रही है, जिसे ब्रह्मांड के फैलने की वजह माना जाता है. अप्रैल 2026 तक में DESI ने 4 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा गैलेक्सीज़ और क्वासर का मैप तैयार कर लिया था, जो अब तक का सबसे बड़ा और सबसे साफ 3D ब्रह्मांडीय नक्शा है.

दरअसल, डेसी किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में लगे टेलीस्कोप पर काम करता है. इसमें हज़ारों रोबोटिक फाइबर लगे हैं, जो गैलेक्सीज़ और क्वासर से आने वाली रोशनी को मापते हैं. इससे वैज्ञानिक यह पता लगाते हैं कि कोई पिंड हमसे यानी पृथ्वी से कितनी दूर है. इस दूरी को नापने के लिए रेडशिफ्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है यानी ब्रह्मांड के फैलने के साथ किसी तारे की रोशनी कितनी दूर तक खिंच जाती है. इन्हीं डेटा के आधार पर वैज्ञानिक आसमान के एक सपाट यानी 2D पिक्चर को ब्रह्मांड के 3D मैप में बदल देते हैं.

क्या अब सुलझेगा डार्क एनर्जी का रहस्य?

इससे पहले के कुछ शुरुआती नतीजों से ऐसा संकेत भी मिला है कि डार्क एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं रहती और वो समय के साथ बदल सकती है, जबकि पुराने वैज्ञानिक सिद्धांतों में ऐसा माना जाता था कि डार्क एनर्जी हमेशा एक-जैसी ही रहती है. लिहाजा, इतना तो साफ है कि वैज्ञानिकों के द्वारा तैयार किए गए ब्रह्मांड के सबसे बड़े नक्शे से ब्रह्मांड के विस्तार को समझने में बहुत मदद मिलेगी.

इसे बनाने वाली टीम का कहना है कि यह अब खगोल विज्ञान की डेली-लाइफ में जरूरत बन चुका है. यह नक्शा सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए नहीं है. इसके पुराने वर्ज़न्स का इस्तेमाल पहले की 1,800 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स में हो चुका है. अब इसका नया और विस्तृत रूप सामने आया है, जो वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में दुर्लभ खगोलीय घटनाओं की खोज करने, गैलेक्सीज़ के विकास को समझने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को ट्रेन करने में भी मदद करेगा. डेविड श्लेगल नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि आजकल ब्रह्मांड की किसी भी खगोलीय रिसर्च की शुरुआत इसी नक्शे को खोलने से होती है. अर्जुन डे ने बताया कि आसमान सबका है और यह सर्वे हर किसी को ब्रह्मांड के अद्भुत नजारे देखने का मौका देता है.

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