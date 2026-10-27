ETV Bharat / technology

Land Rover Defender 110 की भारत में असेंबली शुरू, कीमत में 34 लाख तक की कटौती

Land Rover Defender 110 की असेंबली भारत में हुई शुरू ( फोटो - Land Rover )

हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover ने अपनी लोकप्रिय Defender 110 की असेंबली भारत में शुरू कर दी है. खास बात यह है कि लोकल तौर पर इस एसयूवी की असेंबली शुरू होने से इसकी कीमतों में काफी कमी आएगी. कंपनी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने प्लांट में Defender 110 को तैयार करने वाली है.

लोकल असेंबली के चलते इस कार की शुरुआती कीमत 99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो 1.18 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इन कीमतों के साथ, भारत में असेंबल की गई 'Defender 110', पूरी तरह से बाहर से आयात की जाने वाली (CBU) यूनिट के मुकाबले 34 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है.

हालांकि, कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कार की कीमत को कम रखने के लिए कुछ फीचर्स हटा सकती है, लेकिन Jaguar Land Rover का दावा है कि कंपनी ने इसके उलट काम किया है. उन्होंने कई ऐसे फीचर्स, जो पहले केवल ऑप्शनल मिलते थे, उन्हें अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर देना शुरू किया है. Land Rover Defender 110 का इंटीरियर (फोटो - Land Rover) मेड-इन-इंडिया Land Rover Defender 110 में क्या अंतर

लोकल तौर पर बनी Defender 110, X-डायनामिक HSE ट्रिम में पेश की जाएगी, और इसमें कुल तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं. इन विकल्पों में 2.0-लीटर पेट्रोल, 3.0-लीटर पेट्रोल और 3.0-लीटर डीजल शामिल हैं. एंट्री लेवल, Defender 110 में 2.0-लीटर में अब वे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जो पहले वैकल्पिक फीचर्स के तौर पर मिलते थे. इनमें इनमें एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, क्लियरसाइट इंटीरियर रियर-व्यू मिरर, थ्री-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर और 14-वे हीटेड व वेंटिलेटेड मेमोरी फ्रंट सीट्स जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं. Land Rover Defender 110 (फोटो - Land Rover) पहले, Land Rover Defender 110 के 2.0-लीटर इंजन वेरिएंट में इन फीचर्स को जोड़ने के लिए 6.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती थी. अब, इन नए फीचर्स की कीमत को ध्यान में रखें, तो यह वेरिएंट पहले के मुकाबले लगभग 14.50 लाख रुपये सस्ता है.