Land Rover Defender 110 की भारत में असेंबली शुरू, कीमत में 34 लाख तक की कटौती
Jaguar Land Rover ने अपनी लोकप्रिय Defender 110 की असेंबली भारत में शुरू कर दी है. इसकी शुरुआती कीमत 99 लाख रुपये हो गई है.
Published : October 27, 2026 at 3:18 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी एसयूवी निर्माता कंपनी Jaguar Land Rover ने अपनी लोकप्रिय Defender 110 की असेंबली भारत में शुरू कर दी है. खास बात यह है कि लोकल तौर पर इस एसयूवी की असेंबली शुरू होने से इसकी कीमतों में काफी कमी आएगी. कंपनी महाराष्ट्र के पुणे में स्थित अपने प्लांट में Defender 110 को तैयार करने वाली है.
लोकल असेंबली के चलते इस कार की शुरुआती कीमत 99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है, जो 1.18 करोड़ रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. इन कीमतों के साथ, भारत में असेंबल की गई 'Defender 110', पूरी तरह से बाहर से आयात की जाने वाली (CBU) यूनिट के मुकाबले 34 लाख रुपये तक सस्ती हो गई है.
हालांकि, कई लोगों को यह लग रहा होगा कि कार की कीमत को कम रखने के लिए कुछ फीचर्स हटा सकती है, लेकिन Jaguar Land Rover का दावा है कि कंपनी ने इसके उलट काम किया है. उन्होंने कई ऐसे फीचर्स, जो पहले केवल ऑप्शनल मिलते थे, उन्हें अब सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड तौर पर देना शुरू किया है.
मेड-इन-इंडिया Land Rover Defender 110 में क्या अंतर
लोकल तौर पर बनी Defender 110, X-डायनामिक HSE ट्रिम में पेश की जाएगी, और इसमें कुल तीन इंजन विकल्प दिए गए हैं. इन विकल्पों में 2.0-लीटर पेट्रोल, 3.0-लीटर पेट्रोल और 3.0-लीटर डीजल शामिल हैं.
एंट्री लेवल, Defender 110 में 2.0-लीटर में अब वे फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं, जो पहले वैकल्पिक फीचर्स के तौर पर मिलते थे. इनमें इनमें एडेप्टिव ऑफ-रोड क्रूज़ कंट्रोल, एडेप्टिव एयर सस्पेंशन, क्लियरसाइट इंटीरियर रियर-व्यू मिरर, थ्री-ज़ोन ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट सेंटर कंसोल रेफ्रिजरेटर और 14-वे हीटेड व वेंटिलेटेड मेमोरी फ्रंट सीट्स जैसे कई फीचर्स दिए गए हैं.
पहले, Land Rover Defender 110 के 2.0-लीटर इंजन वेरिएंट में इन फीचर्स को जोड़ने के लिए 6.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कीमत चुकानी पड़ती थी. अब, इन नए फीचर्स की कीमत को ध्यान में रखें, तो यह वेरिएंट पहले के मुकाबले लगभग 14.50 लाख रुपये सस्ता है.
वहीं, इसके 3.0-लीटर पेट्रोल और डीज़ल वेरिएंट्स की बात करें, तो इनमें 'Defender 110 2.0L' में मिलने वाले सभी फीचर्स के अलावा, टॉर्क वेक्टरिंग के साथ एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल, तीसरी पंक्ति की हीटेड सीट्स, मेरिडियन सराउंड साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और 20-इंच के डायमंड-टर्न्ड अलॉय व्हील्स भी मिलते हैं.
ये फीचर्स पहले ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध थे, जिन्हें लेने पर कीमत में 17 लाख रुपये का इजाफा हो जाता था. इस तरह, नए जोड़े गए फीचर्स की कीमत को ध्यान में रखें, तो ये दोनों 3.0L वेरिएंट्स 34 लाख रुपये तक सस्ते पड़ते हैं.
खास बात यह है कि भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन गया है, जहां Jaguar Land Rover की बेहद लोकप्रिय SUV का निर्माण किया जा रहा है. बता दें कि अभी तक, कंपनी Defender 110 को भारत में पूरी तरह से बनी हुई युनिट (CBU) के तौर मंगा रही थी, क्योंकि इसका निर्माण केवल स्लोवाकिया के नित्रा स्थित JLR प्लांट में ही होता था.
हालांकि, Defender पोर्टफोलियो में मौजूद अन्य वेरिएंट्स - जैसे कि थ्री-डोर Defender 90, फुल-साइज़ Defender 130 और दमदार Defender Octa - का निर्माण स्लोवाकिया में ही किया जाएगा.
इस घोषणा के मौके पर बोलते हुए, Jaguar Land Rover India के मैनेजिंग डायरेक्टर राजन अंबा ने कहा कि, "यह JLR India के लिए गर्व का एक अहम पड़ाव है. देश ने Defender को उसकी क्षमता, बहुउपयोगिता और खास पहचान के कारण अपनाया है. भारतीय सड़कों पर पहले से ही 9,000 से ज़्यादा डिफेंडर मौजूद हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, "यह हमारा सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है, जो अब सिर्फ एक SUV नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन बन चुका है. पुणे में इसके निर्माण का फैसला, भारत को लेकर हमारी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है. इसके साथ ही, यह यहां मौजूद हमारी टीम और पार्टनर्स की गुणवत्ता और उनके जुनून पर हमारे भरोसे को भी दर्शाता है."