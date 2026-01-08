ETV Bharat / technology

Lab to Society Conclave में पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा - 'मातृभाषा में होनी चाहिए विज्ञान की पढ़ाई'

पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 'लैब टू सोसाइटी: विकसित भारत @ 2047 बनाने में साइंस कम्युनिकेशन की भूमिका' नाम के नेशनल कॉन्क्लेव में डॉ. सौम्या स्वामीनाथन को सम्मानित किया. ( Image Credit: ETV Bharat )

इस इवेंट के दौरान अपने संबोधन में नायडू ने ईनाडु ग्रुप की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान समाज के हित में सोचने और काम करने की परंपरा निभा रहा है. उन्होंने ईनाडु ग्रुप के संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय रामोजी राव को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उन्होंने तेलुगु पत्रकारिता में क्रांति लाई. विज्ञान से जुड़ी खबरों और विषयों को आम लोगों तक पहुंचाने में ईनाडु की भूमिका सराहनीय रही है.

वेंकैया नायडू ‘Lab To Society: Role Of Science Communication In Building Viksit Bharat @ 2047’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे. इस सम्मेलन का आयोजन अकादमी फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन ASTC और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया NASI तेलंगाना चैप्टर ने किया. इसमें Eenadu, ETV और ETV भारत ने भी सहयोग किया.

हैदराबाद: हैदराबाद में आज एक राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत के 13वें और पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू मुख्य अथिति के तौर पर शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, ताकि छात्र उसे बेहतर तरीके से समझ सकें. उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान केवल किताबों या प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम लोगों तक सीधे पहुंचना चाहिए.

उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ज्ञान को चार दीवारों में बंद नहीं रखा जाना चाहिए. यह सीधे लोगों के दरवाजे तक पहुंचना चाहिए. विज्ञान को आसान और सरल भाषा में प्रस्तुत करना, लोगों और छात्रों को समझाना ज़रूरी है, ताकि आम आदमी भी उसे समझ सके. उन्होंने ईनाडु के ‘ज्ञान नेत्रम’ कॉलम का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें जटिल वैज्ञानिक विषयों को बेहद सरल तरीके से समझाया जाता है. इससे समाज में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है और देश वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ता है.

वेंकैया नायडू ने कहा कि प्रयोगशालाओं (Laboratories) में होने वाले रिसर्च का असल में तभी सार्थक हैं, जब उसका फायदा समाज को मिले. इसके लिए शिक्षा संस्थानों और इंडस्ट्री के बीच मजबूत तालमेल होना चाहिए. उन्होंने कहा कि विज्ञान और तकनीक मानव जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के दौर में सतर्क रहने की ज़रूरत पर भी काफी ज़ोर दिया. नायडू ने कहा कि आज जानकारी के साथ उसकी पुष्टि बेहद जरूरी हो गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तकनीकी विकास का दुरुपयोग हुआ, तो यह समाज के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है. इस कारण सही नियम और स्ट्रक्चर बनाना बेहद जरूरी है.

मातृभाषा आंखें हैं जबकि अंग्रेजी एक चश्मा है: पूर्व उपराष्ट्रपति

इसके अलावा उन्होंने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भी कई किसानों तक कीटनाशकों से जुड़ी सही जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिसका असर मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है. उन्होंने कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके प्रयासों की वजह से आज भारत खाद्यान्न निर्यात करने में सक्षम हुआ है. यह वैज्ञानिक समुदाय की बड़ी उपलब्धि है. अपने संबोधन के अंत में वेंकैया नायडू ने कहा कि विज्ञान की पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि मातृभाषा आंखों की तरह होती है और अंग्रेजी किसी चश्मे की तरह. अगर मातृभाषा मजबूत होगी, तो ज्ञान सीधे दिमाग तक पहुंचेगा और समाज में विज्ञान की समझ और भरोसा दोनों बढ़ेंगे.