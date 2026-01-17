ETV Bharat / technology

KTM में होगी 500 कर्मचारियों की छंटनी, ग्लोबल कॉस्ट रीसेट करने के लिए Bajaj Mobility का फैसला

Bajaj Mobility AG ( फोटो - Bajaj Mobility AG )

हैदराबाद: Bajaj Mobility AG ने जानकारी दी है कि वह एक ग्लोबल राइटसाइजिंग प्रोग्राम के तहत KTM AG में अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 500 कर्मचारियों की कमी करेगी. इस फैसले का मकसद कंपनी की लागत कम करना और कंपनी के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नया रूप देना है. Bajaj Auto ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ शेयर की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि यह कदम 2025 में KTM AG की रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लंबे समय तक कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. कंपनी द्वारा की फाइलिंग में कहा गया है कि, "साल 2025 में रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के सफल पूरा होने के बाद, KTM AG एक ग्लोबल राइटसाइजिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है." कंपनी ने आगे कहा कि "इस पहल का फोकस फिक्स्ड कॉस्ट कम करने, इंटरनल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को सीमित करने और अपनी इंटरनेशनल मौजूदगी और मैनेजमेंट नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने पर है." वर्कफोर्स का प्रभाव

कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि इस री-अलाइनमेंट के अंतर्गत, कर्मचारियों की संख्या में कमी करना ज़रूरी है, और संभावना जताई जा रही है कि ज़्यादातर व्हाइट-कॉलर रोल और मिडिल मैनेजमेंट में नौकरियों में कटौती होगी.