KTM में होगी 500 कर्मचारियों की छंटनी, ग्लोबल कॉस्ट रीसेट करने के लिए Bajaj Mobility का फैसला
Bajaj Mobility AG ने KTM AG में अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 500 कर्मचारियों की कमी करने का फैसला किया है.
Published : January 17, 2026 at 11:34 AM IST
हैदराबाद: Bajaj Mobility AG ने जानकारी दी है कि वह एक ग्लोबल राइटसाइजिंग प्रोग्राम के तहत KTM AG में अपने कर्मचारियों की संख्या में लगभग 500 कर्मचारियों की कमी करेगी. इस फैसले का मकसद कंपनी की लागत कम करना और कंपनी के ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर को नया रूप देना है.
Bajaj Auto ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के साथ शेयर की गई एक रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि यह कदम 2025 में KTM AG की रीस्ट्रक्चरिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद, लंबे समय तक कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है.
कंपनी द्वारा की फाइलिंग में कहा गया है कि, "साल 2025 में रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस के सफल पूरा होने के बाद, KTM AG एक ग्लोबल राइटसाइजिंग प्रोग्राम शुरू कर रही है." कंपनी ने आगे कहा कि "इस पहल का फोकस फिक्स्ड कॉस्ट कम करने, इंटरनल स्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को सीमित करने और अपनी इंटरनेशनल मौजूदगी और मैनेजमेंट नेटवर्क को ऑप्टिमाइज़ करने पर है."
वर्कफोर्स का प्रभाव
कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग में यह भी कहा गया है कि इस री-अलाइनमेंट के अंतर्गत, कर्मचारियों की संख्या में कमी करना ज़रूरी है, और संभावना जताई जा रही है कि ज़्यादातर व्हाइट-कॉलर रोल और मिडिल मैनेजमेंट में नौकरियों में कटौती होगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 31 दिसंबर, 2025 तक KTM AG में कुल 3,794 कर्मचारी थे. लगभग 500 कर्मचारियों की प्रस्तावित कटौती कंपनी के ग्लोबल वर्कफोर्स में एक बड़ी छंटनी है.
KTM में Bajaj Auto की ज्यादा हिस्सेदारी
गौरतलब है कि ऑस्ट्रिया की Bajaj Mobility AG, जिसे पहले PIERER Mobility AG के नाम से जाना जाता था, KTM ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है, जिसके पास KTM, Husqvarna और GASGAS जैसे प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड का स्वामित्व है, जिससे यह यूरोप की प्रमुख प्रीमियम मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में से एक बनी हुई है.
राइटसाइज़िंग की यह घोषणा पुणे की Bajaj Auto द्वारा पिछले साल नवंबर में अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी, Bajaj Auto International Holdings BV के ज़रिए KTM में ज़्यादातर हिस्सेदारी हासिल करने के बाद हुई है.
Bajaj Auto ने कहा था कि इस ट्रांज़ैक्शन से वह लंबे समय से माइनॉरिटी इन्वेस्टर से ग्लोबल मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी में मेजॉरिटी मालिक बन गई है, जिससे वह KTM की स्ट्रैटेजी और ऑपरेशंस को आकार देने में ज़्यादा एक्टिव भूमिका निभा सकेगी.